La Serie del Caribe 2026 vive uno de sus momentos más intensos este lunes 2 de febrero desde las 2:00 p.m. (hora del Centro de México) , cuando Puerto Rico se mida a República Dominicana en uno de los duelos más esperados de la fase preliminar del torneo que se disputa en Guadalajara, México. El Estadio Panamericano será nuevamente el escenario donde estas dos potencias del béisbol caribeño se enfrenten en un choque cargado de historia, rivalidad y orgullo nacional, con Puerto Rico buscando imponerse a una República Dominicana tradicionalmente fuerte en el certamen.

Los Cangrejeros de Santurce llegan a este compromiso como el campeón de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y representantes de Puerto Rico tras conquistar recientemente el título en su liga doméstica, una victoria que les dio el pase al torneo regional. Del otro lado, los Leones del Escogido, uno de los equipos con mayor trayectoria y éxito en la Serie del Caribe, tienen la misión de demostrar su jerarquía y pelear por el liderato en la fase de todos contra todos, en un duelo que promete emociones desde el lanzamiento inicial.

Este enfrentamiento, programado en el calendario de la serie junto a otros duelos clave entre los equipos participantes, es mucho más que un partido: es un clásico caribeño que reúne historia, pasión y la oportunidad de tomar impulso rumbo a las fases finales del torneo más prestigioso del béisbol invernal.

Si estás en Puerto Rico o sigues a la novena boricua desde Estados Unidos, sintonizar el encuentro es más fácil que nunca. Podrás ver el juego de los Cangrejeros vs. Tomateros EN VIVO y GRATIS a través de la señal líder de WAPA TV y WAPA Deportes. Además de la televisión abierta, la plataforma online de WAPA ofrecerá el streaming oficial para que no pierdas detalle desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Asegura tu lugar frente a la pantalla y apoya a Puerto Rico en su búsqueda por conquistar su título número 17 en la historia.

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO GRATIS, Puerto Rico vs. Rep. Dominicana por la Serie del Caribe 2026?

WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el duelo entre Puerto Rico y Rep. Dominicana por la Serie del Caribe 2026. Pide el servicio en tu cableoperador de preferencia:

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

¿Cómo ver WAPA América EN VIVO desde los Estados Unidos?

A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.

También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.

La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras.

Horarios y canales de transmisión de los juegos de la Serie del Caribe 2026

Los 13 juegos de la Serie del Caribe Jalisco 2026 que se disputarán a lo largo de siete días en México se podrán ver en Puerto Rico a través de la señal de WAPA TV:

Dónde verlo:

Wapa Televisión (Puerto Rico)

(Puerto Rico) Wapa América (Estados Unidos: California, Florida, Nueva York, Texas, Illinois, Pensilvania, Michigan, entre otros)

(Estados Unidos: California, Florida, Nueva York, Texas, Illinois, Pensilvania, Michigan, entre otros) Wapa+ y wapa.tv (plataforma digital)

Horarios:

Domingo 1 de febrero : México Verde vs. Puerto Rico, 1 p.m. CDMX / 2 p.m. ET; República Dominicana vs. México Rojo, 7:30 p.m. CDMX / 8:30 p.m. ET

: México Verde vs. Puerto Rico, 1 p.m. CDMX / 2 p.m. ET; República Dominicana vs. México Rojo, 7:30 p.m. CDMX / 8:30 p.m. ET Lunes 2 de febrero : Puerto Rico vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET ; México Rojo vs. Panamá, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: ; México Rojo vs. Panamá, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Martes 3 de febrero : Panamá vs. México Verde, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Rojo vs. Puerto Rico, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Panamá vs. México Verde, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Rojo vs. Puerto Rico, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Miércoles 4 de febrero : Panamá vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Verde vs. México Rojo, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Panamá vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; México Verde vs. México Rojo, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Jueves 5 de febrero : Puerto Rico vs. Panamá, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; República Dominicana vs. México Verde, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Puerto Rico vs. Panamá, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; República Dominicana vs. México Verde, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Viernes 6 de febrero : Semifinal 1, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; Semifinal 2, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

: Semifinal 1, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET; Semifinal 2, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET Sábado 7 de febrero: Final, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET