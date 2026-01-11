El 2026 abre con un choque de dimensiones planetarias: en Yeda, sobre el césped del King Abdullah Sports City, el FC Barcelona de la nueva perla Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha se cita con el Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Rodrygo, Gonzalo García y Federico Valverde en una final de Supercopa de España que condensa historia, talento y presión máxima. Este domingo 11 de enero, el clásico traslada su rivalidad a Arabia Saudita con un título oficial en juego, millones de espectadores pendientes alrededor del mundo y el aliciente de ver a la constelación blanca medir fuerzas ante la renovación ofensiva blaugrana en el primer gran examen del año futbolístico. ¿Quieres ver el partido en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de Win Sports y la aplicación streaming Win Play. Aquí te contamos como acceder al canal líder en cobertura deportivas en Colombia.

¿Dónde ver Win Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026?

A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo a tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido del FC Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026:

Satélite Cable IPTV DirecTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD) Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD) Movistar TV: Canal 210 (HD) Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD) Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD) Tigo Une: Canal 24 (SD) Claro TV: Canal 523 (HD) HV TV: Canal 1002 (HD) EMCALI: Canal 205 (HD)

¿Dónde ver Win Play EN VIVO, FC Barcelona — Real Madrid por la final de la Supercopa de España 2026?

Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.

Plan Descripción Precio Partido en vivo (Evento PPV LIVE) Pague por ver 1 partido en vivo, aplican TYC disponibles en www.winsportsonline.com, precio incluye I.V.A. USD $21,99 Plan mensual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $13,99 3 meses Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. Plan semestral Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $67,99 Plan anual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $134.99

FC Barcelona — Real Madrid: horario, TV y dónde ver en vivo la final de la Supercopa de España 2026

Fecha: Domingo 11 de enero 2026

Partido: FC Barcelona — Real Madrid, por la final de la Supercopa de España 2026

Hora: 14:00 horas de Bogotá (Colombia)

TV: Win Sports Plus | Streaming: Win Play

Estadio: King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita

El mundo del fútbol se paraliza este domingo 11 de enero con el primer gran clásico del 2026. Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa de España, que se disputará en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, en un duelo que promete chispas desde el primer minuto y que reúne a varias de las máximas figuras del panorama mundial. La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de ESPN, ESPN 2, ESPN App, ESPN Deportes, Win Sports, SKY Sports, Flow Sports y América TV. (VIDEO de X del @FCBarcelona)