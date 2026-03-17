El Clásico Mundial de Béisbol 2026 llega a su momento cúlmine con una final de lujo: Venezuela y Estados Unidos se enfrentan este martes 17 de marzo a las 8:00 PM (ET) en el loanDepot Park de Miami, en busca de la corona absoluta. En un escenario repleto y con audiencia global, la selección venezolana intentará inscribir su nombre en la historia ante una potencia tradicional del béisbol mundial. La transmisión desde Puerto Rico se podrá ver a través de Wapa Deportes , que ha llevado la señal del campeonato de principio a fin. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas ver el minuto a minuto mediante este canal.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 17/03/2026.- ¿Cómo quedó el juego entre Venezuela y Estados Unidos por la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026? Descubre el resultado que definirá al nuevo campeón del torneo más importante del béisbol desde el LoanDepot Park de Miami, Florida. FOTO DE MLB.COM / MLB.COM

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO, Venezuela vs. USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Aquí tienes la lista de canales de televisión para poder sintonizar la señal, según el cableoperador de tu preferencia.

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

¿Cómo ver WAPA América EN VIVO, Venezuela vs. USA desde los Estados Unidos?

A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.

También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.

La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras.

Horario, TV y dónde ver en vivo Venezuela - Team USA por Clásico Mundial 2026

Fecha : Martes 17 de marzo 2026

: Martes 17 de marzo 2026 Partido : Venezuela vs. Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Venezuela vs. Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Hora : 8:00 p.m. ET / 8:00 p.m. (San Juan)

: 8:00 p.m. ET / 8:00 p.m. (San Juan) Canal TV : WAPA Deportes

: WAPA Deportes Estadio: loanDepot Park de Miami, Florida, Estados Unidos.