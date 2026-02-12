Barcelona y Atlético de Madrid enfrentados una vez más. Este jueves 12 de febrero, sigue el encuentro de la semifinal ida de la Copa del Rey 2026, desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano, un duelo de pronóstico reservado que desde Colombia se podrá ver únicamente mediante la señal de Win Sports Plus, a partir de las 3:00 p.m. Cabe mencionar que Atlético de Madrid viene de golear por 5-0 a Real Betis, mientras que Barcelona dejó en el camino por 2-1 a Albacete como visitante.
¿Dónde ver Win Sports EN VIVO, Atlético Madrid — FC Barcelona por la semifinal ida de la Copa del Rey 2026?
A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo a tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido del Atlético Madrid — FC Barcelona por la semifinal ida de la Copa del Rey 2026:
|Satélite
|Cable
|IPTV
|DirecTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD)
|Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD)
|Movistar TV: Canal 210 (HD)
|Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD)
|Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD)
|Tigo Une: Canal 24 (SD)
|Claro TV: Canal 523 (HD)
|HV TV: Canal 1002 (HD)
|EMCALI: Canal 205 (HD)
¿Dónde ver Win Play EN VIVO, Atlético Madrid — FC Barcelona por la semifinal ida de la Copa del Rey 2026?
Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.
|Plan
|Descripción
|Precio
|Partido en vivo (Evento PPV LIVE)
|Pague por ver 1 partido en vivo, aplican TYC disponibles en www.winsportsonline.com, precio incluye I.V.A.
|USD $21,99
|Plan mensual
|Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.
|USD $13,99
|3 meses
|Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.
|Plan semestral
|Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.
|USD $67,99
|Plan anual
|Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.
|USD $134.99
Atlético Madrid — FC Barcelona: horario, TV y dónde ver en vivo la semifinal ida Copa del Rey 2026
- Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026
- Partido: Atlético Madrid - FC Barcelona, por la semifinal ida de la Copa del Rey 2026
- Hora: 15:00 horas de Bogotá (Colombia)
- TV: Win Sports Plus | Streaming: Win Play
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid