Noé Yactayo
Noé Yactayo

La gran final de se celebra este sábado 5 de septiembre en la Plaza 2 de Abril (Quảng trường 2 tháng 4), en Nha Trang, Vietnam. Un total de 111 candidatas compite por la corona en la jornada decisiva de la 73.ª edición del certamen, presentada por la organización como parte de la celebración por el 75.º aniversario de Miss World.

La gala definirá a la sucesora de Suchata Chuangsri, actual Miss World, además de las candidatas que avancen en cada ronda y las finalistas de la competencia. En esta nota podrás seguir EN VIVO los resultados, los anuncios oficiales y el nombre de la ganadora de Miss World 2026.

¿Quién ganó la corona de Miss World 2026 EN VIVO hoy?

Los resultados de Miss World 2026 se actualizarán en tiempo real a medida que avance la gran final. La organización anunciará progresivamente a las candidatas clasificadas en cada etapa hasta revelar a la nueva reina del certamen.

ETAPA / POSICIÓNCANDIDATAPAÍS O TERRITORIO
Ganadora de Miss World 2026Por confirmarPor confirmar
Primera finalistaPor confirmarPor confirmar
Segunda finalistaPor confirmarPor confirmar
FinalistaPor confirmarPor confirmar
Top 4Por confirmarPor confirmar
Top 10Por confirmarPor confirmar
Top 20Por confirmarPor confirmar
Top 40Por confirmarPor confirmar

Favoritas para ganar Miss World 2026

Miss World no publica un ranking oficial de favoritas. Sin embargo, varias candidatas llegaron a la gran final con resultados destacados en los retos preliminares, proyectos sociales y atención de la cobertura internacional.

Suil Anyelina Pagán, representante de Puerto Rico, aseguró una plaza directa al Top 40 tras ganar el Sports Challenge. Por su parte, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, de Vietnam, obtuvo el título Asia & Oceania Top Model y también avanzó automáticamente al Top 40.

Tamunosoye “Soye” Karibi-George, de Nigeria, ganó el Africa Top Model y selló su clasificación a la siguiente fase. Grace Richardson, de Inglaterra, también consiguió un pase directo al Top 40 después de imponerse en la competencia de talento.

Entre las concursantes que han concentrado mayor atención antes de la definición también se encuentran Gabriela Botelho, de Brasil; Asia Rose Banks Simpson, de Filipinas; Ignacia Fernández, de Chile; Nikita Porwal, de India; Mary Sickler, de Estados Unidos; Romanda Hombir, de Sudáfrica; y Mística Núñez, de Venezuela.

Los resultados obtenidos durante las etapas preliminares pueden impulsar una candidatura, pero no determinan la clasificación definitiva ni a la ganadora de la corona.

Las candidatas de Miss World 2026

La siguiente tabla reúne a las 111 participantes confirmadas para la final de Miss World 2026 en Nha Trang. Las edades corresponden a la información disponible antes de la gala.

CONCURSANTEMISS (PAÍS)EDAD
Alba TirtjaMiss Albania25
Alina Luz AkselradMiss Argentina27
Olivija Joanne SpanovskisMiss Australia25
Marechan BurrowsMiss Bahamas27
Samanzar SayeedMiss Bangladesh24
Olga Mariana LombardoMiss Bélgica22
Faith Noel EdgarMiss Belice24
Nicole Vanessa Kraljevic BordaMiss Bolivia23
Lana JahićMiss Bosnia y Herzegovina18
Ruth ThomasMiss Botsuana24
Gabriela Botelho Campos SerranoMiss Brasil25
Tsevetelina LozanovaMiss Bulgaria26
In Leakena Sambor Khmao SraemMiss Camboya24
Noura Raïssa NjikamMiss Camerún25
Angelina Fan PinhuiMiss Canadá25
Kristianna Madison GordonMiss Islas Caimán21
Maria Ignacia Fernández SalasMiss Chile27
Rongfei GanMiss China23
Tiare Henry AngunaMiss Islas Cook23
Fatima KonéMiss Costa de Marfil23
Ema Helena VičarMiss Croacia23
Lishantely JennieMiss Curazao18
Linda GóreckáMiss República Checa22
Josephine Emilie Meinert BøttgerMiss Dinamarca24
Joheirry Mola DominguezMiss República Dominicana24
Adriana Brigitte RivasMiss El Salvador23
Grace RichardsonMiss Inglaterra21
Maria de los Angeles Ndong AsangonoMiss Guinea Ecuatorial25
Snit Habteab TewoldemedhinMiss Eritrea27
Ruth Yirgalem WeldesilasieMiss Etiopía21
Kiia HuutoniemiMiss Finlandia21
Indira Eliane Raymone Huguette AmpiotMiss Francia21
Audrey Ho-Wen-TsaïMiss Guayana Francesa20
Julia KühnleMiss Alemania26
Rumzia SuleMiss Ghana22
Julia HorneMiss Gibraltar26
Mikaela KasariMiss Grecia19
Annaëlle Estelle IboMiss Guadalupe24
Jennifer Andrea Ortíz CorderoMiss Guatemala20
Boh Saran KeitaMiss Guinea26
Hernânia NantoteMiss Guinea-Bisáu26
Kelcia NelsonMiss Guyana27
Marie Kemlyne Lestalie FélixMiss Haití25
Janka VégváriMiss Hungría18
Nikita PorwalMiss India24
Audrey Bianca CallistaMiss Indonesia23
Caoimhe KennyMiss Irlanda25
Lucrezia Melito MangilliMiss Italia26
Nevaeh Kyecia AllenMiss Jamaica19
Yui KawanaMiss Japón24
Bagim BaltabaevaMiss Kazajistán23
Ivy Trizah Muhenje AkalaMiss Kenia24
Blair IsufiMiss Kosovo27
Saadat Rustamovna AsylbekovaMiss Kirguistán26
Mongkoutphet HarnsanaMiss Laos24
Milana SmolaraMiss Letonia27
Perla Ghazi HarbMiss Líbano22
Ireen NavichaMiss Malaui22
Mariyam Eema MohamedMiss Maldivas23
Taanusiya ChettyMiss Malasia24
Nicole SpiteriMiss Malta23
Laurence FibleuilMiss Martinica24
Shreeya Luxmi BokhoreeMiss Mauricio23
Cassandra García OleaMiss México23
Enkhtuul BayarsaikhanMiss MongoliaNo publicada
Maša VukićevićMiss Montenegro21
Chirihan CherguiMiss MarruecosNo publicada
Arcenia Juaqui QueháMiss Mozambique21
Han Theint Theint AungMiss Myanmar20
Elly Penomwene AronMiss Namibia20
Charlotte BoonstraMiss Países Bajos26
Chloe RobinsonMiss Nueva Zelanda19
Belen Marieth Cáceres CastroMiss Nicaragua26
Tamunosoye “Soye” Karibi-GeorgeMiss Nigeria26
Eva VelichkovskaMiss Macedonia del Norte20
Amelie MooreMiss Irlanda del Norte18
Anniqa Jamal IqbalMiss Pakistán24
Madeline Elena Miller VergaraMiss Panamá23
Ayelén Magali Pérez ArzamendiaMiss Paraguay27
Asia Rose Banks SimpsonMiss Filipinas18
Maja ToddMiss Polonia21
Vitória BabinetchiMiss Portugal22
Suil Anyelina PagánMiss Puerto Rico21
Eilidh MacDonaldMiss Escocia27
Fatoumata DiopMiss Senegal26
Simona ManojlovićMiss Serbia21
Mariyam Lorba KonnehMiss Sierra Leona22
Aishwarya Nicole TanMiss Singapur22
Amadea ZupanMiss Eslovenia26
Foziya Abdullahi GaradMiss Somalia21
Romanda HombirMiss Sudáfrica27
Cha Min-seoMiss Corea del Sur20
Nyandeng Kerubino Kuanyin BolMiss Sudán del SurNo publicada
Elisabeth Reynés AlabernMiss España22
Prathibha Sambodhi LiyanarachchiMiss Sri Lanka27
Maria Berit Bianca Santos LindströmMiss Suecia22
Latricia Ian SaweMiss Tanzania24
Kanteera TechaphattanakulMiss Tailandia25
Georgia-Lee Joanna GillMiss Trinidad y Tobago24
Sila SaraydemirMiss Turquía22
Trivia Elle MuhozaMiss Uganda22
Valeriia LisovskaMiss Ucrania18
Mary SicklerMiss Estados Unidos23
Mística Francelina del Carmen Núñez RujanoMiss Venezuela24
Lê Nguyễn Bảo NgọcMiss Vietnam25
Helena Jane HawkeMiss Gales20
Adah MushibiMiss Zambia26
Brunette Makanaka MakanyisoMiss Zimbabue26

Datos de la final de Miss World 2026

DATOINFORMACIÓN
FechaSábado 5 de septiembre de 2026
SedePlaza 2 de Abril, Nha Trang, Vietnam
Edición73.ª edición de Miss World
Aniversario75.º aniversario de Miss World
Participantes111 candidatas
Reina salienteSuchata Chuangsri
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC