Este martes 17 de marzo, el loanDepot Park de Miami será el escenario de una final inédita y cargada de historia: Venezuela y Estados Unidos se medirán por el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con el primer lanzamiento programado para las 8:00 PM (ET). ¿Quieres vivir cada lanzamiento, cada batazo y cada carrera desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público dominicano estará a cargo de VTV Canal 32, de forma gratuita en señal abierta, cableoperadores y streaming. Aquí te contamos qué canales de televisión debes sintonizar para no perderte este partidazo.
El duelo concentra a varias de las máximas estrellas de las Grandes Ligas, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel y una atmósfera propia de los grandes eventos deportivos internacionales. Con ambos rosters repletos de figuras, cada turno al bate y cada lanzamiento puede inclinar la balanza y marcar la diferencia en un juego que quedará registrado en la historia del béisbol latinoamericano y mundial.
Con el ambiente de Miami teñido de vinotinto y de los colores de las barras estadounidenses, la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se perfila como una cita obligada para fanáticos y curiosos por igual. Será una oportunidad única para ver a Venezuela luchar por la corona absoluta frente a un rival de máximo nivel, en uno de los escenarios más emblemáticos del béisbol actual.
¿Dónde ver Canal 32 VTV EN VIVO GRATIS, el juego Venezuela vs. Team USA por TV y Online?
VTV Canal 32 se ve a nivel nacional por los principales cableoperadores (el dial es el mismo dentro de cada operador) y además tiene streaming propio y en YouTube. A continuación, los diales y streaming de VTV Canal 32 en República Dominicana.
|Ciudad / Zona (referencial)
|Operador de TV
|Dial / Canal
|Streaming online disponible
|Santo Domingo y Gran Santo Domingo
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do (player en vivo), canal de YouTube “VTV Canal 32”
|Santiago de los Caballeros
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” YouTube
|La Vega
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” YouTube
|San Cristóbal
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Resto de ciudades con Claro TV (La Romana, San Pedro, etc.)
|Claro TV
|Canal 32 (VTV) en la parrilla nacional
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y principales ciudades
|Altice TV (fibra / cable)
|Canal 32 (VTV) según guía de canales Altice
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Resto de ciudades con Altice
|Altice TV
|Canal 32 (VTV) (señal nacional)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y zona Norte
|Wind Telecom
|Canal 32 (VTV) en su parrilla digital
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Zonas con cobertura Wind
|Wind Telecom
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y ciudades principales
|Aster
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Cableras locales (interior del país)
|Cableras locales afiliadas a Grupo Panorama
|Canal 32 (VTV) en sus respectivos diales de sistema básico
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Todo el país (sin cable)
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|Streaming en vivo en vtvcanal32.com.do y canal de YouTube “VTV Canal 32”; también se mencionan transmisiones simultáneas en Coral 39 y Teleantillas 10 en algunos eventos deportivos
Fecha, hora y TV para ver Venezuela vs. USA EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Partido: Venezuela vs. Estados Unidos
- Fecha: Martes 17 de marzo de 2026
- Hora: 20:00. (Santo Domingo) | 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
- Fase: Final del Clásico Mundial de Béisbol
- Lugar: LoanDepot Park de Miami, Florida