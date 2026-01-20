Las nominaciones a los Oscars 2026 se anunciarán EN VIVO el jueves 22 de enero de 2026 y en México podrás verlas gratis a las 7:30 a.m. (tiempo del centro) por Azteca 7 y en los canales oficiales de la Academia.​ En este artículo te comparto la lista de horarios por región, canales de TV disponibles y dónde verlo por streaming online desde cualquier dispositivo móvil y en el lugar que te encuentres.

¿Cuándo y a qué hora se dará a conocer las nominaciones en México?

La Academia de Hollywood revelará las nominaciones de la 98.ª edición de los Premios Oscar el jueves 22 de enero de 2026, en un evento matutino desde el teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California.​El anuncio comenzará a las 5:30 a.m. hora del Pacífico en Estados Unidos, lo que equivale a las 7:30 a.m. en la Ciudad de México y en la mayor parte del país que se rige por el tiempo del centro.​

Esto significa que las y los cinéfilos mexicanos reaccionarán en tiempo real junto a la audiencia de Los Ángeles y Nueva York, siguiendo exactamente la misma señal que los grandes medios estadounidenses.​Como el anuncio suele durar entre 15 y 20 minutos y arranca directo con categorías fuertes, vale la pena estar conectado unos minutos antes de las 7:30 a.m. para no perderte posibles sorpresas o ausencias sonadas.​

¿Qué canales TV y Online ver las nominaciones Oscar 2026 en México?

En televisión abierta, la vía principal para ver las nominaciones a los Oscars 2026 en México será Azteca 7, que transmitirá el anuncio completamente en vivo y sin costo.​ TV Azteca ha confirmado un espacio especial en Azteca 7 dedicado a las nominaciones, con conducción y contexto pensados para la audiencia mexicana, por lo que no necesitas cable ni plataforma de pago para seguirlo.​

Si prefieres verlo en streaming, puedes seguir la misma señal de Azteca 7 a través del sitio oficial de Azteca y de la app TV Azteca En Vivo , disponible para celulares, tablets y computadoras.​En paralelo, tendrás acceso al livestream global oficial de la Academia en Oscars.org y en el canal de YouTube de los Oscars, además de sus cuentas en TikTok, Instagram y Facebook, accesibles sin problema desde México.​

Aunque el horario oficial se da para Ciudad de México, el país se reparte en distintos husos horarios y muchas personas siguen la transmisión desde zonas fronterizas o turísticas.​Aquí tienes una tabla clara con las principales regiones, su hora local y cómo ver las nominaciones en TV y online:​

Región de México / ejemplos de estados Huso horario (22 enero 2026) Hora local de las nominaciones Canal de TV principal Opciones online disponibles Centro (CDMX, Edomex, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Morelos) Tiempo del centro (CT) 7:30 a.m. Azteca 7 en señal abierta nacional Web de Azteca 7 y app TV Azteca En Vivo; Oscars.org y canal de YouTube de los Oscars Occidente (Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima) Tiempo del centro (CT) 7:30 a.m. Azteca 7 por TV abierta y sistemas de cable Azteca 7 en línea; livestream oficial de la Academia Norte-centro (Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí) Tiempo del centro (CT) 7:30 a.m. Azteca 7 en señal regional y nacional TV Azteca En Vivo; plataformas oficiales de los Oscars Noroeste (Baja California, Tijuana) Tiempo del Pacífico de México (similar PT) 5:30 a.m. Azteca 7 vía repetidoras locales o TV de paga Azteca 7 en web/app; Oscars.org y YouTube (mismo horario que Los Ángeles) Noroeste (Sonora – sin horario de verano) Tiempo de la montaña aprox. 6:30 a.m. Azteca 7 en TV abierta o sistemas de cable Streaming de Azteca y señal oficial de la Academia Sureste (Quintana Roo – Cancún y Riviera Maya) Tiempo del este de México 8:30 a.m. Azteca 7 por cable / satélite y afiliadas Azteca 7 online; canal de YouTube de los Oscars y redes sociales

Cabe señalar que estos horarios se calculan tomando como base las 5:30 a.m. en Los Ángeles y las 7:30 a.m. en Ciudad de México, siguiendo la distribución habitual de husos horarios en el país.

¿Cómo será el anuncio de las nominaciones?

Las nominaciones a los Oscars 2026 serán presentadas por Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes leerán los nombres de las y los nominados en todas las categorías, incluyendo la histórica categoría nueva de Mejor Casting.​La Academia suele dividir el anuncio en dos bloques: primero se revelan las categorías más seguidas por el público, como actuación, dirección y Mejor Película, y luego el resto de apartados técnicos y especializados.​

Para México, el interés va más allá del glamour de Hollywood: hay una atención especial a cuántos talentos mexicanos y latinoamericanos logran colarse en apartados clave como Película Internacional, fotografía, música o cortometrajes.​Minutos después de terminar la transmisión, medios mexicanos como TV Azteca, UnoTV, Milenio y portales especializados publican la lista completa y los primeros análisis, lo que facilita repasar nombres y categorías incluso si te perdiste el inicio.​

¿Por qué este anuncio importa tanto en México

El anuncio de nominaciones es, en la práctica, el pistoletazo de salida de la temporada de premios para el público mexicano: cines, canales de TV y plataformas de streaming reorganizan su oferta alrededor de las cintas nominadas.​Servicios que operan en México, como Netflix, Disney+, Prime Video o Apple TV+, junto con cadenas como Cinépolis y Cinemex, suelen responder con colecciones tipo “Rumbo al Oscar 2026” y reestrenos de películas clave.​

Para muchos fans, levantarse temprano a las 7:30 a.m. ya es parte del ritual: revisar si hay mexicanos nominados, comentar las sorpresas en redes sociales y arrancar las quinielas sobre quién ganará en la ceremonia de marzo.​Con la gala de la 98.ª edición programada para el 15 de marzo de 2026, el anuncio de nominaciones da a la audiencia mexicana casi dos meses para ponerse al día con las películas nominadas y llegar a la noche de los Oscars con una visión completa de la carrera.