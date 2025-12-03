La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX ha quedado definida en su fase de Semifinales, con cuatro gigantes—Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey—luchando por la corona. El actual superlíder y campeón defensor, Toluca, se enfrentará a Rayados de Monterrey en un duelo que promete ser imperdible y que definirá a uno de los finalistas. El primer round de esta emocionante serie se jugará este jueves 4 de diciembre en punto de las 9:10 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) / 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT en el Estadio BBVA, casa de La Pandilla y TUDN transmitirá los pormenores de este vibrante enfrentamiento tanto por TV como online.

Monterrey llega a esta instancia con la moral alta tras eliminar agónicamente al Club América, el vigente subcampeón, con un marcador global de 3-2; el héroe fue Germán Berterame, quien anotó en el tiempo añadido. A pesar de este triunfo, Rayados deberá mejorar su rendimiento y enfrentar el partido con la baja confirmada de Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, expulsado en la vuelta. Además, la participación del creativo Lucas Ocampos sigue siendo una duda debido a una lesión de muñeca, factores que pueden influir en el duelo contra el líder.

Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca, dirigidos por Antonio Mohamed, confirmaron su estatus de superlíderes al dejar en el camino a Bravos de Juárez. Los Choriceros aseguraron su pase a la antesala de la final gracias al 1-2 conseguido en la Ida, y buscan el bicampeonato con su poderosa ofensiva, aunque la posible baja de Alexis Vega, lesionado desde la fase regular, sigue siendo una preocupación. Su último enfrentamiento contra Rayados fue una paliza de 6-2 en el Estadio Nemesio Diez, con un hat-trick del portugués Paulinho Dias.

GUADALUPE, NUEVO LEÓN (MÉXICO), 03/12/2025.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido entre los Rayados del Monterrey FC y los Diablos Rojos del Toluca este miércoles 3 de diciembre por la ida de las semifinales de la Liguilla MX desde el Estadio BBVA. FOTO DE JULIO CÉSAR AGUILAR PARA AFP / JULIO CÉSAR AGUILAR

¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, Monterrey FC vs. Toluca en los Estados Unidos?

Si deseas ver el contenido de TUDN (Canal 5) desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV en los Estados Unidos, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existe tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:

Planes de VIX Premium en Estados Unidos Precio Descripción (Características) ViX Premium mensual con anuncios $4.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium mensual sin anuncios $6.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual con anuncios $34.99 USD Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulo de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7 ViX Premium anual sin anuncios $49.99 USD Acceso a todos los contenidos - Sin Anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7

Tienes que ver EN VIVO y EN DIRECTO el Monterrey FC vs. Toluca por la Liguilla MX. Aquí te indico a qué hora inicia el partido y qué canales de TV lo transmitirán en distintos países del mundo. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, Monterrey FC vs. Toluca desde México?

Actualmente, ViX cuenta con dos servicios de suscripción en México: gratuita y premium. Aquí te explicó la forma de contratarlos:

ViX GRATIS : Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que van desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos.

: Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que van desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos. ViX Premium: Tiene un costo de 119 pesos por el plan mensual (con promoción por los seis primeros meses te sale 99 pesos) y otro de 599 pesos por el plan anual. Tiene el mismo contenido que ViX GRATIS. No obstante, hay mejores transmisiones en vivo con contenidos originales y exclusivos. Aquí se pueden ver todos los partidos del Club América.

Fecha, horario, TV y dónde ver Monterrey FC vs. Toluca por la ida de las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Día : Miércoles, 03 de diciembre de 2025

: Miércoles, 03 de diciembre de 2025 Hora : 21:10 horas del Tiempo de Centro de México (10:10 pm ET / 7:10 pm PT)

: 21:10 horas del Tiempo de Centro de México (10:10 pm ET / 7:10 pm PT) Streaming : ViX Premium

: ViX Premium Lugar: Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León (México)