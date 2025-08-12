MÚNICH (ALEMANIA), 11/08/2025.- Cobertura oficial de Win Sports EN VIVO ONLINE para ver el partido entre Bayern Múnich y Grasshopper este martes 12 de agosto, con la presencia de Luis Díaz, por amistoso internacional en Austria. Foto de Alexandra BEIER de AFP
Con la presencia de Luis Díaz en el once titular, el Bayern Múnich jugará su último partido amistoso de la pretemporada ante su similar del Grasshopper suizo este martes 12 de agosto, a partir de las 11:00 horas de Bogotá, desde el Estadio Letzigrund de Zúrich. ¿Quieres ver el partido en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de Win Sports y la aplicación streaming Win Play. Aquí te contamos como acceder al canal líder en cobertura deportivas en Colombia.

¿Cómo ver Win Sports EN VIVO, Bayern Múnich vs. Grasshopper?

A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo a tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido del Bayern Múnich vs. Grasshopper por amistoso internacional:

SatéliteCableIPTV
DirecTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD)Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD)Movistar TV: Canal 210 (HD)
Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD)Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD)Tigo Une: Canal 24 (SD)
Claro TV: Canal 523 (HD)HV TV: Canal 1002 (HD)EMCALI: Canal 205 (HD)

¿Dónde ver Win Play EN VIVO, Bayern vs. Grasshopper?

Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.

PlanDescripciónPrecio
Partido en vivo (Evento PPV LIVE)Pague por ver 1 partido en vivo, aplican TYC disponibles en www.winsportsonline.com, precio incluye I.V.A.USD $21,99
Plan mensualIncluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.USD $13,99
3 mesesIncluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.
Plan semestralIncluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.USD $67,99
Plan anualIncluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones.USD $134.99
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

