Este jueves 14 de agosto, el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en San Juan se viste de gala para recibir la noche más esperada de la belleza boricua: la gran final del Miss Universo Puerto Rico 2025. ¿Quieres ver la transmisión del concurso en tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet? La transmisión oficial en Puerto Rico y los Estados Unidos estará a cargo de WAPA Televisión, WAPA+, WAPA.TV y WAPA América. Aquí te contamos cuáles son los canales para acceder a dichas señales.

Veintitrés candidatas, formadas durante meses en pasarela, oratoria, labor social y crecimiento personal, buscarán suceder a Jennifer Colón, actual reina y representante de Puerto Rico en Miss Universe 2024.

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO, concurso Miss Universo Puerto Rico 2025?

WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el certamen Miss Universo Puerto Rico. Pide el servicio en tu cableoperador de preferencia:

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

¿Cómo ver WAPA América EN VIVO desde los Estados Unidos?

A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.

También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.

La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras.

Favoritas de la Noche

Según expertos y seguidores del certamen, las aspirantes que llegan con mayor proyección son:

Samarys Barbot Arroyo (Miss Jayuya)

(Miss Jayuya) Bárbara Stefanie Marrero Rivera (Miss Lares)

(Miss Lares) Zashely Nicole Alicea Rivera (Miss Dorado)

(Miss Dorado) Isys Arimar Santos Crespo (Miss Vieques)

(Miss Vieques) Natalia Andrea Gómez Rivera (Miss Coamo)

(Miss Coamo) Joaliz Mailene Cancel Figueroa (Miss Trujillo Alto)

Cada una representa con orgullo su municipio, mostrando la diversidad y talento de la mujer puertorriqueña.

Horarios y Canales de Transmisión

La alfombra roja y la antesala comenzarán a las 7:00 p.m. hora local (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT), mientras que la gala principal arrancará a las 8:00 p.m. (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT).

Dónde verlo:

Wapa Televisión (Puerto Rico)

(Puerto Rico) Wapa América (Estados Unidos: California, Florida, Nueva York, Texas, Illinois, Pensilvania, Michigan, entre otros)

(Estados Unidos: California, Florida, Nueva York, Texas, Illinois, Pensilvania, Michigan, entre otros) Wapa+ y wapa.tv (plataforma digital)

Horarios internacionales:

México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Panamá, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Puerto Rico, Dominicana, Chile, Venezuela, Cuba, Canadá, Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil: 9:00 p.m.