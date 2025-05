Saturday Night’s Main Event, que se transmitirá en vivo el 24 de mayo a partir de las 8 pm ET / 7 pm CT / 5 pm PT, promete una noche cargada de acción y rivalidades intensas en el universo de la lucha libre. En Estados Unidos, el evento premium en vivo podrá verse por televisión y streaming a través de NBC y Peacock, respectivamente, mientras que para el resto del mundo YouTube será la plataforma encargada de transmitir las ocurrencias desde el cuadrilátero instalado en el Yuengling Center de Tampa, Florida.

En el evento principal, el Campeón Mundial de Peso Pesado, Jey Uso, defenderá su título contra Logan Paul, en un enfrentamiento que marca la primera vez que estas dos superestrellas se miden en el ring. Logan Paul, quien ostentó el Campeonato de Estados Unidos por más de seis meses, dejó claras sus intenciones de ir por el título de Uso tras WrestleMania, y continuó atacándolo después de que Uso retuviera el Campeonato Mundial de Peso Pesado contra Seth Rollins el pasado 5 de mayo. “Main Event” Jey Uso, invicto desde que destronó a Gunther en WrestleMania 41 para ganar su primer título mundial, enfrentará una dura prueba ante la ambición de “The Maverick”.

Otro combate estelar de la noche verá a CM Punk y Sami Zayn unir fuerzas para enfrentarse a Seth Rollins y Bron Breakker. La rivalidad se encendió en WrestleMania 41, cuando Paul Heyman traicionó a Punk y Roman Reigns para aliarse con Rollins y asegurarle la victoria en un combate de Triple Amenaza. Tras la ausencia de Punk en el Raw posterior a WrestleMania, Sami Zayn intentó razonar con Rollins, pero fue brutalmente atacado por Breakker y Rollins. Con el regreso de Punk a Raw para confrontar a sus adversarios, Zayn reapareció para respaldarlo, preparando el escenario para esta explosiva lucha por equipos.

La cartelera también incluirá un emotivo enfrentamiento entre R-Truth y su héroe de la infancia, John Cena. Esta rivalidad se intensificó cuando R-Truth interrumpió el combate de Cena contra Randy Orton en Backlash, permitiendo a Cena aplicar un “Attitude Adjustment” (AA) para llevarse la victoria. Posteriormente, Cena le aplicó un AA a R-Truth a través de una mesa en el post-show, solidificando la confrontación que ahora los llevará a chocar en el ring en Tampa, Florida.

Además, Damian Priest y Drew McIntyre se medirán dentro de una jaula de acero, un combate que promete ser el clímax de su amarga rivalidad. Esta contienda se originó en WrestleMania 40, cuando Priest cobró su contrato de Money in the Bank para arrebatarle el Campeonato Mundial de Peso Pesado a McIntyre, justo después de que este lo ganara. Desde entonces, ambos han protagonizado violentos encuentros, incluyendo un “Sin City Street Fight” en WrestleMania, un combate “Fatal 4-Way” por el Campeonato de Estados Unidos en WWE Backlash, y numerosas confrontaciones en SmackDown. Con el desafío de la jaula de acero aceptado, no habrá escapatoria para ninguno de los dos dentro de la implacable estructura de acero.

Jey Uso defenderá su Campeonato Mundial de Peso Pesado frente a Logan Paul en el evento principal de WWE Saturday Night's Main Event este sábado 24 de mayo desde Tampa, Florida. | Crédito: wwe.com ×

¿Dónde ver YouTube EN VIVO, WWE Saturday Night’s Main Event?

Dependiendo de la región en la que te encuentres, todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluida la programación selecta de WWE; sin embargo, Saturday Night’s Main Event se podrá ver única y exclusivamente por NBC (Señal abierta) y Peacock (Streaming) en Estados Unidos, mientras que para Latinoamérica (@wweenespanol) y el resto del mundo se transmitirá por su canal oficial de YouTube.

¿En qué dispositivos puedo ver WWE Saturday Night’s Main Event por YouTube?

Además de en tu ordenador, teléfono o tableta, puedes ver YouTube en la televisión a través de muchos dispositivos disponibles en todo el mundo:

Consolas de videojuegos

Microsoft

Xbox Series X

Xbox Series S

Xbox One X

Xbox One S

Xbox One

Xbox 360

Nintendo

Switch

Sony

PlayStation 5 Pro

PlayStation 5

PlayStation 4 Pro

PlayStation 4

PlayStation 3

Smart TVs

Amazon Fire TV Editions

Android TVs

AOC

Google TVs

Hisense

Jio

LG

One+

Panasonic

Philips

Pioneer

Redmi

Samsung

Sharp

Skyworth

Sony

TCL

Toshiba

Vestel

VIZIO

Xiaomi

Dispositivos de streaming

Amazon Fire TV

Android TV streaming devices

Apple TV (4th generation or higher)

Chromecast

Google TV streaming devices

Roku

TiVo

Proveedores de cable y satélite

YouTube está disponible en la mayoría de los dispositivos de cable y satélite, incluidos los del operador basados en Android. Para más información sobre qué dispositivos específicos son compatibles, consulta directamente a tu proveedor de cable o satélite.

CM Punk y Sami Zain se enfrentan a Seth Rollins y Bron Breakker en una lucha de parejas en WWE Saturday Night's Main Event este sábado 24 de mayo desde Tampa, Florida. | Crédito: wwe.com ×

Horarios para ver WWE Saturday Night’s Main Event en el mundo

18:00 horas en México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala

19:00 horas en Perú, Colombia, Panamá y Ecuador

20:00 horas en Venezuela, Bolivia, Rep. Dominicana y Puerto Rico

21:00 horas en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 horas del Domingo 25 de mayo en España, Francia y Alemania

En Estados Unidos

8 pm ET

7 pm CT

6 pm MT

5 pm PT

WWE WrestleMania 41 se llevará a cabo este sábado 24 de mayo desde el Yuengling Center de Tampa, Florida, y podrás verlo en vivo por NBC y Peacock (solo en Estados Unidos) y YouTube (resto del mundo). | Crédito: WWE / Composición GEC