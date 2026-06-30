Francia vs. Suecia juegan este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026 en MetLife Stadium, Estados Unidos, desde las 3:00 p.m. (horario mexicano). Tras cerrar de gran manera la fase de grupos, el cuadro Galo ingresa a instancias decisivas como uno de los grandes candidatos para llevarse el título. Con Mbappé y Dembélé como sus principales cartas de gol, quieren imponer su idea ofensiva desde los primeros instantes del compromiso.

Además, Mbappé está cerca de igualar a Lionel Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. El delantero del Real Madrid tiene 16 tantos y la figura argentina registra 19 goles. En la tabla de goleadores de la presente edición de la Copa del Mundo, ‘Lio’ lleva 5 dianas y el atacante francés 4.

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El Francia - Suecia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

Francia vs. Suecia por 16avos de final del Mundial 2026: fecha, horarios y dónde ver

Información Datos Fecha Martes 30 de junio del 2026. Competición Copa Mundial de la FIFA 2026 (Fase eliminatoria - Dieciseisavos de final) Horarios 16:00 hora local (EST / Nueva Jersey) | 15:00 CDMX | 16:00 Lima/Bogotá | 18:00 Buenos Aires | 23:00 Madrid. Estadio MetLife Stadium Lugar Nueva Jersey Canales ViX, TUDN y Telemundo Árbitro Danny Makkelie (Países Bajos)