CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 29/08/2026.- ¿Dónde ver Miss Universe México 2026? La final se transmite hoy por YouTube. Consulta el horario en tu país, la sede, las candidatas y el papel de Fátima Bosch. FOTO DEL INSTAGRAM DE MISSUNIVERSE
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 29/08/2026.- ¿Dónde ver Miss Universe México 2026? La final se transmite hoy por YouTube. Consulta el horario en tu país, la sede, las candidatas y el papel de Fátima Bosch. FOTO DEL INSTAGRAM DE MISSUNIVERSE
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Noé Yactayo
Noé Yactayo

México conocerá este sábado a la mujer que llevará su representación a Miss Universe 2026. Las 32 candidatas que participan en la competencia nacional se reúnen en Cabo San Lucas para la elección de la sucesora de Fátima Bosch, quien volverá al certamen para entregar el título.

La final comenzará a las 6:30 p. m., hora del centro de México, y será transmitida en vivo a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube. La señal podrá seguirse desde distintos países de América y no está prevista una emisión por televisión abierta.

Fátima Bosch, actual Miss Universe y ganadora de la edición mexicana de 2025, estará presente durante la ceremonia que elegirá a su sucesora.

Horarios y canales para ver la final de Miss Universe México 2026 EN VIVO

La transmisión está programada para las 6:30 p. m. en el horario del centro de México. Estos son los horarios para seguir la final desde Estados Unidos y distintos países de América Latina:

PAÍSESHORA DE INICIOCANALES TV / STREAMING
México6:30 p. m.YouTube
Estados Unidos, hora del Este8:30 p. m. ETYouTube
Estados Unidos, hora Central7:30 p. m. CTYouTube
Estados Unidos, hora de Montaña6:30 p. m. MTYouTube
Estados Unidos, hora del Pacífico5:30 p. m. PTYouTube
Colombia7:30 p. m.YouTube
Perú7:30 p. m.YouTube
Ecuador7:30 p. m.YouTube
Panamá7:30 p. m.YouTube
Venezuela8:30 p. m.YouTube
Bolivia8:30 p. m.YouTube
Chile8:30 p. m.YouTube
Argentina9:30 p. m.YouTube
Uruguay9:30 p. m.YouTube
Paraguay9:30 p. m.YouTube
Brasil, hora de Brasilia9:30 p. m.YouTube
Costa Rica6:30 p. m.YouTube
Guatemala6:30 p. m.YouTube
El Salvador6:30 p. m.YouTube
Honduras6:30 p. m.YouTube
Nicaragua6:30 p. m.YouTube
República Dominicana8:30 p. m.YouTube

La señal se podrá seguir de manera digital y gratuita a través de YouTube. La transmisión está anunciada desde las 6:30 p. m., hora del centro de México.

¿En qué canal transmiten la final de Miss Universe México 2026?

La final no tendrá transmisión por televisión abierta. La señal oficial estará disponible en el canal de YouTube de Miss Universe.

El acceso podrá hacerse desde celulares, computadoras, tabletas y televisores inteligentes con conexión a YouTube. La organización mantiene su canal oficial con las transmisiones de sus diferentes competencias.

¿Dónde se realizará la final de Miss Universe México 2026?

La final se realiza en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La sede concentra la ceremonia en la que las 32 representantes estatales disputan el título nacional. El certamen había tenido cambios previos en su programación y en la ubicación anunciada inicialmente, antes de quedar fijado en Los Cabos para este sábado 29 de agosto.

La ganadora obtendrá el derecho de representar a México en la edición internacional de Miss Universe 2026.

Las 32 candidatas de Miss Universe México 2026

Estas son las representantes que participan en la final nacional:

CANDIDATASESTADOS
Ale JuaricoMiss Puebla
Ana Cristina MuñozMiss Guanajuato
Angélica ArredondoMiss Hidalgo
Anylu MartínezMiss San Luis Potosí
Areli FavelaMiss Chihuahua
Arisbe CuetoMiss Nuevo León
Carla OsorioMiss Yucatán
Catherine LópezMiss Chiapas
Cristina GuillénMiss Sinaloa
Diana CastilloMiss Tlaxcala
Diana Marín SandovalMiss Aguascalientes
Estefany LunaMiss Oaxaca
Evelia MoralesMiss Nayarit
Fernanda AbaroaMiss Guerrero
Génesis VeraMiss Veracruz
Gisella FloresMiss Tamaulipas
Glenda MakhloufMiss Coahuila
Isela HernándezMiss Durango
Ithza AndradeMiss Querétaro
Jimena MadrigalMiss Estado de México
Maje VenegasMiss Campeche
María VargasMiss Jalisco
María ZepedaMiss Colima
Mariana MacíasMiss Michoacán
Moneth ChioMiss Sonora
Naxca Maureen DotyMiss Quintana Roo
Samantha BastidasMiss Baja California
Selene ZazuetaMiss Baja California Sur
Viridiana OvalleMiss Zacatecas
Ximena ArandaMiss Tabasco
Ximena OchoaMiss Ciudad de México
Zayda RíosMiss Morelos

¿Qué papel tendrá Fátima Bosch en la final?

Fátima Bosch será una de las figuras centrales de la ceremonia. La representante de Tabasco ganó Miss Universe México en 2025 y posteriormente consiguió la corona de Miss Universe, con lo que se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título internacional.

Ahora regresará al escenario nacional para participar en el momento en que se conozca a la nueva representante de México.

La ganadora de esta noche asumirá el título de Miss Universe México 2026 y comenzará su preparación para competir en la edición internacional del certamen.

¿Quiénes son las favoritas de Miss Universe México 2026?

Antes de la final, varios nombres han concentrado la atención entre los seguidores de los certámenes de belleza. Entre las participantes que llegan con mayor expectativa aparecen:

  • Arisbe Cueto, Miss Nuevo León
  • Glenda Makhlouf, Miss Coahuila
  • Ximena Aranda, Miss Tabasco
  • María Vargas, Miss Jalisco

Las cuatro han sido mencionadas en la cobertura previa entre las concursantes con mayor atención antes de la definición del título. Sin embargo, la elección dependerá de la competencia y de la decisión final del jurado.

¿Quién conducirá la final?

Clovis Nienow será el anfitrión de la ceremonia. El conductor y modelo mexicano estará al frente de la transmisión de una gala que reunirá a las 32 candidatas en Baja California Sur.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la final de Miss Universe México 2026

¿A qué hora empieza Miss Universe México 2026?

La transmisión comienza a las 6:30 p. m., hora del centro de México, este sábado 29 de agosto.

¿Dónde ver Miss Universe México 2026 EN VIVO?

La final se podrá ver a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube.

¿Qué canal de televisión transmite Miss Universe México 2026?

La final no está anunciada para televisión abierta. La transmisión oficial será por YouTube.

¿Dónde se realiza la final?

La competencia se lleva a cabo en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

¿Cuántas candidatas participan?

Participan 32 representantes, una por cada entidad federativa de México.

¿Qué hará Fátima Bosch en la ceremonia?

Fátima Bosch, actual Miss Universe y titular saliente de Miss Universe México, estará presente durante la elección de la nueva representante nacional.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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