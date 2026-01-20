Las nominaciones a los Oscars 2026 se anunciarán EN VIVO el jueves 22 de enero de 2026, a las 5:30 a.m. PT / 8:30 a.m. ET, y en Estados Unidos podrás verlas por ABC dentro de “Good Morning America” y en todas las plataformas oficiales de la Academia.​ Desde este artículo conocerás los horarios por región, canales de TV y señal online disponibles para seguir todos los detalles en cualquier dispositivo móvil.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dará a conocer las nominaciones de la 98.ª edición de los Premios Oscar el jueves 22 de enero de 2026, en una presentación especial desde el teatro Samuel Goldwyn, en Beverly Hills.​El anuncio arranca a las 5:30 a.m. hora del Pacífico (PT) y a las 8:30 a.m. hora del Este (ET) , con un formato corto pero muy intenso pensado para televisión matutina y streaming.​

En el primer bloque se revelan nueve categorías y, tras una breve pausa, se anuncian las 15 restantes, cubriendo todas las categorías de la 98.ª edición, incluida la nueva estatuilla a Mejor Casting.​ El horario está diseñado para sincronizarse con los noticieros de la mañana en la Costa Este y, al mismo tiempo, mantener el atractivo para la audiencia de la Costa Oeste que madruga para ver quién entra en la carrera.​

Dónde ver las nominaciones en TV y streaming

En Estados Unidos, la opción más directa para ver las nominaciones es ABC, que integra el anuncio dentro del bloque de “Good Morning America”, con cobertura en vivo y reacciones inmediatas.​​Además de la señal tradicional de ABC, la presentación se puede ver en ABC News Live, así como en Disney+ y Hulu, que ofrecen el streaming en simultáneo para quienes prefieren verlo desde apps o Smart TV.​

Si ya cortaste el cable, puedes ver ABC a través de servicios de TV en vivo como Hulu + Live TV, YouTube TV, DirecTV Stream o Fubo, que suelen ofrecer periodos de prueba para nuevos usuarios.​ En paralelo, la Academia transmitirá el anuncio en directo por Oscar.com, Oscars.org y sus redes oficiales (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook), con un feed limpio y gratuito accesible desde todo el país.​

Horarios, canales TV y dónde ver las Nominaciones Oscar 2026 en Estados Unidos

A continuación tienes una guía orientativa por franjas de estados, con la hora local en que ver las nominaciones y los canales o plataformas recomendadas. La hora base siempre será 5:30 a.m. PT y 8:30 a.m. ET ; a partir de ahí se ajustan los demás husos considerando la emisión sincronizada de ABC y el streaming oficial de la Academia.

Región / ejemplos de estados Zona horaria Hora local del anuncio Canales de TV recomendados Opciones de streaming Costa Este (New York, New Jersey, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Massachusetts, Pennsylvania) Eastern Time (ET) 8:30 a.m. ABC local dentro de “Good Morning America” ABC.com y app de ABC, Hulu + Live TV, YouTube TV, DirecTV Stream, Fubo; Oscar.com, Oscars.org y YouTube de la Academia Centro (Illinois, Texas, Minnesota, Wisconsin, Missouri, Alabama, Louisiana) Central Time (CT) 7:30 a.m. ABC afiliadas locales en cada ciudad ABC News Live, Hulu + Live TV, YouTube TV, DirecTV Stream, Fubo; plataformas oficiales de la Academia Montaña (Colorado, Utah, Nuevo México, Wyoming, Montana) Mountain Time (MT) 6:30 a.m. Estaciones ABC regionales (según mercado) ABC.com, aplicaciones ABC y Hulu; Oscar.com, Oscars.org y redes sociales de la Academia Costa Oeste (California, Washington, Oregon, Nevada) Pacific Time (PT) 5:30 a.m. ABC (incluyendo KABC en Los Ángeles y KGO en San Francisco) con bloque especial en “Good Morning America” Hulu + Live TV, YouTube TV, DirecTV Stream, Fubo; livestream oficial en YouTube y en el sitio de los Oscars Alaska Alaska Time (AKT) 4:30 a.m. Afiliadas de ABC donde estén disponibles ABC News Live, apps de ABC y Hulu; Oscar.com y canal de YouTube de los Oscars Hawái Hawaii-Aleutian Time (HAT) 3:30 a.m. Estaciones con acceso a la señal de ABC vía cable o satélite ​ Servicios de TV en vivo (Hulu + Live TV, YouTube TV) y señales digitales de la Academia

Quién presenta y cómo será el anuncio

Las nominaciones a los Oscars 2026 serán reveladas por Danielle Brooks y Lewis Pullman, en una transmisión en directo desde el Samuel Goldwyn Theater, cubriendo las 24 categorías, incluida la nueva categoría de Mejor Casting.​ La presentación está pensada para durar cerca de 20 minutos: a las 5:30 a.m. PT (8:30 a.m. ET) se anuncian las primeras nueve categorías y, aproximadamente a las 5:41 a.m. PT , regresan para completar el resto de nominaciones.​

El formato es muy directo: pocas pausas, gráficos claros y un enfoque total en los nombres y títulos, lo que lo hace ideal para seguirlo desde el móvil antes del trabajo o con el café de la mañana en la Costa Este.​Además, la transmisión oficial en YouTube incluye interpretación en lengua de señas estadounidense (ASL), reforzando el compromiso de la Academia con la accesibilidad y la experiencia de usuario.​

Por qué este anuncio es clave para el público estadounidense

Para la audiencia en Estados Unidos, el anuncio de nominaciones es el momento en que la conversación de temporada de premios pasa de las predicciones a los hechos: a partir de la lista oficial, se redefinen las campañas y se consolidan los “frontrunners”.​ Estudios, distribuidoras y plataformas como Netflix, Disney+, Amazon MGM, Apple TV+ y otros reacomodan estrategias de marketing, reestrenos en cines y colecciones especiales dedicadas a las películas nominadas.​

Para los fans, ver las nominaciones en vivo se ha convertido en un ritual anual: seguir las reacciones en redes, abrir debates sobre ausencias y sorpresas, y empezar a armar quinielas para la gran gala del 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre.​ Con un acceso tan amplio vía ABC, servicios de TV en vivo y streaming oficial de la Academia, el público estadounidense tiene múltiples formas de vivir en primera fila el arranque oficial de los Oscars 2026 desde cualquier estado del país.