BTS ha confirmado cuatro noches de concierto en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, los días 1, 2, 5 y 6 de septiembre de 2026, como parte de su esperado BTS World Tour 2026‑2027. Estas fechas marcan el regreso masivo del grupo a la ciudad tras años sin una gira mundial completa.

El grupo de siete miembros lanzará la gira con tres conciertos en su ciudad natal, Goyang, Corea del Sur, el 9 y el 11 y 12 de abril, seguidos de fechas en Tokio, Japón, antes de embarcarse en una extensa gira por Norteamérica. La gira estadounidense incluye 28 conciertos en 12 ciudades, incluyendo paradas en Tampa, Florida; El Paso, Texas; Ciudad de México; Stanford, California; Las Vegas; East Rutherford, Nueva Jersey; Foxborough, Massachusetts; Baltimore; Arlington, Texas; Toronto; y Chicago .

El grupo culminará su gira norteamericana con cuatro presentaciones en el SoFi Stadium de Los Ángeles los días 1, 2, 5 y 6 de septiembre. También está previsto su regreso a Busan, Corea del Sur, en junio, a mitad de la gira.​

BTS vuelve a “casa” en Los Ángeles

Para BTS y para ARMY, Los Ángeles es casi un segundo hogar: aquí grabaron música clave de su carrera y ofrecieron algunos de sus shows más icónicos en Estados Unidos . No es casualidad que la ciudad reciba cuatro fechas seguidas en septiembre de 2026, todas en el SoFi Stadium, uno de los venues más modernos del país.​

Las presentaciones del 1, 2, 5 y 6 de septiembre se enmarcan dentro de una gira que recorrerá América, Europa y Asia, y que los medios especializados ya anticipan como una de las giras más grandes y lucrativas de la década. Para el público californiano, esto significa la oportunidad de vivir el comeback completo de BTS sin salir del área metropolitana de Los Ángeles.​

Fechas, recinto y entradas: lo que debes saber

Los cuatro conciertos tendrán lugar en el SoFi Stadium, en Inglewood, con fechas confirmadas para el 1, 2, 5 y 6 de septiembre de 2026 . El recinto ya ha habilitado la ficha del evento y adelanta que se trata de parte oficial del BTS World Tour, no de shows aislados.​

La preventa para membresía ARMY y fans registrados se realizará en enero, mientras que la venta general está programada para el sábado 24 de enero de 2026 en horario local de Los Ángeles. Medios como BBC y Forbes subrayan que la demanda será altísima, por lo que se recomienda registrarse con antelación y tener listas varias opciones de fechas y rangos de precio.​

¿Por qué este tour en California es tan importante?

Este será el primer tour mundial completo de BTS tras la pausa por el servicio militar obligatorio y varios años centrados en proyectos en solitario. De acuerdo con reportes especializados, la gira contempla 79 shows en 34 ciudades entre 2026 y 2027, con potencial de generar ingresos cercanos a los 1.000 millones de dólares sumando conciertos, merchandising y consumo digital.​

Para Los Ángeles, recibir cuatro noches consecutivas consolida a la ciudad como parada clave en la industria global del K‑pop, al nivel de plazas como Londres o Tokio. Además, el nuevo tour llega acompañado de un álbum de estudio previsto para marzo de 2026, grabado en buena parte en LA, lo que incrementa la conexión artística con el público local.​

Experiencia inmersiva en el SoFi Stadium

La puesta en escena para esta gira contempla un escenario 360° “in‑the‑round”, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y acercar al máximo al grupo con las distintas secciones del estadio. Este formato no solo mejora la visibilidad, también permite aumentar la capacidad total, lo que abre la puerta a más fans de California y estados vecinos.​

Los conciertos en Los Ángeles se esperan con producción de alto impacto: pantallas gigantes, pirotecnia, coreografías renovadas y un setlist que combinará clásicos del grupo con el nuevo material del quinto álbum. Tanto la ubicación del SoFi, con acceso por metro, rideshare y amplias opciones de estacionamiento, como la infraestructura del estadio, están pensadas para grandes flujos de asistentes durante varios días seguidos.​

¿Qué significa para la comunidad de fans en California?

Para la comunidad ARMY del sur de California, estas cuatro fechas son algo más que conciertos: son una celebración del regreso del grupo en un contexto post‑hiatus, en una ciudad acostumbrada a recibir grandes estrenos musicales. La concentración de shows en septiembre favorece que fans de todo el estado —de San Diego al Área de la Bahía— puedan organizar viajes, encuentros de fandom y actividades temáticas alrededor del tour.​

Turísticamente, la serie de conciertos tendrá impacto directo en hoteles, restaurantes y negocios locales en Inglewood y el área de Los Ángeles, replicando lo que ya se vio en tours anteriores de BTS en grandes capitales. Para quienes viven en California, es la oportunidad de ver de cerca uno de los fenómenos musicales más influyentes de la última década sin cruzar fronteras y con cuatro opciones de fecha para elegir.