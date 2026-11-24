La participante local quiere dejar a su tierra por todo lo alto en el certamen de belleza más importante de todos: la final del Miss Universo 2026. Jennifer Barreto es una de las fuertes candidatas a quedarse con la corona, en el evento que se realizará desde el Coliseo José Miguel Agrelot (“Choliseo”) de San Juan, Puerto Rico y que será transmitido por Wapa TV a partir de las 9:00 p.m. hora San Juan.

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO, Final Miss Universo 2026?

WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el certamen Miss Universo 2026 desde Puerto Rico. Pide el servicio en tu cableoperador de preferencia:

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

¿Cómo ver WAPA América EN VIVO desde los Estados Unidos?

A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.

También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.

La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras.

Final Miss Universo 2026 EN VIVO en Puerto Rico: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2025

Martes 24 de noviembre de 2025 Lugar: Coliseo José Miguel Agrelot (“Choliseo”) de San Juan, Puerto Rico

Coliseo José Miguel Agrelot (“Choliseo”) de San Juan, Puerto Rico Horario: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Canal TV: Wapa TV

Wapa TV Streaming: Wapa+

La gran final del Miss Universo 2026 se celebra HOY, martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas competirán por la corona de la 75.ª edición del certamen internacional de belleza y buscarán suceder a la mexicana Fátima Bosch, última reina de belleza y Miss Universo 2025. Entre las principales favoritas para conquistar el título destacan Luren Márquez (Perú), Clara Vegas (Venezuela), María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Marcella Kozinski (Brasil), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Justus Kelley (Estados Unidos). La Transmisión del Miss Universo 2026 EN VIVO, GRATIS y ONLINE podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales nacionales de Venevisión (Venezuela), Canal 21 (El Salvador), Mega TV (Chile) y Ecuavisa (Ecuador), según la disponibilidad de cada mercado, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universo. (VIDEO DE X: @Telemundo)