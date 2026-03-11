En el corazón de Miami se encienden las luces para un choque de alto voltaje: República Dominicana vs. Venezuela por la cima del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los quisqueyanos aterrizan con la moral por las nubes tras el demoledor 10x1 a Israel con Grand Slam de Fernando Tatis Jr., mientras la Vinotinto responde con la autoridad del 4x0 sobre Nicaragua liderado por Ronald Acuña Jr. Con ambos invictos, clasificados a cuartos de final y respaldados por una marea de fanáticos en el loanDepot park, el duelo de este miércoles 11 de marzo (20:00 horas de Santo Domingo y Caracas; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) promete ambiente de playoffs y un espectáculo ofensivo digno de la élite del WBC 2026. ¿Quieres vivir cada lanzamiento, cada batazo y cada carrera desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público dominicano estará a cargo de VTV Canal 32, de forma gratuita en señal abierta, cableoperadores y streaming. Aquí te contamos qué canales de televisión debes sintonizar para no perderte este partidazo.
¿Dónde ver Canal 32 VTV EN VIVO GRATIS, el juego Rep. Dominicana vs. Venezuela por TV y Online?
VTV Canal 32 se ve a nivel nacional por los principales cableoperadores (el dial es el mismo dentro de cada operador) y además tiene streaming propio y en YouTube. A continuación, los diales y streaming de VTV Canal 32 en República Dominicana.
|Ciudad / Zona (referencial)
|Operador de TV
|Dial / Canal
|Streaming online disponible
|Santo Domingo y Gran Santo Domingo
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do (player en vivo), canal de YouTube “VTV Canal 32”
|Santiago de los Caballeros
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” YouTube
|La Vega
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” YouTube
|San Cristóbal
|Claro TV
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Resto de ciudades con Claro TV (La Romana, San Pedro, etc.)
|Claro TV
|Canal 32 (VTV) en la parrilla nacional
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y principales ciudades
|Altice TV (fibra / cable)
|Canal 32 (VTV) según guía de canales Altice
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Resto de ciudades con Altice
|Altice TV
|Canal 32 (VTV) (señal nacional)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y zona Norte
|Wind Telecom
|Canal 32 (VTV) en su parrilla digital
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Zonas con cobertura Wind
|Wind Telecom
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Santo Domingo y ciudades principales
|Aster
|Canal 32 (VTV)
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Cableras locales (interior del país)
|Cableras locales afiliadas a Grupo Panorama
|Canal 32 (VTV) en sus respectivos diales de sistema básico
|Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32”
|Todo el país (sin cable)
|—
|—
|Streaming en vivo en vtvcanal32.com.do y canal de YouTube “VTV Canal 32”; también se mencionan transmisiones simultáneas en Coral 39 y Teleantillas 10 en algunos eventos deportivos
Fecha, hora y TV para ver República Dominicana vs. Venezuela EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Partido: República Dominicana vs. Venezuela
- Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026
- Hora: 20:00. (Santo Domingo) | 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
- Jornada: quinta del CMB 2026
- Lugar: LoanDepot Park de Miami, Florida