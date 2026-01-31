Este sábado 31 de enero se disputará un excelente partido por la Fecha 4 del Clausura de la Liga MX. Estoy hablando del Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara. El escenario del vibrante duelo será el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Si te preguntas a qué hora se escuchará el pitazo inicial, pues te digo que a las 6:00 pm ET y 5:00 pm en Ciudad de México. Por suerte para ti, podrás ver el encuentro EN VIVO vía ViX Premium. En las siguientes líneas te indicaré cómo mirar el compromiso EN DIRECTO por dicha señal.

El Atlético San Luis (8° con 4 puntos) llega al partido luego de haber igualado 1-1 con Tijuana en la jornada anterior, por lo que buscará retomar el camino de la victoria frente a su próximo rival. Pero la tarea no será sencilla, pues Chivas (1° con 9 unidades) viene de registrar tres triunfos al hilo. El último fue ante Querétaro por 2-1.

El Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura de la Liga MX promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara en los Estados Unidos?

Si quieres ver el Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura de la Liga MX, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existen tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:

Planes de VIX Premium en Estados Unidos Precio Descripción (Características) ViX Premium mensual con anuncios $4.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium mensual sin anuncios $6.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual con anuncios $34.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual sin anuncios $49.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7

¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara desde México?

Actualmente, ViX cuenta con dos servicios de suscripción en México: gratuita y premium. Aquí te explico la forma de contratarlos:

ViX GRATIS: Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que van desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos.

ViX Premium: Tiene un costo de 119 pesos por el plan mensual (con promoción por los seis primeros meses te sale 99 pesos) y otro de 599 pesos por el plan anual. Tiene el mismo contenido que ViX GRATIS. No obstante, hay mejores transmisiones en vivo con contenidos originales y exclusivos.