La participante local quiere dejar a su tierra por todo lo alto en el certamen de belleza más importante de todos: la final del Miss Universo 2026. Jennifer Barreto es una de las fuertes candidatas a quedarse con la corona, en el evento que se realizará desde el Coliseo José Miguel Agrelot (“Choliseo”) de San Juan, Puerto Rico y que será transmitido por Wapa TV a partir de las 9:00 p.m. hora San Juan.
¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO, Final Miss Universo 2026?
WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el certamen Miss Universo 2026 desde Puerto Rico. Pide el servicio en tu cableoperador de preferencia:
- Canal 4.2 de Aire Digital
- Canal 5 de Claro TV
- Canal 27 de Dish
- Canal 31 de Naciom
- Canal 657 de DirecTV
- Canales 44 y 244 HD de Liberty
¿Cómo ver WAPA América EN VIVO desde los Estados Unidos?
A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.
- Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.
- También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.
- La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras.
Final Miss Universo 2026 EN VIVO en Puerto Rico: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2025
- Lugar: Coliseo José Miguel Agrelot (“Choliseo”) de San Juan, Puerto Rico
- Horario: 9:00 p.m.
- Canal TV: Wapa TV
- Streaming: Wapa+