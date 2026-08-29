México conocerá este sábado a la mujer que llevará su representación a Miss Universe 2026. Las 32 candidatas que participan en la competencia nacional se reúnen en Cabo San Lucas para la elección de la sucesora de Fátima Bosch, quien volverá al certamen para entregar el título.

La final comenzará a las 6:30 p. m., hora del centro de México, y será transmitida en vivo a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube. La señal podrá seguirse desde distintos países de América y no está prevista una emisión por televisión abierta.

Fátima Bosch, actual Miss Universe y ganadora de la edición mexicana de 2025, estará presente durante la ceremonia que elegirá a su sucesora.

Horarios y canales para ver la final de Miss Universe México 2026 EN VIVO

La transmisión está programada para las 6:30 p. m. en el horario del centro de México. Estos son los horarios para seguir la final desde Estados Unidos y distintos países de América Latina:

PAÍSES HORA DE INICIO CANALES TV / STREAMING México 6:30 p. m. YouTube Estados Unidos, hora del Este 8:30 p. m. ET YouTube Estados Unidos, hora Central 7:30 p. m. CT YouTube Estados Unidos, hora de Montaña 6:30 p. m. MT YouTube Estados Unidos, hora del Pacífico 5:30 p. m. PT YouTube Colombia 7:30 p. m. YouTube Perú 7:30 p. m. YouTube Ecuador 7:30 p. m. YouTube Panamá 7:30 p. m. YouTube Venezuela 8:30 p. m. YouTube Bolivia 8:30 p. m. YouTube Chile 8:30 p. m. YouTube Argentina 9:30 p. m. YouTube Uruguay 9:30 p. m. YouTube Paraguay 9:30 p. m. YouTube Brasil, hora de Brasilia 9:30 p. m. YouTube Costa Rica 6:30 p. m. YouTube Guatemala 6:30 p. m. YouTube El Salvador 6:30 p. m. YouTube Honduras 6:30 p. m. YouTube Nicaragua 6:30 p. m. YouTube República Dominicana 8:30 p. m. YouTube

La señal se podrá seguir de manera digital y gratuita a través de YouTube. La transmisión está anunciada desde las 6:30 p. m., hora del centro de México.

¿En qué canal transmiten la final de Miss Universe México 2026?

La final no tendrá transmisión por televisión abierta. La señal oficial estará disponible en el canal de YouTube de Miss Universe.

El acceso podrá hacerse desde celulares, computadoras, tabletas y televisores inteligentes con conexión a YouTube. La organización mantiene su canal oficial con las transmisiones de sus diferentes competencias.

¿Dónde se realizará la final de Miss Universe México 2026?

La final se realiza en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La sede concentra la ceremonia en la que las 32 representantes estatales disputan el título nacional. El certamen había tenido cambios previos en su programación y en la ubicación anunciada inicialmente, antes de quedar fijado en Los Cabos para este sábado 29 de agosto.

La ganadora obtendrá el derecho de representar a México en la edición internacional de Miss Universe 2026.

Las 32 candidatas de Miss Universe México 2026

Estas son las representantes que participan en la final nacional:

CANDIDATAS ESTADOS Ale Juarico Miss Puebla Ana Cristina Muñoz Miss Guanajuato Angélica Arredondo Miss Hidalgo Anylu Martínez Miss San Luis Potosí Areli Favela Miss Chihuahua Arisbe Cueto Miss Nuevo León Carla Osorio Miss Yucatán Catherine López Miss Chiapas Cristina Guillén Miss Sinaloa Diana Castillo Miss Tlaxcala Diana Marín Sandoval Miss Aguascalientes Estefany Luna Miss Oaxaca Evelia Morales Miss Nayarit Fernanda Abaroa Miss Guerrero Génesis Vera Miss Veracruz Gisella Flores Miss Tamaulipas Glenda Makhlouf Miss Coahuila Isela Hernández Miss Durango Ithza Andrade Miss Querétaro Jimena Madrigal Miss Estado de México Maje Venegas Miss Campeche María Vargas Miss Jalisco María Zepeda Miss Colima Mariana Macías Miss Michoacán Moneth Chio Miss Sonora Naxca Maureen Doty Miss Quintana Roo Samantha Bastidas Miss Baja California Selene Zazueta Miss Baja California Sur Viridiana Ovalle Miss Zacatecas Ximena Aranda Miss Tabasco Ximena Ochoa Miss Ciudad de México Zayda Ríos Miss Morelos

¿Qué papel tendrá Fátima Bosch en la final?

Fátima Bosch será una de las figuras centrales de la ceremonia. La representante de Tabasco ganó Miss Universe México en 2025 y posteriormente consiguió la corona de Miss Universe, con lo que se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título internacional.

Ahora regresará al escenario nacional para participar en el momento en que se conozca a la nueva representante de México.

La ganadora de esta noche asumirá el título de Miss Universe México 2026 y comenzará su preparación para competir en la edición internacional del certamen.

¿Quiénes son las favoritas de Miss Universe México 2026?

Antes de la final, varios nombres han concentrado la atención entre los seguidores de los certámenes de belleza. Entre las participantes que llegan con mayor expectativa aparecen:

Arisbe Cueto, Miss Nuevo León

Glenda Makhlouf, Miss Coahuila

Ximena Aranda, Miss Tabasco

María Vargas, Miss Jalisco

Las cuatro han sido mencionadas en la cobertura previa entre las concursantes con mayor atención antes de la definición del título. Sin embargo, la elección dependerá de la competencia y de la decisión final del jurado.

¿Quién conducirá la final?

Clovis Nienow será el anfitrión de la ceremonia. El conductor y modelo mexicano estará al frente de la transmisión de una gala que reunirá a las 32 candidatas en Baja California Sur.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la final de Miss Universe México 2026

¿A qué hora empieza Miss Universe México 2026?

La transmisión comienza a las 6:30 p. m., hora del centro de México, este sábado 29 de agosto.

¿Dónde ver Miss Universe México 2026 EN VIVO?

La final se podrá ver a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube.

¿Qué canal de televisión transmite Miss Universe México 2026?

La final no está anunciada para televisión abierta. La transmisión oficial será por YouTube.

¿Dónde se realiza la final?

La competencia se lleva a cabo en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

¿Cuántas candidatas participan?

Participan 32 representantes, una por cada entidad federativa de México.

¿Qué hará Fátima Bosch en la ceremonia?

Fátima Bosch, actual Miss Universe y titular saliente de Miss Universe México, estará presente durante la elección de la nueva representante nacional.