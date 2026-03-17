Este martes 17 de marzo, el loanDepot Park de Miami será el escenario de una final inédita y cargada de historia: Venezuela y Estados Unidos se medirán por el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con el primer lanzamiento programado para las 8:00 PM (ET). ¿Quieres vivir cada lanzamiento, cada batazo y cada carrera desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público dominicano estará a cargo de VTV Canal 32, de forma gratuita en señal abierta, cableoperadores y streaming. Aquí te contamos qué canales de televisión debes sintonizar para no perderte este partidazo.

El duelo concentra a varias de las máximas estrellas de las Grandes Ligas, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel y una atmósfera propia de los grandes eventos deportivos internacionales. Con ambos rosters repletos de figuras, cada turno al bate y cada lanzamiento puede inclinar la balanza y marcar la diferencia en un juego que quedará registrado en la historia del béisbol latinoamericano y mundial.

Con el ambiente de Miami teñido de vinotinto y de los colores de las barras estadounidenses, la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se perfila como una cita obligada para fanáticos y curiosos por igual. Será una oportunidad única para ver a Venezuela luchar por la corona absoluta frente a un rival de máximo nivel, en uno de los escenarios más emblemáticos del béisbol actual.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 17/03/2026.- ¿Cómo quedó el juego entre Venezuela y Estados Unidos por la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026? Descubre el resultado que definirá al nuevo campeón del torneo más importante del béisbol desde el LoanDepot Park de Miami, Florida. FOTO DE MLB.COM / MLB.COM

¿Dónde ver Canal 32 VTV EN VIVO GRATIS, el juego Venezuela vs. Team USA por TV y Online?

VTV Canal 32 se ve a nivel nacional por los principales cableoperadores (el dial es el mismo dentro de cada operador) y además tiene streaming propio y en YouTube.​ A continuación, los diales y streaming de VTV Canal 32 en República Dominicana.

Ciudad / Zona (referencial) Operador de TV Dial / Canal Streaming online disponible Santo Domingo y Gran Santo Domingo Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do (player en vivo), canal de YouTube “VTV Canal 32” Santiago de los Caballeros Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​YouTube​ La Vega Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​YouTube​ San Cristóbal Claro TV Canal 32 (VTV) ​ Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Resto de ciudades con Claro TV (La Romana, San Pedro, etc.) Claro TV Canal 32 (VTV) en la parrilla nacional Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y principales ciudades Altice TV (fibra / cable) Canal 32 (VTV) según guía de canales Altice Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​​ Resto de ciudades con Altice Altice TV Canal 32 (VTV) (señal nacional) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y zona Norte Wind Telecom Canal 32 (VTV) en su parrilla digital Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Zonas con cobertura Wind Wind Telecom Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y ciudades principales Aster Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Cableras locales (interior del país) Cableras locales afiliadas a Grupo Panorama Canal 32 (VTV) en sus respectivos diales de sistema básico Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Todo el país (sin cable) — — Streaming en vivo en vtvcanal32.com.do y canal de YouTube “VTV Canal 32”; también se mencionan transmisiones simultáneas en Coral 39 y Teleantillas 10 en algunos eventos deportivos

Fecha, hora y TV para ver Venezuela vs. USA EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Partido: Venezuela vs. Estados Unidos

Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Hora: 20:00. (Santo Domingo) | 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

Fase: Final del Clásico Mundial de Béisbol

Lugar: LoanDepot Park de Miami, Florida