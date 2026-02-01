La emoción de la Serie del Caribe Jalisco 2026 arranca con un duelo electrizante entre los Cangrejeros de Santurce y los Tomateros de Culiacán. Del 1 al 7 de febrero, el Estadio Panamericano de Zapopan será el epicentro del mejor béisbol invernal tras el esperado regreso del torneo a Guadalajara. Este choque de titanes entre Puerto Rico y México promete encender las gradas en una edición histórica que busca coronar a un nuevo rey caribeño. Prepárate para vivir la intensidad de cada entrada mientras las mejores novenas luchan por la gloria en territorio mexicano este domingo. ¡No te pierdas este clásico que define el orgullo de dos de las naciones más apasionadas por el diamante!

Si estás en Puerto Rico o sigues a la novena boricua desde Estados Unidos, sintonizar el encuentro es más fácil que nunca. Podrás ver el juego de los Cangrejeros vs. Tomateros EN VIVO y GRATIS a través de la señal líder de WAPA TV y WAPA Deportes. Además de la televisión abierta, la plataforma online de WAPA ofrecerá el streaming oficial para que no pierdas detalle desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Asegura tu lugar frente a la pantalla y apoya a Puerto Rico en su búsqueda por conquistar su título número 17 en la historia.

En esta edición número 68, los Cangrejeros se enfrentan a una competencia feroz que incluye a los Federales de Chiriquí de Panamá como invitados especiales. México repite como sede consecutiva, brindando un escenario vibrante para que los Tomateros de Culiacán busquen imponer su localía ante su gente en Jalisco. Por otro lado, los Leones del Escogido de República Dominicana llegan con la misión de defender su corona y extender el dominio quisqueyano en la región. Esta rivalidad caribeña es el plato fuerte de un torneo que une a las naciones mediante la pasión por el “Rey de los Deportes”.

Históricamente, República Dominicana lidera la tabla con 23 títulos, pero Puerto Rico le sigue de cerca con 16 trofeos dorados en sus vitrinas. México cuenta actualmente con nueve campeonatos y busca desesperadamente alcanzar la decena este 2026 jugando en el emblemático Estadio de Zapopan. Desde su inicio en 1949, la Serie del Caribe ha sido el escenario donde nacen las leyendas y se forjan las hazañas más inolvidables del béisbol.

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO GRATIS, juego de Cangrejeros de Santurce vs. Tomateros de Culiacán por la Serie del Caribe 2026?

WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el Juego 1 entre Cangrejeros de Santurce y Tomateros de Culiacán por la Serie del Caribe 2026. Pide el servicio en tu cableoperador de preferencia:

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

¿Cómo ver WAPA América EN VIVO desde los Estados Unidos?

A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.

También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.

La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras.

Horarios y canales de transmisión de los juegos de la Serie del Caribe 2026

Los 13 juegos de la Serie del Caribe Jalisco 2026 que se disputarán a lo largo de siete días en México se podrán ver en Puerto Rico a través de la señal de WAPA TV:

Dónde verlo:

Wapa Televisión (Puerto Rico)

(Puerto Rico) Wapa América (Estados Unidos: California, Florida, Nueva York, Texas, Illinois, Pensilvania, Michigan, entre otros)

(Estados Unidos: California, Florida, Nueva York, Texas, Illinois, Pensilvania, Michigan, entre otros) Wapa+ y wapa.tv (plataforma digital)

Horarios:

Domingo 1 de febrero : México Verde vs. Puerto Rico, 1 p.m. CDMX / 2 p.m. ET; República Dominicana vs. México Rojo, 7:30 p.m. CDMX / 8:30 p.m. ET

: México Verde vs. Puerto Rico, 1 p.m. CDMX / 2 p.m. ET; República Dominicana vs. México Rojo, 7:30 p.m. CDMX / 8:30 p.m. ET Lunes 2 de febrero : Puerto Rico vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Rojo vs. Panamá, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Puerto Rico vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Rojo vs. Panamá, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Martes 3 de febrero : Panamá vs. México Verde, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Rojo vs. Puerto Rico, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Panamá vs. México Verde, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Rojo vs. Puerto Rico, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Miércoles 4 de febrero : Panamá vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Verde vs. México Rojo, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Panamá vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Verde vs. México Rojo, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Jueves 5 de febrero : Puerto Rico vs. Panamá, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; República Dominicana vs. México Verde, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Puerto Rico vs. Panamá, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; República Dominicana vs. México Verde, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Viernes 6 de febrero : Semifinal 1, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; Semifinal 2, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Semifinal 1, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; Semifinal 2, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Sábado 7 de febrero: Final, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET