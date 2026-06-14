Alemania vuelve a una Copa del Mundo con la necesidad de recuperar el terreno perdido tras sus inesperadas eliminaciones en la fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022. La selección dirigida por Julian Nagelsmann debutará este domingo 14 de junio frente a Curazao en el NRG Stadium de Houston, desde la 1:00 p.m. ET (10:00 a.m. PT y 11:00 horas del Tiempo de Centro de México) , en un partido que enfrentará a una de las potencias históricas del fútbol mundial contra la selección debutante de esta edición del Mundial FIFA 2026.

El estreno también marcará el inicio de una nueva era para la Mannschaft. Con Manuel Neuer disputando el quinto Mundial de su carrera y una generación encabezada por Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz, Alemania intentará enviar un mensaje de autoridad desde la primera jornada del Grupo E.

Curazao, mientras tanto, afronta el encuentro más importante de su historia deportiva. La selección caribeña se convirtió en el país más pequeño en clasificarse a una Copa del Mundo y llega al torneo con la ilusión de competir de tú a tú frente a una de las selecciones más exitosas de todos los tiempos.

Si te encuentras en México y deseas seguir el partido EN VIVO desde cualquier dispositivo, la transmisión oficial estará disponible mediante ViX, plataforma que ofrecerá la cobertura online del debut alemán en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver ViX EN VIVO para seguir Alemania vs. Curazao desde México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el Alemania vs. Curazao mediante la plataforma de streaming ViX, disponible para teléfonos móviles, computadoras, tabletas, Smart TV y dispositivos compatibles con Android TV, Apple TV, Roku, Fire TV y Chromecast.

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Horarios para ver Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

País Hora México 11:00 a.m. Estados Unidos (ET) 1:00 p.m. Estados Unidos (PT) 10:00 a.m. Colombia 1:00 p.m. Ecuador 1:00 p.m. Perú 1:00 p.m. Venezuela 2:00 p.m. Bolivia 2:00 p.m. Chile 2:00 p.m. Paraguay 2:00 p.m. Argentina 2:00 p.m. Uruguay 2:00 p.m. España 7:00 p.m.

Alineaciones probables del Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

Alemania : Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Linton Maina Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Linton Maina Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Curazao : Eloy Room; Jurlen Gaari, Riechedly Bazoer, Armando Obispo; Sherel Floranus, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Tahith Chong, Jürgen Locadia.

: Eloy Room; Jurlen Gaari, Riechedly Bazoer, Armando Obispo; Sherel Floranus, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Tahith Chong, Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

Partido: Alemania vs. Curazao

Alemania vs. Curazao Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E) Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E) Domingo 14 de junio de 2026 Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos) / 11:00 a.m. Tiempo del Centro de México

1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos) / 11:00 a.m. Tiempo del Centro de México Estadio: NRG Stadium

NRG Stadium Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos

Houston, Texas, Estados Unidos TV en México: — Streaming en México: ViX

— ViX Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos)

Alemania parte como favorita para quedarse con los tres puntos en Houston, pero Curazao llega respaldada por una clasificación histórica que ya la convirtió en una de las grandes historias del torneo. El estreno de ambos marcará además el primer movimiento de un Grupo E que promete ofrecer una intensa lucha por los puestos de clasificación a los octavos de final.