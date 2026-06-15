La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 ya comenzó con una fase de grupos llena de partidazos imperdibles y el España vs. Cabo Verde por la jornada inaugural del Grupo H es uno que acapara la atención del público tanto por el estreno de La Roja como la primera participación de los Crioulos (Criollos, en portugués) en el máximo torneo de selecciones en Norteamérica este lunes 15 de junio en punto de las 10:00 a.m. (Tiempo del Centro de CDMX) / 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, y ViX Premium transmitirá los pormenores de este vibrante enfrentamiento en streaming online para los aficionados al balompié en México.

¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, España vs. Cabo Verde desde México?

Actualmente, ViX cuenta con dos servicios de suscripción en México: gratuita y premium. Aquí te explicó la forma de contratarlos:

ViX GRATIS : Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que van desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos.

: Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que van desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos. ViX Premium: Tiene un costo de 119 pesos por el plan mensual (con promoción por los seis primeros meses te sale 99 pesos) y otro de 599 pesos por el plan anual. Tiene el mismo contenido que ViX GRATIS. No obstante, hay mejores transmisiones en vivo con contenidos originales y exclusivos.

¿Cómo adquirir el Pase Mundial 2026 de ViX Premium en México?

Si quieres agregar el Pase Mundial 2026 a tu plan mensual o suscripción anual de ViX Premium para ver los 104 partidos de la Copa del Mundo que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, solo tienes que efectuar un único pago dependiendo la modalidad que desees contratar. Un detalle a tomar en cuenta es que esta oferta solo se encuentra disponible para los suscriptores en México de la plataforma de streaming y estos sosn los pasos a seguir para adquirirlo:

Si no cuentas con ViX Premium

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Suscríbete a ViX Premium: Presiona “Comprar Pase Mundial” y comienza eligiendo tu plan preferido Compra tu Pase Mundial: Agrega el pase mundial a tu cuenta y finaliza tu compra Mantén tu suscripción activa: Para disfrutar de tu Pase Mundial, necesitas tener tu plan de ViX Premium activo durante todo el torneo

Si ya cuentas con ViX Premium

Plan Mensual Plan Anual Agrega el Pase Mundial 2026 a tu cuenta haciendo clic en “Comprar Pase Mundial” Todos los partidos están incluidos, sin costo adicional. Asegúrate de mantener tu suscripción de ViX Premium activa durante todo el torneo.

A continuación, te detallamos la comparativa de las características de cada uno de las modalidades de planes disponibles:

Pase Mundial 2026 ViX Premium Precio $799 MXN Único pago¹ (Previamente $999) Incluye Los 104 partidos del Mundial 2026 Beneficios Resúmenes extendidos, multicámaras y contenido exclusivo

¹ El precio promocional está disponible hasta el 4 de junio de 2026.

Premium (Pase Mundial 2026 + ViX) ViX Premium con Disney+ Precio: $1,499 MXN/año y Ahorra 46% ($149 x 12 meses + $999 del Pase Mundial 2026) Precio: $1,899 MXN/año y ahorra 58% ($149 de cada plan x 12 meses + $999 del Pase Mundial 2026) Deportes: Los 104 partidos del Mundial 2026, Liga MX y más Deportes: Los 104 partidos del Mundial 2026, Liga MX y más Anuncios: No* Anuncios: Ver Beneficio en Disney+* Incluye: Series y Películas Premium Incluye: ViX Premium con Disney+ Estándar con Anuncios Dispositivos: Hasta 4 a la vez Dispositivos: Hasta 9 a la vez Descargas: En Todos los Dispositivos Móviles Descargas: En Todos los Dispositivos Móviles

* Sin anuncios durante series y películas ViX Originales. Cualquier otro contenido podría mostrar anuncios. Los precios promocionales y las ofertas solo se encuentran disponibles para nuevos usuarios y suscriptores recurrentes elegibles. Se aplican los términos correspondientes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el Pase Mundial 2026 en ViX

Por motivo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en Norteamérica, ViX Premium ha habilitado el “Pase Mundial 2026”, una alternativa digital enfocada en el público hispano que busca seguir el torneo sin depender de la televisión por cable tradicional. A continuación, detallamos de forma directa las respuestas a las consultas más frecuentes de los usuarios sobre el funcionamiento, contenido y compatibilidad de este servicio en territorio estadounidense. Si tienes más dudas, visita el Centro de Ayuda de ViX.

¿Qué es exactamente el Pase Mundial 2026 y qué contenido incluye?

Es un paquete de acceso temporal dentro de la plataforma ViX Premium enfocado exclusivamente en la justa mundialista. La suscripción garantiza la transmisión de los partidos del torneo en vivo con narración y comentarios en español. Además de los juegos, el catálogo suma programas de debate, análisis tácticos previos y posteriores a los encuentros, y cobertura periodística desde las sedes.

¿Cómo funciona la contratación y facturación para residentes en EE. UU.?

El servicio se activa mediante la aplicación oficial de ViX o a través de su portal web. Para los usuarios que ya cuentan con una suscripción activa a ViX Premium, el pase puede integrarse según los planes vigentes. Esta oferta solo se encuentra disponible en México y los nuevos suscriptores deben registrar un método de pago válido para activar el paquete de temporada mensual o anual.

¿En qué dispositivos se pueden reproducir los partidos?

La señal en directo y el contenido bajo demanda están optimizados para los ecosistemas digitales más utilizados. Esto incluye televisores inteligentes, reproductores de streaming como Roku, Apple TV y Amazon Fire TV, consolas de videojuegos recientes, teléfonos móviles (iOS y Android) y navegadores de escritorio. Se recomienda una conexión a internet estable para evitar caídas de resolución durante los juegos de alta demanda.

¿Es posible ver las repeticiones si no puedo sintonizar el juego en vivo?

Sí, la plataforma cuenta con una función de video bajo demanda (VOD) que almacena el contenido emitido. Al finalizar cada partido, el sistema sube la repetición completa junto con resúmenes editados que incluyen los goles, las jugadas polémicas y las estadísticas más relevantes de la jornada para que el usuario los consuma a su propio ritmo.

¿Cuántas pantallas simultáneas permite la suscripción?

Las políticas de uso de ViX Premium permiten reproducir el contenido en un número limitado de pantallas al mismo tiempo bajo una sola cuenta. Es fundamental que los usuarios revisen las condiciones de su plan específico desde la configuración de su perfil para evitar bloqueos temporales de transmisión durante los cruces decisivos del torneo.

Fecha, horario, TV y dónde ver España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Día : Lunes, 15 de junio de 2026

: Lunes, 15 de junio de 2026 Hora : 10:00 horas del Tiempo de Centro de México (12:00 pm ET / 9:00 am PT)

: 10:00 horas del Tiempo de Centro de México (12:00 pm ET / 9:00 am PT) Streaming : ViX Premium

: ViX Premium Lugar: Mercedes-Benza Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos)