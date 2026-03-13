El IonDepot Park de Miami volverá a ser sede de un encuentro decisivo del Clásico Mundial de Béisbol 2026: República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por los cuartos de final del torneo pelotero este viernes 13 de marzo (6:30 p.m. hora de Santo Domingo y ET / 3:30 p.m. PT). ¿Quieres vivir cada lanzamiento, cada batazo y cada carrera desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público dominicano estará a cargo de VTV Canal 32, de forma gratuita en señal abierta, cableoperadores y streaming. Aquí te contamos qué canales de televisión debes sintonizar para no perderte este partidazo.
¿Dónde ver Canal 32 VTV EN VIVO GRATIS, el juego República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por TV y Online?
VTV Canal 32 se ve a nivel nacional por los principales cableoperadores (el dial es el mismo dentro de cada operador) y además tiene streaming propio y en YouTube. A continuación, los diales y streaming de VTV Canal 32 en República Dominicana.
|Ciudad / Zona (referencial)
|Operador de TV
|Dial / Canal
|Streaming online disponible
|Santo Domingo y Gran Santo Domingo
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do (player en vivo), canal de YouTube “VTV Canal 32”
|Santiago de los Caballeros
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” YouTube
|La Vega
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” YouTube
|San Cristóbal
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Resto de ciudades con Claro TV (La Romana, San Pedro, etc.)
|Claro TV
|Canal 32 (VTV) en la parrilla nacional
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y principales ciudades
|Altice TV (fibra / cable)
|Canal 32 (VTV) según guía de canales Altice
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Resto de ciudades con Altice
|Altice TV
|Canal 32 (VTV) (señal nacional)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y zona Norte
|Wind Telecom
|Canal 32 (VTV) en su parrilla digital
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Zonas con cobertura Wind
|Wind Telecom
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y ciudades principales
|Aster
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Cableras locales (interior del país)
|Cableras locales afiliadas a Grupo Panorama
|Canal 32 (VTV) en sus respectivos diales de sistema básico
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Todo el país (sin cable)
|—
|—
|Streaming en vivo en vtvcanal32.com.do y canal de YouTube “VTV Canal 32”; también se mencionan transmisiones simultáneas en Coral 39 y Teleantillas 10 en algunos eventos deportivos
Fecha, hora y TV para ver República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Partido: República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur
- Fecha: Viernes, 13 de marzo de 2026
- Hora: 6:30 p.m. ET y hora de Santo Domingo / 3:30 p.m. PT
- Instancia: Cuartos de final del CMB 2026
- Estadio: IoanDepot Park de Miami, Florida