La gran final de Miss World 2026 se celebra este sábado 5 de septiembre en la Plaza 2 de Abril (Quảng trường 2 tháng 4), en Nha Trang, Vietnam. Un total de 111 candidatas compite por la corona en la jornada decisiva de la 73.ª edición del certamen, presentada por la organización como parte de la celebración por el 75.º aniversario de Miss World.
La gala definirá a la sucesora de Suchata Chuangsri, actual Miss World, además de las candidatas que avancen en cada ronda y las finalistas de la competencia. En esta nota podrás seguir EN VIVO los resultados, los anuncios oficiales y el nombre de la ganadora de Miss World 2026.
¿Quién ganó la corona de Miss World 2026 EN VIVO hoy?
Los resultados de Miss World 2026 se actualizarán en tiempo real a medida que avance la gran final. La organización anunciará progresivamente a las candidatas clasificadas en cada etapa hasta revelar a la nueva reina del certamen.
|ETAPA / POSICIÓN
|CANDIDATA
|PAÍS O TERRITORIO
|Ganadora de Miss World 2026
|Por confirmar
|Por confirmar
|Primera finalista
|Por confirmar
|Por confirmar
|Segunda finalista
|Por confirmar
|Por confirmar
|Finalista
|Por confirmar
|Por confirmar
|Top 4
|Por confirmar
|Por confirmar
|Top 10
|Por confirmar
|Por confirmar
|Top 20
|Por confirmar
|Por confirmar
|Top 40
|Por confirmar
|Por confirmar
Favoritas para ganar Miss World 2026
Miss World no publica un ranking oficial de favoritas. Sin embargo, varias candidatas llegaron a la gran final con resultados destacados en los retos preliminares, proyectos sociales y atención de la cobertura internacional.
Suil Anyelina Pagán, representante de Puerto Rico, aseguró una plaza directa al Top 40 tras ganar el Sports Challenge. Por su parte, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, de Vietnam, obtuvo el título Asia & Oceania Top Model y también avanzó automáticamente al Top 40.
Tamunosoye “Soye” Karibi-George, de Nigeria, ganó el Africa Top Model y selló su clasificación a la siguiente fase. Grace Richardson, de Inglaterra, también consiguió un pase directo al Top 40 después de imponerse en la competencia de talento.
Entre las concursantes que han concentrado mayor atención antes de la definición también se encuentran Gabriela Botelho, de Brasil; Asia Rose Banks Simpson, de Filipinas; Ignacia Fernández, de Chile; Nikita Porwal, de India; Mary Sickler, de Estados Unidos; Romanda Hombir, de Sudáfrica; y Mística Núñez, de Venezuela.
Los resultados obtenidos durante las etapas preliminares pueden impulsar una candidatura, pero no determinan la clasificación definitiva ni a la ganadora de la corona.
Las candidatas de Miss World 2026
La siguiente tabla reúne a las 111 participantes confirmadas para la final de Miss World 2026 en Nha Trang. Las edades corresponden a la información disponible antes de la gala.
|CONCURSANTE
|MISS (PAÍS)
|EDAD
|Alba Tirtja
|Miss Albania
|25
|Alina Luz Akselrad
|Miss Argentina
|27
|Olivija Joanne Spanovskis
|Miss Australia
|25
|Marechan Burrows
|Miss Bahamas
|27
|Samanzar Sayeed
|Miss Bangladesh
|24
|Olga Mariana Lombardo
|Miss Bélgica
|22
|Faith Noel Edgar
|Miss Belice
|24
|Nicole Vanessa Kraljevic Borda
|Miss Bolivia
|23
|Lana Jahić
|Miss Bosnia y Herzegovina
|18
|Ruth Thomas
|Miss Botsuana
|24
|Gabriela Botelho Campos Serrano
|Miss Brasil
|25
|Tsevetelina Lozanova
|Miss Bulgaria
|26
|In Leakena Sambor Khmao Sraem
|Miss Camboya
|24
|Noura Raïssa Njikam
|Miss Camerún
|25
|Angelina Fan Pinhui
|Miss Canadá
|25
|Kristianna Madison Gordon
|Miss Islas Caimán
|21
|Maria Ignacia Fernández Salas
|Miss Chile
|27
|Rongfei Gan
|Miss China
|23
|Tiare Henry Anguna
|Miss Islas Cook
|23
|Fatima Koné
|Miss Costa de Marfil
|23
|Ema Helena Vičar
|Miss Croacia
|23
|Lishantely Jennie
|Miss Curazao
|18
|Linda Górecká
|Miss República Checa
|22
|Josephine Emilie Meinert Bøttger
|Miss Dinamarca
|24
|Joheirry Mola Dominguez
|Miss República Dominicana
|24
|Adriana Brigitte Rivas
|Miss El Salvador
|23
|Grace Richardson
|Miss Inglaterra
|21
|Maria de los Angeles Ndong Asangono
|Miss Guinea Ecuatorial
|25
|Snit Habteab Tewoldemedhin
|Miss Eritrea
|27
|Ruth Yirgalem Weldesilasie
|Miss Etiopía
|21
|Kiia Huutoniemi
|Miss Finlandia
|21
|Indira Eliane Raymone Huguette Ampiot
|Miss Francia
|21
|Audrey Ho-Wen-Tsaï
|Miss Guayana Francesa
|20
|Julia Kühnle
|Miss Alemania
|26
|Rumzia Sule
|Miss Ghana
|22
|Julia Horne
|Miss Gibraltar
|26
|Mikaela Kasari
|Miss Grecia
|19
|Annaëlle Estelle Ibo
|Miss Guadalupe
|24
|Jennifer Andrea Ortíz Cordero
|Miss Guatemala
|20
|Boh Saran Keita
|Miss Guinea
|26
|Hernânia Nantote
|Miss Guinea-Bisáu
|26
|Kelcia Nelson
|Miss Guyana
|27
|Marie Kemlyne Lestalie Félix
|Miss Haití
|25
|Janka Végvári
|Miss Hungría
|18
|Nikita Porwal
|Miss India
|24
|Audrey Bianca Callista
|Miss Indonesia
|23
|Caoimhe Kenny
|Miss Irlanda
|25
|Lucrezia Melito Mangilli
|Miss Italia
|26
|Nevaeh Kyecia Allen
|Miss Jamaica
|19
|Yui Kawana
|Miss Japón
|24
|Bagim Baltabaeva
|Miss Kazajistán
|23
|Ivy Trizah Muhenje Akala
|Miss Kenia
|24
|Blair Isufi
|Miss Kosovo
|27
|Saadat Rustamovna Asylbekova
|Miss Kirguistán
|26
|Mongkoutphet Harnsana
|Miss Laos
|24
|Milana Smolara
|Miss Letonia
|27
|Perla Ghazi Harb
|Miss Líbano
|22
|Ireen Navicha
|Miss Malaui
|22
|Mariyam Eema Mohamed
|Miss Maldivas
|23
|Taanusiya Chetty
|Miss Malasia
|24
|Nicole Spiteri
|Miss Malta
|23
|Laurence Fibleuil
|Miss Martinica
|24
|Shreeya Luxmi Bokhoree
|Miss Mauricio
|23
|Cassandra García Olea
|Miss México
|23
|Enkhtuul Bayarsaikhan
|Miss Mongolia
|No publicada
|Maša Vukićević
|Miss Montenegro
|21
|Chirihan Chergui
|Miss Marruecos
|No publicada
|Arcenia Juaqui Quehá
|Miss Mozambique
|21
|Han Theint Theint Aung
|Miss Myanmar
|20
|Elly Penomwene Aron
|Miss Namibia
|20
|Charlotte Boonstra
|Miss Países Bajos
|26
|Chloe Robinson
|Miss Nueva Zelanda
|19
|Belen Marieth Cáceres Castro
|Miss Nicaragua
|26
|Tamunosoye “Soye” Karibi-George
|Miss Nigeria
|26
|Eva Velichkovska
|Miss Macedonia del Norte
|20
|Amelie Moore
|Miss Irlanda del Norte
|18
|Anniqa Jamal Iqbal
|Miss Pakistán
|24
|Madeline Elena Miller Vergara
|Miss Panamá
|23
|Ayelén Magali Pérez Arzamendia
|Miss Paraguay
|27
|Asia Rose Banks Simpson
|Miss Filipinas
|18
|Maja Todd
|Miss Polonia
|21
|Vitória Babinetchi
|Miss Portugal
|22
|Suil Anyelina Pagán
|Miss Puerto Rico
|21
|Eilidh MacDonald
|Miss Escocia
|27
|Fatoumata Diop
|Miss Senegal
|26
|Simona Manojlović
|Miss Serbia
|21
|Mariyam Lorba Konneh
|Miss Sierra Leona
|22
|Aishwarya Nicole Tan
|Miss Singapur
|22
|Amadea Zupan
|Miss Eslovenia
|26
|Foziya Abdullahi Garad
|Miss Somalia
|21
|Romanda Hombir
|Miss Sudáfrica
|27
|Cha Min-seo
|Miss Corea del Sur
|20
|Nyandeng Kerubino Kuanyin Bol
|Miss Sudán del Sur
|No publicada
|Elisabeth Reynés Alabern
|Miss España
|22
|Prathibha Sambodhi Liyanarachchi
|Miss Sri Lanka
|27
|Maria Berit Bianca Santos Lindström
|Miss Suecia
|22
|Latricia Ian Sawe
|Miss Tanzania
|24
|Kanteera Techaphattanakul
|Miss Tailandia
|25
|Georgia-Lee Joanna Gill
|Miss Trinidad y Tobago
|24
|Sila Saraydemir
|Miss Turquía
|22
|Trivia Elle Muhoza
|Miss Uganda
|22
|Valeriia Lisovska
|Miss Ucrania
|18
|Mary Sickler
|Miss Estados Unidos
|23
|Mística Francelina del Carmen Núñez Rujano
|Miss Venezuela
|24
|Lê Nguyễn Bảo Ngọc
|Miss Vietnam
|25
|Helena Jane Hawke
|Miss Gales
|20
|Adah Mushibi
|Miss Zambia
|26
|Brunette Makanaka Makanyiso
|Miss Zimbabue
|26
Datos de la final de Miss World 2026
|DATO
|INFORMACIÓN
|Fecha
|Sábado 5 de septiembre de 2026
|Sede
|Plaza 2 de Abril, Nha Trang, Vietnam
|Edición
|73.ª edición de Miss World
|Aniversario
|75.º aniversario de Miss World
|Participantes
|111 candidatas
|Reina saliente
|Suchata Chuangsri