Desde el Estadio Campeón del Siglo, este domingo 30 de agosto tenemos una nueva edición del Superclásico del fútobl uruguayo. No te pierdas la transmisión de VTV Plus para ver Peñarol vs. Nacional, en lo que será el duelo más importante de la Jornada 4 del fútbol uruguayo en su Torneo Clausura . El partido iniciará a las 15:30 horas y es clave para que ambos equipos puedan sumar 3 puntos y empezar a escalar a las primeras ubicaciones del campeonato.

¿Cómo ver VTV PLUS EN VIVO GRATIS, Peñarol vs. Nacional?

Fundada en enero del 2003, VTV está presente en más de 700.000 hogares uruguayos y su contenido, netamente de producción nacional, destaca las transmisiones exclusivas de disciplinas arraigadas en la cultura e identidad del pueblo charrúa como fútbol, basquetbol, carnaval, automovilismo, boxeo y ciclismo.

¿Cómo ver VTV Plus desde el extranjero?

VTV Plus es la plataforma de streaming uruguaya que ofrece contenido variado, incluyendo noticias, deportes, entretenimiento, eventos culturales o ver VTV plus en vivo, enfocadándose principalmente en la emisión de eventos deportivos como el torneo uruguayo y encuentros de la selección charrúa rumbo al Mundial, Copa América, entre otros.

Originalmente, esta señal fue concebida para alojar los eventos premium que transmitía la señal principal del mencionado canal de televisión, ya que VTV iba a transmitirse en la TDT uruguaya. Está bloqueada fuera de Uruguay, por lo que si quieres ver sus contenidos desde el extranjero necesitarás la ayuda de una VPN que te dé acceso.

¿Cómo ver VTV Plus y otros canales de TV uruguayos por Internet?

Primero, necesitas descargar e instalar una VPN con servidores en Uruguay en tu dispostivo de preferencia como, por ejemplo, ExpressVPN o NordVPN. Una vez dentro de la aplicación, selecciona a Uruguay para cambiar de IP. Posteriormente, ingresa en la plataforma escogida, como VTV o Vera TV, que ya estará disponible, regístrate o inicia sesión para disfrutar de sus transmisiones en vivo y contenido exclusivo.

Cabe destacar que si la transmisión muestra un mensaje de geobloqueo, como “El contenido sólo puede reproducirse desde el territorio uruguayo”, refresca la página o ábrela nuevamente desde una pestaña nueva para que puedas acceder a las transmisiones en vivo online de Vera TV desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Disney Plus, Peñarol vs. Nacional por el Clásico Uruguay 2026?

El partido Peñarol vs. Nacional por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Primera División de Uruguay se llevará a cabo este domigno 30 de agosto desde el Estadio Campeón del Siglo en México. Los aficionados en México y el resto de Latinoamérica podrán ver el partido en vivo a través de ESPN y en streaming por Disney+, que desde 2024 incorporó todo el contenido deportivo de ESPN en su plataforma.