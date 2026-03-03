Presta atención. Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan una vez más y promete ser un duelo candente de inicio a fin. Este martes 3 de marzo, sigue el encuentro de la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2026, desde el Estadio Spotify Camp Nou. Es un duelo de pronóstico reservado que desde Colombia se podrá ver únicamente mediante la señal de Win Sports Plus, a partir de las 3:00 p.m. (hora en Colombia y Perú) .

Cabe mencionar que el Barcelona perdió por 4-0 en el partido de ida en el Metropolitano. Ahora el conjunto dirigido por Hansi Flick luchará para tratar de ganar y conseguir el milagro. Los fanáticos blaugranas están a la expectativa y sueñan con que se pueda lograr una remontada histórica que los coloque en la final de la Copa del Rey.

Barcelona irá por el milagro y tratará de remontar el 0-4 que sufrió en el Metropolitano (Foto: @FCBarcelona_es)

¿Dónde ver Win Sports EN VIVO, Barcelona vs. Atlético Madrid por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2026?

A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo a tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido del Barcelona vs. Atlético Madrid por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2026:

Satélite Cable IPTV DirecTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD) Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD) Movistar TV: Canal 210 (HD) Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD) Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD) Tigo Une: Canal 24 (SD) Claro TV: Canal 523 (HD) HV TV: Canal 1002 (HD) EMCALI: Canal 205 (HD)

¿Dónde ver Win Play EN VIVO, Barcelona vs. Atlético Madrid por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2026?

Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.

Plan Descripción Precio Partido en vivo (Evento PPV LIVE) Pague por ver 1 partido en vivo, aplican TYC disponibles en www.winsportsonline.com, precio incluye I.V.A. USD $21,99 Plan mensual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $13,99 3 meses Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. Plan semestral Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $67,99 Plan anual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $134.99

Barcelona vs. Atlético de Madrid: horario, TV y dónde ver en vivo la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2026

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

Partido: Barcelona vs. Atlético Madrid, por la semifinal vuelta de la Copa del Rey 2026

Hora: 15:00 horas de Bogotá (Colombia)

TV: Win Sports Plus | Streaming: Win Play

Estadio: Spotify Camp Nou