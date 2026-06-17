Colombia y Uzbekistán se enfrentan por primera vez en su historia del Mundial. Este miércoles 17 de junio, sigue el encuentro de la primera jornada del Grupo K de la Copa del Mundo FIFA 2026, desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Es un duelo de pronóstico reservado que desde Colombia se podrá ver por la señal de Win Sports Plus, a partir de las 9:00 p.m. (hora en Colombia y Perú) .

Consulta dónde puedes ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, este miércoles 17 de junio, por la Jornada 1 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Win Sports EN VIVO ONLINE, Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo a tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido del partido Colombia vs. Uzbekistán por la Fecha 1 del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026:

Satélite Cable IPTV DirecTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD) Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD) Movistar TV: Canal 210 (HD) Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD) Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD) Tigo Une: Canal 24 (SD) Claro TV: Canal 523 (HD) HV TV: Canal 1002 (HD) EMCALI: Canal 205 (HD)

¿Dónde ver Win Play EN VIVO, Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.

Plan Descripción Precio Partido en vivo (Evento PPV LIVE) Pague por ver 1 partido en vivo, aplican TYC disponibles en www.winsportsonline.com, precio incluye I.V.A. USD $21,99 Plan mensual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $13,99 3 meses Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. Plan semestral Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $67,99 Plan anual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $134.99

Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: horario, TV y dónde ver en vivo el partido

Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026

Partido: partido Colombia vs. Uzbekistán, por la semifinal vuelta de la Copa del Rey 2026

Hora: 21:00 horas de Bogotá (Colombia)

TV: Win Sports Plus | Streaming: Win Play

Lugar: Estadio Azteca de la Ciudad de México, México