Este domingo 15 de febrero, se cierra la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX con un duelo de pronóstico reservado. A partir de las 4:30 p.m. hora CDMX, mira el juego de Cruz Azul vs. Tigres, desde el Estadio Cuauhtémoc, a través de la señal de ViX Premium desde México y Estados Unidos . Ambos han tenido un inicio de campeonato exactamente igual, con 3 triunfos, un empate y una derrota, ubicándose en cuarta y quinta posición con 10 unidades, aunque mejor diferencia de goles para Tigres. Sigue aquí el minuto a minuto del partido.

¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, Cruz Azul vs. Tigres en los Estados Unidos?

Si quieres ver el Cruz Azul vs. Tigres por el Clausura de la Liga MX, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existen tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:

Planes de VIX Premium en Estados Unidos Precio Descripción (Características) ViX Premium mensual con anuncios $4.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium mensual sin anuncios $6.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual con anuncios $34.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual sin anuncios $49.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7

¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, Cruz Azul vs. Tigres desde México?

Actualmente, ViX cuenta con dos servicios de suscripción en México: gratuita y premium. Aquí te explico la forma de contratarlos:

ViX GRATIS: Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que van desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos.

ViX Premium: Tiene un costo de 119 pesos por el plan mensual (con promoción por los seis primeros meses te sale 99 pesos) y otro de 599 pesos por el plan anual. Tiene el mismo contenido que ViX GRATIS. No obstante, hay mejores transmisiones en vivo con contenidos originales y exclusivos.