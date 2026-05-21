Cruz Azul y Pumas UNAM abren la serie por el título del Clausura 2026 este jueves 21 de mayo a las 20:00 horas del Tiempo de Centro (10 p.m. ET / 7 p.m. PT), en el Estadio Azteca —renombrado temporalmente como Estadio Banorte—. La Máquina intentará imponer su localía y sacar ventaja en el primer capítulo, mientras que los universitarios, envalentonados tras eliminar al América, buscarán golpear primero lejos del nervio. ¿Quieres ver el juego entre la Máquina Cementera y Universitarios en idioma español desde los Estados Unidos? La transmisión oficial para el público hispano estará a cargo de ViX Premium, Univision y TUDN USA. El encuentro podrá seguirse en televisores inteligentes, computadoras, tabletas y teléfonos móviles.
¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM desde México?
Actualmente, ViX cuenta con dos servicios de suscripción en México: gratuita y premium. Aquí te explicó la forma de contratarlos:
- ViX GRATIS: Solo necesitas descargar la aplicación desde la página oficial y, con este paso tan sencillo, podrás disfrutar de más de 100 canales de televisión con contenido de todo tipo que van desde series de televisión, películas, telenovelas y contenidos en vivo como conciertos y algunos partidos.
- ViX Premium: Tiene un costo aproximado de 149 pesos por el plan mensual y alrededor de 999 pesos por el plan anual. Los precios pueden variar según promociones vigentes y forma de contratación, por lo que se recomienda revisar el costo actualizado en la app o la web oficial antes de suscribirte. Tiene el mismo contenido que ViX GRATIS. No obstante, hay mejores transmisiones en vivo con contenidos originales y exclusivos. Aquí se pueden ver todos los partidos del Club América.
¿Dónde ver VIX Premium EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final de Liga MX en los Estados Unidos?
Si deseas ver el contenido de TUDN (Canal 5) desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV en los Estados Unidos, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existen varias promociones disponibles que colocaremos a continuación:
|Planes de ViX Premium en Estados Unidos
|Precio aproximado
|Descripción (Características)
|ViX Premium mensual con anuncios
|Desde 4.99 USD al mes
|Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
|ViX Premium mensual sin anuncios
|Desde 6.99 USD al mes
|Acceso a todos los contenidos - Sin anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
|ViX Premium anual con anuncios
|Precio referencial: alrededor de 34.99 USD al año (según promociones)
|Acceso a todos los contenidos - Con anuncios limitados - Hasta 2 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
|ViX Premium anual sin anuncios
|Precio referencial: alrededor de 49.99 USD al año (según promociones)
|Acceso a todos los contenidos - Sin anuncios - Hasta 4 dispositivos a la vez - Series y películas Premium - Cancela cuando quieras - Capítulos de las novelas y series más recientes de Univisión - Muchas más novelas - Noticias 24/7
Los precios y promociones están sujetos a cambios sin previo aviso; se recomienda verificar el costo vigente directamente en ViX antes de contratar.
¿Cómo ver Univision NOW, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final de Liguilla MX 2026 en USA?
Si deseas ver los canales de Univision, Univision Deportes y UniMás en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV en los Estados Unidos, necesitas suscribirte a la app de Univisión NOW por $11.9 mensuales. De es forma, podrás ver el partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM. La app se encuentra disponible en App Store y Google Play Store.
- Transmisión de Univisión y UniMás EN VIVO
- Pon en pausa la televisión EN VIVO o retrocede hasta 72 horas
- Ve cualquier programa de nuestro horario de los últimos 7 días
- Ve el noticiero local EN VIVO en Nueva York, Los Ángeles, Houston, Dallas, Miami o Chicago, según tu ubicación.
¿Dónde ver Univision Deportes EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final de la Liguilla MX 2026?
El cotejo entre Cruz Azul y Pumas UNAM se transmitirá EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por la señal de Univision Deportes en los estados de California, Florida, Texas, Pensilvania, Michigan, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Washington DC, entre otros. Aquí te comparto la lista de canales de televisión locales y cableoperadores como Cox, DIRECTV, Dish, Optimium, Spectrum y Xfinity que cuentan con el canal de Univisión Deportes.
Albuquerque, NM
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 14
Atlanta, GA
- Canal local: 34
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 15
- Xfinity: 14
Austin, TX
- Canal local: 62
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 13
- Xfinity: —
Bakersfield, CA
- Canal local: 39
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 17
- Xfinity: —
Baltimore, MD
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 11
Bronx, NY
- Canal local: —
- Cox: –
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: 6
- Spectrum: 41
- Xfinity: —
Brooklyn, NY
- Canal local: 41
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: 6
- Spectrum: 41
- Xfinity: —
Buffalo, NY
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 38
- Xfinity: —
Charlotte, NC
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 63
- Xfinity: —
Chicago, IL
- Canal local: 66
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 6
Cincinnati, OH
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 802
- Xfinity: —
Cleveland, OH
- Canal local: 61
- Cox: 10
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 11
- Xfinity: —
Colorado Springs, CO
- Canal local: 48
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 11
Columbus, OH
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 19
- Xfinity: —
Dallas, TX
- Canal local: 23
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 753
- Xfinity: —
Denver, CO
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 10
Detroit, MI
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 98
El Paso, TX
- Canal local: 26
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 2
- Xfinity: —
Fort Lauderdale, FL
- Canal local: 23
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 9
Fort Worth, TX
- Canal local: 23
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 3
- Xfinity: —
Fresno, CA
- Canal local: 21
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 2
Houston, TX
- Canal local: 45
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 10
Indianápolis, IN
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 802
- Xfinity: 618
Jacksonville, FL
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 54
Las Vegas, NV
- Canal local: 15
- Cox: 15
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: —
Los Ángeles, CA
- Canal local: 34
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 10
- Xfinity: —
Louisville, KY
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 67
- Xfinity: —
Memphis, TN
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 622
Miami, FL
- Canal local: 23
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 9
Milwaukee, WI
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 8
- Xfinity: —
Minneapolis, MN
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 99
Nueva York, NY
- Canal local: 41
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: 6
- Spectrum: 41
- Xfinity: —
Oklahoma City, OK
- Canal local: 36
- Cox: 21
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: —
Orlando, FL
- Canal local: 43
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 18
- Xfinity: 18
Filadelfia, PA
- Canal local: 65
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 65
Phoenix, AZ
- Canal local: 33
- Cox: 19
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: —
Pittsburgh, PA
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 561
Portland, OR
- Canal local: 16
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 31
Sacramento, CA
- Canal local: 19
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 5
St. Louis, MO
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 17
- Xfinity: —
St. Paul, MN
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 99
Salt Lake City, UT
- Canal local: 32
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 12
San Antonio, TX
- Canal local: 41
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 8
- Xfinity: —
San Diego, CA
- Canal local: 17
- Cox: 17
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 17
- Xfinity: —
San Francisco, CA
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 14
San José, CA
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 14
Seattle, WA
- Canal local: —
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 72
Tampa, FL
- Canal local: 50
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: 15
- Xfinity: 15
Tucson, AZ
- Canal local: 46
- Cox: 5
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: 5
Washington, DC
- Canal local: 14
- Cox: —
- DIRECTV: 402
- Dish: 270
- Optimum: —
- Spectrum: —
- Xfinity: —
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas por final la Liguilla MX 2026?
Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el partido Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la final de la Liguilla MX 2026.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DirecTV
Horario, TV y dónde ver en vivo Cruz Azul vs. Pumas UNAM por final de Liguilla MX 2026
- Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026
- Partido: Cruz Azul vs. Pumas UNAM, por ida de la final de la Liguilla MX 2026
- Horario: 10 p.m. ET / 7 p.m. PT
- TV y Streaming: TUDN USA y Univisión Deportes
- Lugar: Estadio Banorte de la Ciudad de México, CDMX (México)