El choque entre Puerto Rico y Panamá de este sábado 7 de marzo, en el siempre ruidoso Estadio Hiram Bithorn, pinta para convertirse en uno de esos duelos que quedan grabados en la memoria del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Frente a frente estarán un Team Rubio encendido, que arrancó el torneo con autoridad, y una Panamá golpeada en el debut, obligada a reaccionar si no quiere ver cómo se le escapan sus aspiraciones. San Juan volverá a ser un factor más dentro del diamante: la marea boricua, que ya convirtió las tribunas en una caldera frente a Colombia, promete otra noche de estruendo, color y presión constante sobre el rival. ¿Quieres ver la transmisión del juego en tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet? La transmisión oficial en Puerto Rico y los Estados Unidos estará a cargo de WAPA Televisión, WAPA+, WAPA.TV y WAPA América. Aquí te contamos cuáles son los canales para acceder a dichas señales.

Puerto Rico llega con el pecho inflado tras el 5-0 ante Colombia, un estreno en el que el pitcheo dominante y una ofensiva oportunista marcaron el rumbo desde el primer lanzamiento. Seth Lugo se comportó como auténtico as: trabajó 4 entradas de categoría, permitió solo dos hits, recetó tres ponches y dejó la mesa servida para que el bullpen apagara por completo los maderos cafeteros. La ofensiva, paciente durante varios innings, explotó en la quinta entrada, cuando castigó sin piedad al relevista Adrián Almeida y armó un racimo de cinco carreras que no solo definió el encuentro, sino que disparó la ilusión local de avanzar a cuartos de final sin sobresaltos.

La alineación boricua mostró algo más que números: enseñó profundidad, carácter y destellos de pura inspiración, empujada por el rugido ensordecedor de la fanaticada. En ese inning clave, los batazos consecutivos de Cortés y Hernaíz encendieron la chispa que necesitaba el Hiram Bithorn, y desde allí la avalancha fue inevitable. Emmanuel “el Pulpo” Rivera, Eddie Rosario, el capitán Martín “Machete” Maldonado, Willi Castro y Heliot Ramos se repartieron las remolcadas para completar el rally de cinco, dibujando el guion perfecto de un equipo que huele sangre ante cualquier error. Más allá del 5-0, Puerto Rico dejó la sensación de ser un conjunto maduro, capaz de castigar el mínimo descuido y de golpear en ráfagas que cambian un juego en cuestión de minutos.

Del otro lado, Panamá llega con la herida fresca del 3-1 frente a Cuba, también en el Hiram Bithorn, un encuentro donde dos swings pesaron más que todo el esfuerzo canalero. Los jonrones de Yoelkis Guibert y Yoan Moncada inclinaron la balanza para los caribeños, mientras el zurdo Livan Moinelo se encargó de silenciar durante 3,2 entradas a la ofensiva istmeña. Aun así, Panamá no se rindió: reaccionó en la séptima y octava entrada, descontó una carrera y puso hombres en posición de anotar, hasta que apareció Raidel Martínez para bajar el telón y cerrar la puerta a cualquier intento de remontada.

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO, Puerto Rico vs. Panamá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Aquí tienes la lista de canales de televisión para poder sintonizar la señal, según el cableoperador de tu preferencia.

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

¿Cómo ver WAPA América EN VIVO, Puerto Rico vs. Panamá desde los Estados Unidos?

A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.

También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.

La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras.

Horario, TV y dónde ver en vivo Puerto Rico vs. Panamá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Juego: Puerto Rico vs. Panamá, por la Jornada 2 del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Hora de San Juan: 19:00

Hora de Ciudad de Panamá: 18:00

Hora de Estados Unidos: 6 p.m. ET / 3 p.m. PT

TV: WAPA Deportes

Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico