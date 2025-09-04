Para todos los que se encuentren en Estados Unidos, esta información es clave. Este jueves 4 de septiembre se desarrollará el juego de Argentina vs. Venezuela, encuentro que será transmitido por las señales de ViX, FuboTV y UNIVERSO WOW en streaming online, a partir de las 19:30 ET o 16:30 PT . Aquí te cuento cómo puedes hacer para seguirlo desde cualquier parte del territorio estadounidense. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires, por la Jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026.

¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, Argentina vs. Venezuela en los Estados Unidos?

Si deseas ver el partido entre Argentina vs. Venezuela EN VIVO a través de ViX Plus o ViX Premium desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV en los Estados Unidos, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existe tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:

Planes ViX Premium en EE.UU. Precio Descripción ViX Premium mensual con anuncios $4.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium mensual sin anuncios $6.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual con anuncios $34.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual sin anuncios $49.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7

Cómo ver VIX Premium en vivo, Argentina vs. Venezuela desde México

En México, puedes contratar ViX Premium con un precio bastante económico: la suscripción mensual tiene un costo de $99 pesos mexicanos, mientras que su contratación anual de $499 por una oferta de tiempo limitado que ofrece un descuento del 65%.

Argentina vs. Venezuela EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025

jueves 4 de septiembre de 2025 Hora: 19:30 ET

19:30 ET Canal TV: ViX Plus (USA y México)

ViX Plus (USA y México) Lugar: Estadio Monumental de Buenos Aires