El Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO se juega este sábado 27 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 13 del Torneo Finalización de la Liga Colombiana 2025-II. El partido está programado para las 20:30 horas (COL) y será transmitido por WIN Sports en exclusiva.

El clásico entre Verdolagas y Embajadores llega en un momento clave del campeonato. Nacional busca meterse entre los mejores de la tabla y consolidar su camino hacia los cuadrangulares, mientras que Millonarios necesita sumar de a tres para no quedar rezagado y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

El técnico interino de Nacional, Diego Arias, destacó el compromiso de sus jugadores tras la victoria sobre Unión Magdalena, mientras que Hernán Torres, estratega de Millonarios, reconoció la dificultad de los partidos recientes y la urgencia de recuperar el nivel competitivo de su equipo.

Con jugadores como Edwin Cardona y Beckham Castro llamados a ser protagonistas, este encuentro promete emociones de principio a fin y podría marcar un punto de inflexión en el desenlace del torneo.

El estadio Atanasio Girardot será el escenario del clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, con transmisión EN VIVO por Win Sports y Win Sports Play. (Composición Mag)

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO por TV?

El partido Atlético Nacional vs. Millonarios EN DIRECTO se disputará el sábado 27 de septiembre desde las 20:30 horas en Colombia. La transmisión oficial estará a cargo de Win Sports, canal autorizado para llevar todos los detalles del clásico colombiano.

¿Cómo ver Win Sports por televisión en Colombia?

Para disfrutar de la señal de Win Sports EN VIVO, los aficionados pueden acceder a través de los principales operadores de TV por suscripción en Colombia, como Claro, Movistar, Tigo y DirecTV. El canal suele estar disponible en los planes básicos y HD, aunque en algunos casos requiere suscripción adicional dependiendo del proveedor.

¿Cómo ver Atlético Nacional vs. Millonarios online por Win Sports Play?

Además de la TV, el encuentro podrá seguirse en línea mediante Win Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal. El servicio ofrece acceso a los partidos de la Liga BetPlay, Copa Colombia y otros contenidos exclusivos. La suscripción mensual tiene un costo aproximado de $32.900 COP, y también existen opciones de planes por día y por semana, ideales para quienes quieran ver solo un partido.