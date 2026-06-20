Suecia sale a defender el liderato del Grupo F de la Copa del Mundo FIFA 2026 cuando enfrente a Países Bajos este sábado 17 de junio, en partido válido por la segunda jornada de su sector, desde el NRG Stadium de Houston, Texas. Este duelo de pronóstico reservado se podrá ver desde Colombia por la señal de Win Sports Plus, a partir de las 12:00 p.m. (hora en Colombia y Perú) / 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT .

Señal de Telemundo Deportes AHORA para ver la transmisión del juego Países Bajos vs. Suecia en directo, este sábado 20 de junio, por la Jornada 2 del Grupo F del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Win Sports EN VIVO ONLINE, Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo a tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido del partido Países Bajos vs. Suecia por la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026:

Satélite Cable IPTV DirecTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD) Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD) Movistar TV: Canal 210 (HD) Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD) Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD) Tigo Une: Canal 24 (SD) Claro TV: Canal 523 (HD) HV TV: Canal 1002 (HD) EMCALI: Canal 205 (HD)

¿Dónde ver Win Play EN VIVO, Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.

Plan Descripción Precio Partido en vivo (Evento PPV LIVE) Pague por ver 1 partido en vivo, aplican TYC disponibles en www.winsportsonline.com, precio incluye I.V.A. USD $21,99 Plan mensual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $13,99 3 meses Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. Plan semestral Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $67,99 Plan anual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $134.99

Houston, Texas (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- Canales y horarios para ver el partido Países Bajos vs. Suecia este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del grupo F del Mundial 2026 en el Estadio de Houston, Texas. FOTO de la selección de Países Bajos con composición de Jesús Yupanqui.

Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: horario, TV y dónde ver en vivo el partido

Fecha: Sábado, 20 de junio de 2026

Partido: Países Bajos vs. Suecia, por la Jornada 2 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026

Hora: 12:00 horas de Bogotá (Colombia)

TV: Win Sports Plus | Streaming: Win Play

Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos)