El Clásico Mundial de Béisbol 2026 continúa con un atractivo enfrentamiento entre las selecciones de Puerto Rico y Canadá , dos equipos que buscan consolidarse en el Grupo A del torneo. El partido se disputará este 10 de marzo desde las 7:00 p.m. (hora en San Juan) en el estadio Hiram Bithorn de San Juan , escenario que promete un gran ambiente con miles de fanáticos apoyando a la novena boricua en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Para los aficionados que no quieren perderse ningún detalle del encuentro, el juego podrá seguirse EN VIVO a través de WAPA Deportes, señal disponible en televisión abierta en Puerto Rico. Además, también existen opciones para verlo por béisbol online, lo que permitirá disfrutar del partido desde celulares, computadoras, tablets o televisores inteligentes en diferentes partes del mundo.

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO, Puerto Rico vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Aquí tienes la lista de canales de televisión para poder sintonizar la señal, según el cableoperador de tu preferencia.

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

¿Cómo ver WAPA América EN VIVO, Puerto Rico vs. Canadá desde los Estados Unidos?

A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.

También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.

La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras.

Horario, TV y dónde ver en vivo Puerto Rico vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Jornada: 5 del Grupo A

Hora de San Juan: 19:00

Hora de Estados Unidos: 6 p.m. ET / 3 p.m. PT

TV: WAPA Deportes

Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico