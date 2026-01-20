Las nominaciones a los Oscars 2026 se anunciarán EN VIVO el jueves 22 de enero de 2026 y en Guatemala podrás ver el evento gratis a las 7:30 a.m. (hora local) a través de las plataformas oficiales de la Academia y sus redes sociales.​ Desde Ciudad de Guatemala y otras regiones del país, conoce qué canales de televisión y señal streaming online están disponibles para verlo desde cualquier dispositivo móvil en el lugar que te encuentres, previo a la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

Fecha y hora exacta para ver las nominaciones Oscar 2026 en Guatemala

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revelará las nominaciones de la 98.ª edición de los Premios Oscar el jueves 22 de enero de 2026, en un evento matutino transmitido desde el teatro Samuel Goldwyn en California.​El anuncio está programado para iniciar a las 5:30 a.m. (hora del Pacífico) en Estados Unidos, lo que corresponde a las 7:30 a.m. en Guatemala, al igual que en otros países de Centroamérica.​

Guatemala comparte franja horaria con Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, por lo que todos estos países verán el inicio de la transmisión a las 7:30 a.m., en un bloque coordinado para la región.​El formato del anuncio es breve y muy concentrado: primero se revelan nueve categorías y, tras unos minutos, el resto de nominaciones, por lo que conviene estar conectado unos minutos antes de la hora oficial.​

Dónde ver las nominaciones de los Oscars 2026 en Guatemala

En Guatemala, la forma más directa y confiable de ver las nominaciones será a través de las plataformas oficiales de los Premios Oscar, que ofrecen una transmisión global y gratuita.​La señal se podrá seguir en vivo desde los sitios Oscar.com y Oscars.org, así como desde las cuentas oficiales de los premios en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, sin necesidad de suscripción de pago.​

Medios regionales y portales de entretenimiento también dirigirán a estos canales oficiales como la vía principal para el público guatemalteco, reforzando que la experiencia sea la misma que en Estados Unidos.​Si cuentas con televisión de paga, es probable que algunos canales internacionales de noticias o cine tomen la señal o muestren resúmenes, pero la referencia principal seguirán siendo las plataformas de la Academia.​

Tabla: horarios y canales para ver las nominaciones en Guatemala

Aunque Guatemala utiliza un único huso horario a nivel nacional, es útil organizar la información por región y tipo de acceso (online y TV/ cable) para que cada persona elija la opción que mejor se adapta a su rutina. Estos horarios se basan en la guía global de la Academia (5:30 a.m. PT / 8:30 a.m. ET) y en la equivalencia confirmada para Guatemala y Centroamérica a las 7:30 a.m. de la mañana .

Región de Guatemala / referencia Huso horario (22 enero 2026) Hora local de las nominaciones Canales / plataformas principales Detalle de acceso Ciudad de Guatemala y área metropolitana GMT-6 (hora estándar de Guatemala) 7:30 a.m. Oscar.com, Oscars.org; YouTube oficial de los Premios Oscar Transmisión oficial en vivo, gratuita, con acceso desde navegador o app de YouTube. Región Occidente (Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá) GMT-6 7:30 a.m. YouTube, Facebook e Instagram de los Oscars Ideal para seguir el anuncio desde móvil o tablet, con opción de comentar en tiempo real. Región Oriente (Chiquimula, Zacapa, Jalapa) GMT-6 7:30 a.m. TikTok y redes sociales oficiales de la Academia Clips y transmisión en vertical pensados para audiencia joven y uso intensivo de redes. Región Norte (Alta Verapaz, Petén) GMT-6 7:30 a.m. Oscar.com, Oscars.org; YouTube de los Oscars Recomendado para conexiones fijas o de mejor ancho de banda, con señal estable. Región Costa Sur (Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez) GMT-6 7:30 a.m. Plataformas oficiales de los Oscars y canales internacionales de noticias en TV de paga (según operador) Algunas cableras pueden tomar fragmentos del anuncio; la transmisión completa está asegurada en las plataformas de la Academia.

Cómo será el anuncio y qué se espera de los Oscars 2026

El anuncio de nominaciones 2026 se realizará en dos bloques consecutivos: primero se revelarán nueve categorías y, minutos después, el resto de las 24 categorías oficiales contempladas para esta 98.ª edición.​ El evento se ha diseñado para plataformas digitales, con una realización limpia, ritmo rápido y una duración total cercana a los 20 minutos, ideal para verlo completo antes de iniciar la jornada laboral o de estudio.​

Aunque la señal es global, el impacto se siente también a nivel local: en Guatemala existe un interés creciente por la presencia latinoamericana en categorías como Película Internacional, documental y cortometrajes, además del seguimiento a figuras de origen guatemalteco que triunfan en Hollywood.​

Minutos después de la transmisión, medios guatemaltecos y regionales publican la lista completa de nominados, análisis y reacciones, lo que facilita revisar todo el panorama incluso si no pudiste ver el evento en vivo.​

Por qué el anuncio de nominaciones Oscar 2026 importa para los guatemaltecos

El anuncio de nominaciones marca el verdadero inicio de la temporada de premios para la audiencia en Guatemala: a partir de esa lista oficial, plataformas de streaming, salas de cine y canales de TV reorganizan sus catálogos para destacar las cintas nominadas.​ Servicios disponibles en la región, como Netflix, Disney+, Prime Video o Apple TV+, suelen crear colecciones especiales de “Rumbo al Oscar” que facilitan ponerse al día con las películas que llegan con más fuerza a la ceremonia.​

Para los fans del cine, levantarse temprano y ver las nominaciones a las 7:30 a.m. se convierte en un ritual: comprobar si sus favoritas entraron en competencia, comentar las sorpresas en redes sociales y empezar las predicciones de cara a la gala principal.​ Con la ceremonia de los Oscars 2026 programada para marzo, este anuncio temprano da a la audiencia guatemalteca varias semanas para descubrir, debatir y disfrutar las películas que dominarán la conversación cinematográfica mundial.