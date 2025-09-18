En medio de la emoción y competencia de “Dancing with the Stars 34” (“Bailando con las estrellas” edición 34), ha deslumbrado una participante: Hilaria Baldwin. La empresaria, autora y referente de bienestar, debutó en la temporada 34 dejando ver no solo su gracia para el baile, sino también su historia de resiliencia y superación. En esta nota, te invito a conocer más sobre la historia de la bailarina estadounidense y esposa del famoso actor Alec Baldwin.
Hilaria Baldwin deslumbró en su presentación de cha cha chá, convirtiendo su regreso a la pista en uno de los momentos más emotivos de la gala. La ovación, en la que estuvo presente su familia, los aplausos y los gestos de apoyo de Alec y sus siete hijos en la audiencia sellaron una noche inolvidable para la concursante.
¿QUIÉN ES HILARIA BALDWIN?
Nacida como Hillary Lynn Hayward-Thomas en Boston (1984), es conocida pública y mediáticamente como Hilaria Baldwin. De ascendencia europea, creció entre la cultura estadounidense y española, es madre de siete hijos y referente en el mundo wellness. Desde 2012 está casada con el reconocido actor Alec Baldwin, con quien protagoniza un popular reality familiar y distintos proyectos mediáticos.
FICHA DE DATOS DE HILARIA BALDWIN
- Nombre completo: Hillary Lynn Hayward-Thomas
- Fecha de nacimiento: 6 de enero de 1984
- Nacionalidad: estadounidense y española
- Ocupación: empresaria, instructora de yoga, autora, podcaster y celebridad televisiva
- Número de hijos: 7
- Pareja: Alec Baldwin (casados desde 2012)
- Programas: “The Baldwins” (TLC), “Dancing with the Stars” (ABC)
ESTUDIOS Y FORMACIÓN
Hilaria estudió danza y arte en la Universidad de Nueva York (NYU), donde también fue integrante del equipo de ballroom dance universitario. Más tarde, se especializó en yoga, wellness y vida saludable, creando su propio método y fundando centros de yoga en Nueva York.
CARRERA
La trayectoria de Hilaria incluye la cofundación de los estudios Yoga Vida, publicación de un reconocido método de vida saludable y libros de bienestar integral. Ha sido figura en televisión como corresponsal de estilo de vida y presentadora de podcasts sobre maternidad y salud mental. Su debut en “Dancing with the Stars 34” marca su regreso a la pista de baile después de una grave lesión de cadera sufrida en su juventud, mostrando un espíritu de perseverancia y pasión.
MATRIMONIO CON ALEC BALDWIN
Se casó con Alec Baldwin en 2012, con quien tiene siete hijos y comparte proyectos familiares en la pantalla, como “The Baldwins”. La unión ha sido ampliamente seguida por medios y audiencia, destacando la dinámica familiar y el apoyo mutuo en los escenarios más públicos y en los más íntimos de su vida.
ACTIVISMO
Además de sus empresas, Hilaria es activista por el bienestar y la salud integral. Ha promovido la salud mental, la vida saludable, el yoga y el autocuidado, y ha participado en paneles de discusión y foros internacionales sobre alimentación, familia y wellness.
LIBROS PUBLICADOS
Entre sus publicaciones destaca “The Living Clearly Method”, donde comparte su visión del bienestar, maternidad consciente y prácticas para balance vida-trabajo. También ha incursionado en medios audiovisuales con DVD de ejercicios prenatales y programas podcast enfocados a la maternidad.
LUCHA CONTRA LA ANOREXIA
Hilaria ha sido abierta sobre sus batallas personales contra trastornos alimenticios, como la anorexia y bulimia durante su juventud. Ha relatado cómo el desarrollo de hábitos saludables y el apoyo familiar fueron claves en su recuperación, convirtiendo su experiencia en pilar de su activismo en salud integral.
FOTOS HILARIA BALDWIN
¿Te apasionan los realities? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.