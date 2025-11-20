Este jueves 20 de noviembre, Puerto Rico estará atenta a la participación de Zashely Alicea Rivera en la final del Miss Universo 2025. La candidata de PR es una de las favoritas en el certamen a llevarse la corona y WAPA TV será la señal encargada de transmitir la final del concurso de belleza, a partir de las 9:00 p.m. hora de Puerto Rico . Aquí te dejo con toda la información para que puedas seguir el minuto a minuto y conocer si Zashely se lleva o no la corona.

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO, Final Miss Universo 2025?

WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el certamen Miss Universo 2025 desde Puerto Rico. Pide el servicio en tu cableoperador de preferencia:

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

¿Cómo ver WAPA América EN VIVO desde los Estados Unidos?

A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.

También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.

La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras.

Final Miss Universo 2025 EN VIVO en Puerto Rico: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025

jueves 20 de noviembre de 2025 Lugar: IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani

IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani Horario: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Canal TV: Wapa TV

Wapa TV Streaming: Wapa+