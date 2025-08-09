El fútbol uruguayo se paralizará este sábado 9 de agosto con el esperado clásico entre Peñarol y Nacional, un encuentro crucial por la segunda fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo 2025. El partido, que iniciará a las 15:00 hrs. (hora de Montevideo), es uno de los eventos deportivos más buscados en la región. La transmisión de este partido estará a cargo de VTV Plus en Uruguay y Disney Plus en Latinoamérica, por lo que aquí te compartimos todos los detalles para que puedas verlo desde donde desees.

El Peñarol de Diego Aguirre llega al clásico con una base sólida, destacándose figuras como Nahuel Herrera, Ignacio Sosa y Leo Fernández, quienes son pilares en su estrategia. Por su parte, el Nacional de Pablo Peirano presentará una propuesta ofensiva de peso, con Nicolás Federico López y Maxi Gómez liderando el ataque, respaldados por la experiencia defensiva de Sebastián Coates y Julián Millán.

Ambos equipos llegan al clásico con resultados positivos en su debut del Clausura. El conjunto aurinegro superó a Progreso con un ajustado 2-1, mientras que el tricolor demostró su poderío ofensivo con una contundente goleada de 5-2 sobre Montevideo City Torque.

El último antecedente entre los dos gigantes del fútbol uruguayo fue la final del Torneo Intermedio, el pasado 6 de julio. En esa ocasión, el partido terminó sin goles en el tiempo reglamentario, pero Peñarol se alzó con el título tras una emocionante definición por penales.

Peñarol y Nacional disputan una nueva edición del clásico uruguayo en el Estadio Campeón del Siglo, válido por la segunda fecha de la Liga Uruguaya 2025. (Foto: Serie Río de la Plata / Composición Mag)

¿Cómo ver VTV PLUS EN VIVO GRATIS, Nacional vs. Peñarol?

Fundada en enero del 2003, VTV está presente en más de 700.000 hogares uruguayos y su contenido, netamente de producción nacional, destaca las transmisiones exclusivas de disciplinas arraigadas en la cultura e identidad del pueblo charrúa como fútbol, basquetbol, carnaval, automovilismo, boxeo y ciclismo.

¿Cómo ver VTV Plus desde el extranjero?

VTV Plus es la plataforma de streaming uruguaya que ofrece contenido variado, incluyendo noticias, deportes, entretenimiento, eventos culturales o ver VTV plus en vivo, enfocadándose principalmente en la emisión de eventos deportivos como el torneo uruguayo y encuentros de la selección charrúa rumbo al Mundial, Copa América, entre otros.

Originalmente, esta señal fue concebida para alojar los eventos premium que transmitía la señal principal del mencionado canal de televisión, ya que VTV iba a transmitirse en la TDT uruguaya. Está bloqueada fuera de Uruguay, por lo que si quieres ver sus contenidos desde el extranjero necesitarás la ayuda de una VPN que te dé acceso.

Transmisión de GolTV Latinoamérica para ver el partido de Peñarol vs. Nacional, este sábado 9 de agosto, desde el Estadio Campeón del Siglo. (Foto: @OficialCAP / @Nacional / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Cómo ver VTV Plus y otros canales de TV uruguayos por Internet?

Primero, necesitas descargar e instalar una VPN con servidores en Uruguay en tu dispostivo de preferencia como, por ejemplo, ExpressVPN o NordVPN. Una vez dentro de la aplicación, selecciona a Uruguay para cambiar de IP. Posteriormente, ingresa en la plataforma escogida, como VTV o Vera TV, que ya estará disponible, regístrate o inicia sesión para disfrutar de sus transmisiones en vivo y contenido exclusivo.

Cabe destacar que si la transmisión muestra un mensaje de geobloqueo, como “El contenido sólo puede reproducirse desde el territorio uruguayo”, refresca la página o ábrela nuevamente desde una pestaña nueva para que puedas acceder a las transmisiones en vivo online de Vera TV desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Disney Plus, Nacional vs. Peñarol por el Clásico Uruguay 2025?

El partido Nacional vs. Peñarol por la Jornada 2 del Clausura 2025 de la Primera División de Uruguay se llevará a cabo este sábado 9 de agosto desde el Estadio Campeón del Siglo en México. Los aficionados en México y el resto de Latinoamérica podrán ver el partido en vivo a través de ESPN y en streaming por Disney+, que desde 2024 incorporó todo el contenido deportivo de ESPN en su plataforma.