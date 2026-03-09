Tras dos décadas sin enfrentarse en este torneo, las selecciones de Cuba y Puerto Rico volverán a verse las caras este lunes 9 de marzo (7:00 p.m. ET y hora local de San Juan) en el Clásico Mundial de Béisbol. El choque entre ambos equipos invictos promete ser determinante para definir al líder del Grupo A y dar un paso firme hacia los cuartos de final de la competición.

El conjunto cubano ha sorprendido en esta edición al encadenar dos victorias consecutivas, dejando atrás los pronósticos que lo señalaban como uno de los equipos más débiles del torneo. Sin embargo, la tarea no será sencilla, ya que enfrente estará un equipo de Puerto Rico repleto de talento, con varios peloteros de Grandes Ligas y respaldado por un cuerpo técnico de alto nivel. Además, los boricuas contarán con el apoyo de su afición, que ha convertido cada partido en una verdadera fiesta en el estadio Hiram Bithorn.

Para este importante compromiso, el manager de Cuba, Germán Mesa, anunció como pitcher abridor al zurdo Julio Robaina, de 24 años, quien formó parte de la organización de los Houston Astros hasta 2024. Tras quedar en libertad, el lanzador continuó su carrera en la Liga Mexicana de Béisbol y en la LVBP. Del lado puertorriqueño, el dirigente Yadier Molina confiará la apertura al derecho Elmer Rodríguez, prometedor prospecto de los New York Yankees que ha dejado buenas sensaciones durante sus recientes actuaciones en el Spring Training.

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO, Puerto Rico vs. Cuba por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Aquí tienes la lista de canales de televisión para poder sintonizar la señal, según el cableoperador de tu preferencia.

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

¿Cómo ver WAPA América EN VIVO, Puerto Rico vs. Cuba desde los Estados Unidos?

A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.

También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.

La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras.

Horario, TV y dónde ver en vivo Puerto Rico vs. Cuba por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Hora de San Juan: 19:00

Hora de Ciudad de Panamá: 18:00

Hora de Estados Unidos: 7 p.m. ET / 3 p.m. PT

TV: WAPA Deportes

Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico