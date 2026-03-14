¡El orgullo boricua se juega la vida en el diamante y tú puedes ser testigo de esta batalla histórica! Si buscas cómo ver Puerto Rico vs. Italia EN VIVO, prepárate para vibrar con los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este sábado desde el Daikin Park. ¿Quieres ver la transmisión del juego en tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet? La transmisión oficial en Puerto Rico y los Estados Unidos para los fanáticos del “Team Rubio” estará a cargo de WAPA Televisión, WAPA+, WAPA.TV y WAPA América. Aquí te contamos cuáles son los canales para acceder a dichas señales.

A pesar de las bajas por lesiones, la novena boricua llega con el corazón en la mano frente a una Italia sorprendente que ha celebrado sus triunfos hasta en el parlamento europeo. Este choque trasciende el deporte; es la pasión de una isla que busca su pase a las semifinales en Miami ante un rival lleno de talento de Grandes Ligas que no se dará por vencido. No te pierdas ni un lanzamiento de este duelo de eliminación directa donde solo uno seguirá soñando con la gloria mundial.

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO, Puerto Rico vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Aquí tienes la lista de canales de televisión para poder sintonizar la señal, según el cableoperador de tu preferencia.

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

¿Cómo ver WAPA América EN VIVO, Puerto Rico vs. Italia desde los Estados Unidos?

A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.

También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.

La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras.

Horario, TV y dónde ver en vivo Puerto Rico vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Juego: Puerto Rico vs. Italia, por los cuartos de final del World Baseball Classic 2026

Hora de San Juan: 15:00

Hora de Roma: 21:00

Hora de EE.UU.: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT

TV: WAPA Deportes

Estadio: Daikin Park de Houston, Texas (Estados Unidos)