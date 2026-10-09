Bruce Willis compró en el 2000 unos 7,3 acres (tres hectáreas) en las Islas Turcas y Caicos, donde durante los cuatro años siguientes construyó un complejo de tres viviendas frente al mar Caribe. La propiedad, que el actor vendió en 2019, regresó al mercado en 2022 con un precio de publicación de 37,5 millones de dólares.

Las tres viviendas que Bruce Willis construyó frente al mar

Según Forbes, el terreno adquirido por Willis terminó convertido en una propiedad pensada para alojar a familiares y amigos. El conjunto estaba formado por tres casas, con 12 dormitorios y 14 baños, y una superficie interior de unos 35.000 pies cuadrados (3250 metros cuadrados).

Bruce Willis compró en el 2000 un terreno en Parrot Cay, donde construyó un exclusivo complejo frente al mar (Foto: Turks & Caicos Sotheby’s International Realty)

La vivienda principal tenía seis dormitorios y concentraba buena parte de su superficie en espacios destinados a reuniones y entretenimiento. Las otras dos construcciones ofrecían mayor privacidad y contaban con una piscina propia.

Concretamente, la casa principal funcionaba como punto de encuentro, mientras que las otras dos ofrecían habitaciones y áreas independientes.

El complejo también tenía cuatro piscinas, un pabellón de yoga junto a la playa y un área de juegos para niños que incluía un barco pirata. La propiedad disponía además de unos 1100 pies (335 metros) de playa de arena blanca, según Forbes.

Además de piscinas y playa, el terreno tenía jardines tropicales, árboles de coco, banana y papaya y espacios preparados para actividades al aire libre. La propiedad también contaba con zonas que podían utilizarse para futuras ampliaciones.

Bruce Willis vendió la propiedad en el Caribe por US$27 millones

La primera gran operación inmobiliaria llegó en 2019, cuando Willis y su esposa, Emma Heming-Willis, vendieron el complejo por US$27 millones después de haberlo ofrecido por US$33 millones. La operación se concretó tras cinco meses en el mercado, de acuerdo con Los Angeles Times.

El inmueble se encontraba en Parrot Cay, una isla privada de las Islas Turcas y Caicos conocida por sus playas y propiedades de lujo.

La antigua propiedad de Bruce Willis cuenta con tres viviendas, cuatro piscinas y acceso directo a una playa de 335 metros en Islas Turcas y Caicos(Turks & Caicos Sotheby’s International Realty/Facebook)

La residencia también estuvo vinculada a un momento importante de su vida personal. Willis y Heming-Willis renovaron sus votos matrimoniales allí en 2019, poco antes de que la propiedad fuera vendida.

La antigua mansión de Bruce Willis volvió al mercado

Tres años después de que se concretó la primera venta, la anteriormente propiedad del actor volvió a ofrecerse por US$37,5 millones. El monto correspondía al precio de publicación en 2022 y no a una nueva venta.

La antigua propiedad de Bruce Willis cuenta con tres viviendas, cuatro piscinas y acceso directo a una playa de 335 metros en Islas Turcas y Caicos(Foto: Frank Hardy Sotheby's International Realty /Facebook)

Forbes informó entonces que la residencia había sido renovada por completo en 2020 por sus nuevos propietarios. La remodelación incluyó una actualización integral de la casa principal y nuevos espacios destinados a los niños de la familia propietaria.

El complejo conservaba sus cuatro piscinas y el acceso a la playa. La propiedad también estaba vinculada al resort COMO Parrot Cay, cuyos servicios y comodidades podían ser utilizados por quienes se alojaran allí, de acuerdo con la información de la publicación inmobiliaria citada por el medio.

Cuando salió nuevamente al mercado en 2022, la antigua residencia de Willis se ofrecía a potenciales compradores como una propiedad de lujo de grandes dimensiones.

La Nación, de Argentina