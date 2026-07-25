La Velada del Año 6 se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, Sevilla, España. Serán 10 combates donde reconocidos streamers ingresarán al ring en búsqueda del triunfo. Pero la pelea que promete robarse las miradas del evento de Ibai es el Yo soy Plex vs. Fernanfloo.

Tanto Fernanfloo como Plex tienen experiencia en La Velada. Ambos tuvieron una participación y se llevaron el triunfo en sus respectivos combates. Por ello, cuando se conoció sobre su pelea, se desató una serie de comentarios y se convirtieron en tendencia en redes sociales. Los fanáticos esperan con ansias su duelo, que se perfila como uno de los más parejos de la jornada.

El youtuber salvadoreño participó en La Velada del Año 3 (2023). En aquella ocasión se midió contra el español Luzu. Fernanfloo se llevó el triunfo tras una intensa pelea que terminó en decisión dividida.

Plex, por su parte, se enfrentó a El Mariana en La Velada del Año 4. Este enfrentamiento estuvo lleno de polémica. Al inicio estaba pactado para desarrollarse en tres asaltos, pero se decidió ir a un round extra.

La medida se tomó porque en los tres asaltos, las tarjetas marcaron empate, y los jueces decidieron ir a un round extra, donde Plex ganó por decisión unánime.

ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA, (ESPAÑA), 25/07/2026.- La pelea de Plex vs. Fernanfloo se realizará este sábado por La Velada del Año 6 en el Estadio La Cartuja, Sevilla, España. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

¿Dónde ver la pelea de Yo Soy Plex vs. Fernanfloo EN VIVO por La Velada del Año 2026?

Se confirmó que la pelea entre Yo Soy Plex y Fernanfloo será la novena de la noche. Se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el combate por la cuenta de Twitch, YouTube y de TikTok de Ibai Llanos.

¿A qué hora pelean Yo Soy Plex vs. Fernanfloo por la Velada del Año 2026?

La Velada del Año 6 va a empezar a las 7:00 p.m. en España (11:00 a.m. de México). Yo Soy Plex y Fernanfloo estarán ingresando al ring aproximadamente a las 12:30 a.m. (de España) del día siguiente y 4:30 p.m. (de México). A continuación, te compartimos la lista de los posibles horarios del duelo.

España: 00:30 horas (día siguiente)

Estados Unidos: 15:30 horas (Oeste), 16:30 horas (Montaña), 17:30 horas (Centro) y 18:30 horas (Este)

México: 16:30 horas

Guatemala: 16:30 horas

El Salvador: 16:30 horas

Honduras: 16:30 horas

Nicaragua: 16:30 horas

Costa Rica: 16:30 horas

Panamá: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú: 17:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Bolivia: 18:30 horas

Puerto Rico: 18:30 horas

República Dominicana: 18:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Plex vs. Fernanfloo: estadísticas

Datos Yo Soy Plex Fernanfloo Seguidores 30,1 M 88,1 M País España El Salvador Altura 1,97 1,86 Edad 24 años 32 años

Plex vs. Fernanfloo: Pronóstico

Las expectativas del público favorecen a Fernanfloo en la previa del combate. De acuerdo con una encuesta realizada por La Velada del Año, el creador de contenido salvadoreño es el principal candidato a quedarse con la victoria al recibir el 64.3 % de los votos, mientras que YoSoyPlex cuenta con el respaldo del 36.6 %.