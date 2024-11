Empezando el 1 de noviembre, Mariah Carey sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo video en su cuenta de Instagram (@mariahcarey), el cual tuvo una temática de La Familia Addams. Todo para poder anunciar que ya ‘es hora’ de celebrar la Navidad.

Si creías que la popular ‘Reina de Navidad’ no podía interpretar a Morticia Addams, date un tiempo para mirar el mencionado clip, ya que ella, usando un vestido negro, un collar de diamantes, un maquillaje oscuro y una peluca negra, interpretó muy bien el papel.

Esta imagen muestra a Mariah Carey interpretando a Morticia Addams. (Foto: @mariahcarey / Instagram)

En el video, Mariah Carey no aparece sola. Se puede apreciar que estuvo acompañada de un hombre que se vistió como Gomez Addams. Ambos llegaron a bailar en su casa sombría, justo antes de que ella lo empujara, le lanzara un cuchillo que por poco impactó en su cabeza y toda la ambientación cambiara a la temática navideña.

En esta imagen aparece Mariah Carey como Morticia Addams y un hombre vestido como Gomez Addams. (Foto: @mariahcarey / Instagram)

Se alejó de la oscuridad por la Navidad

Es ahí donde Mariah Carey apareció sentada en un trineo con un traje navideño y dijo: “¡It’s Time!”. Justo en ese momento su clásica canción ‘All I Want for Christmas Is You’ comenzó a sonar para devolverle la alegría y para hacer que hasta un muñeco de nieve baile. Simplemente, impresionante.

Esta imagen permite apreciar el momento en que Mariah Carey anuncia que ‘es hora’ de celebrar la Navidad. (Foto: @mariahcarey / Instagram)

Es necesario mencionar que el tema navideño de Mariah Carey, perteneciente al álbum de 1994 ‘Merry Christmas’, es una canción muy escuchada por distintas familias del mundo. Cada vez falta poco para Navidad, así que no estaría mal si la vas disfrutando desde ya.

