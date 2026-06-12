El debut de Estados Unidos ante Paraguay promete ser uno más atractivos de la fase de grupos por el Mundial de Fútbol 2026. La selección norteamericana debuta hoy, viernes 12 de junio (9:00 p.m. ET) en el SoFi Stadium de Los Ángeles , en un partido que marcará el inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo. Y para quienes buscan seguir cada minuto desde cualquier dispositivo, ViX Premium aparece como una de las principales opciones de streaming en español.

Con narración latina, programas especiales y cobertura completa del torneo, ViX apostará fuerte por el Mundial 2026 mediante su “Pase Mundial”, ofreciendo acceso online a todos los partidos del campeonato. El encuentro entre Estados Unidos y Paraguay será uno de los más esperados de la jornada inaugural y aquí te contamos cómo ver el partido EN VIVO por ViX Premium, en qué países estará disponible y cuánto cuesta la suscripción según tu ubicación.

Estados Unidos y Paraguay protagonizan uno de los partidos más esperados del Grupo D en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO por ViX Premium?

Para ver el partido entre Estados Unidos y Paraguay por streaming online, solo necesitas ingresar a ViX Premium desde tu celular, Smart TV, tablet o computadora. El encuentro estará disponible dentro del “Pase Mundial 2026”, el paquete especial creado por TelevisaUnivision para transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo en español.

La plataforma permitirá seguir el partido EN VIVO en México y Estados Unidos, especialmente para el público hispano que busca cobertura completa con relato y análisis en español. Además, ViX ofrecerá programas previos, repeticiones, resúmenes y contenido exclusivo durante todo el torneo.

¿Cuánto cuesta la suscripción de ViX Premium en dólares?

El precio de ViX Premium puede variar según el país y el tipo de plan disponible. Actualmente, los valores aproximados confirmados para acceder al contenido premium son los siguientes:

Estados Unidos



México



ViX también suele ofrecer promociones temporales y paquetes especiales durante grandes eventos deportivos como el Mundial 2026, por lo que los precios podrían variar cerca del inicio del torneo.

Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO: hora y dónde ver por streaming

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Lugar: SoFi Stadium, Los Ángeles, California

SoFi Stadium, Los Ángeles, California Horario: 9:00 p.m. ET Estados Unidos / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT

9:00 p.m. ET Estados Unidos / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT Streaming: ViX Premium mediante el Pase Mundial 2026