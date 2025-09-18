En medio de la emoción y competencia de “Dancing with the Stars 34” (“Bailando con las estrellas” edición 34), ha deslumbrado una participante: Hilaria Baldwin. La empresaria, autora y referente de bienestar, debutó en la temporada 34 dejando ver no solo su gracia para el baile, sino también su historia de resiliencia y superación. En esta nota, te invito a conocer más sobre la historia de la bailarina estadounidense y esposa del famoso actor Alec Baldwin.

Hilaria Baldwin deslumbró en su presentación de cha cha chá, convirtiendo su regreso a la pista en uno de los momentos más emotivos de la gala. La ovación, en la que estuvo presente su familia, los aplausos y los gestos de apoyo de Alec y sus siete hijos en la audiencia sellaron una noche inolvidable para la concursante.

¿QUIÉN ES HILARIA BALDWIN?

Nacida como Hillary Lynn Hayward-Thomas en Boston (1984), es conocida pública y mediáticamente como Hilaria Baldwin. De ascendencia europea, creció entre la cultura estadounidense y española, es madre de siete hijos y referente en el mundo wellness. Desde 2012 está casada con el reconocido actor Alec Baldwin, con quien protagoniza un popular reality familiar y distintos proyectos mediáticos.

Hilaria Baldwin y su esposo Alec Baldwiin, con quien tiene 7 hijos (Foto: Instagram) / MARK RALSTON

FICHA DE DATOS DE HILARIA BALDWIN

Nombre completo: Hillary Lynn Hayward-Thomas

Fecha de nacimiento: 6 de enero de 1984

Nacionalidad: estadounidense y española

Ocupación: empresaria, instructora de yoga, autora, podcaster y celebridad televisiva

Número de hijos: 7

Pareja: Alec Baldwin (casados desde 2012)

Programas: “The Baldwins” (TLC), “Dancing with the Stars” (ABC)

ESTUDIOS Y FORMACIÓN

Hilaria estudió danza y arte en la Universidad de Nueva York (NYU), donde también fue integrante del equipo de ballroom dance universitario. Más tarde, se especializó en yoga, wellness y vida saludable, creando su propio método y fundando centros de yoga en Nueva York.

CARRERA

La trayectoria de Hilaria incluye la cofundación de los estudios Yoga Vida, publicación de un reconocido método de vida saludable y libros de bienestar integral. Ha sido figura en televisión como corresponsal de estilo de vida y presentadora de podcasts sobre maternidad y salud mental. Su debut en “Dancing with the Stars 34” marca su regreso a la pista de baile después de una grave lesión de cadera sufrida en su juventud, mostrando un espíritu de perseverancia y pasión.

Hilaria Baldwin debutó con un cha cha chá en "Dancing with the Stars" (Foto: Hilaria Baldwin |/Instagram)

MATRIMONIO CON ALEC BALDWIN

Se casó con Alec Baldwin en 2012, con quien tiene siete hijos y comparte proyectos familiares en la pantalla, como “The Baldwins”. La unión ha sido ampliamente seguida por medios y audiencia, destacando la dinámica familiar y el apoyo mutuo en los escenarios más públicos y en los más íntimos de su vida.

ACTIVISMO

Además de sus empresas, Hilaria es activista por el bienestar y la salud integral. Ha promovido la salud mental, la vida saludable, el yoga y el autocuidado, y ha participado en paneles de discusión y foros internacionales sobre alimentación, familia y wellness.

LIBROS PUBLICADOS

Entre sus publicaciones destaca “The Living Clearly Method”, donde comparte su visión del bienestar, maternidad consciente y prácticas para balance vida-trabajo. También ha incursionado en medios audiovisuales con DVD de ejercicios prenatales y programas podcast enfocados a la maternidad.

LUCHA CONTRA LA ANOREXIA

Hilaria ha sido abierta sobre sus batallas personales contra trastornos alimenticios, como la anorexia y bulimia durante su juventud. Ha relatado cómo el desarrollo de hábitos saludables y el apoyo familiar fueron claves en su recuperación, convirtiendo su experiencia en pilar de su activismo en salud integral.

FOTOS HILARIA BALDWIN

Hilaria Baldwin junto a sus hijosl (Foto: Hilaria Baldwin |/Instagram)

Hilaria y Alec comparten proyectos familiares en la pantalla, como “The Baldwins (Foto: Hilaria Baldwin |/Instagram)

Hilaria y Alec Baldwin ha formado un sólido matrimonio desde 2012 (Foto: Hilaria Baldwin |/Instagram)

Hilaria Baldwin junto a su compañero de baila Gleb Savchenko (Foto: Hilaria Baldwin |/Instagram)

Hilaria Baldwin recibió el apoyo de su familia durante su presentación en "Dancing with the Stars" (Foto: Hilaria Baldwin |/Instagram)

¿Te apasionan los realities? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.