En el corazón de Miami se encienden las luces para un choque de alto voltaje: República Dominicana vs. Venezuela por la cima del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los quisqueyanos aterrizan con la moral por las nubes tras el demoledor 10x1 a Israel con Grand Slam de Fernando Tatis Jr., mientras la Vinotinto responde con la autoridad del 4x0 sobre Nicaragua liderado por Ronald Acuña Jr. Con ambos invictos, clasificados a cuartos de final y respaldados por una marea de fanáticos en el loanDepot park, el duelo de este miércoles 11 de marzo (20:00 horas de Santo Domingo y Caracas; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) promete ambiente de playoffs y un espectáculo ofensivo digno de la élite del WBC 2026. ¿Quieres vivir cada lanzamiento, cada batazo y cada carrera desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público dominicano estará a cargo de VTV Canal 32, de forma gratuita en señal abierta, cableoperadores y streaming. Aquí te contamos qué canales de televisión debes sintonizar para no perderte este partidazo.

¿Dónde ver Canal 32 VTV EN VIVO GRATIS, el juego Rep. Dominicana vs. Venezuela por TV y Online?

VTV Canal 32 se ve a nivel nacional por los principales cableoperadores (el dial es el mismo dentro de cada operador) y además tiene streaming propio y en YouTube.​ A continuación, los diales y streaming de VTV Canal 32 en República Dominicana.

Ciudad / Zona (referencial) Operador de TV Dial / Canal Streaming online disponible Santo Domingo y Gran Santo Domingo Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do (player en vivo), canal de YouTube “VTV Canal 32” Santiago de los Caballeros Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​YouTube​ La Vega Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​YouTube​ San Cristóbal Claro TV Canal 32 (VTV) ​ Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Resto de ciudades con Claro TV (La Romana, San Pedro, etc.) Claro TV Canal 32 (VTV) en la parrilla nacional Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y principales ciudades Altice TV (fibra / cable) Canal 32 (VTV) según guía de canales Altice Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​​ Resto de ciudades con Altice Altice TV Canal 32 (VTV) (señal nacional) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y zona Norte Wind Telecom Canal 32 (VTV) en su parrilla digital Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Zonas con cobertura Wind Wind Telecom Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y ciudades principales Aster Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Cableras locales (interior del país) Cableras locales afiliadas a Grupo Panorama Canal 32 (VTV) en sus respectivos diales de sistema básico Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Todo el país (sin cable) — — Streaming en vivo en vtvcanal32.com.do y canal de YouTube “VTV Canal 32”; también se mencionan transmisiones simultáneas en Coral 39 y Teleantillas 10 en algunos eventos deportivos

Fecha, hora y TV para ver República Dominicana vs. Venezuela EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Partido: República Dominicana vs. Venezuela

Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026

Hora: 20:00. (Santo Domingo) | 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

Jornada: quinta del CMB 2026

Lugar: LoanDepot Park de Miami, Florida