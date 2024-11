Jennifer Lopez es nuevamente el centro de atención en las redes sociales. Todo a raíz de haber dado un emocionante discurso en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), donde mostró su lado más personal. “Soy de las que aman”, aseguró. Para más detalles al respecto, continúa leyendo este artículo.

La artista norteamericana, que no ha dudado en mostrar su apoyo público a la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, habló con el corazón en la mano. Es por eso que en un momento de su discurso, que duró 13 minutos, se le llegaron a empañar los ojos.

Ella tocó distintos temas y por eso recibir una ola de aplausos y gritos de apoyo. “Me gustan los finales de Hollywood, me gusta cuando gana el chico bueno, o en este caso, la chica buena”, expresó mostrando su lado más personal y soñador.

Esta imagen permite apreciar a Jennifer Lopez junto con Kamala Harris en Las Vegas. (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

Su apoyo a Puerto Rico

Con respecto a la broma que hizo el comediante Tony Hinchcliffe, donde llamó ‘basura’ a Puerto Rico, Jennifer Lopez indicó que solo los puertorriqueños se sintieron ofendidos ese día. “Fueron todos los latinos de este país. Fue la humanidad y cualquier persona decente”, dijo. “Soy puertorriqueña ¡carajo! y sí, nací aquí, y también somos americanos”, agregó.

La cantante no se olvidó de las mujeres, recalcando que cree en el poder que tienen. “Creo que tenemos el poder de marcar la diferencia en estas elecciones. Creo en el poder de los latinos. Creo en el poder de nuestra comunidad. Creo en el poder de todos nuestros votos”, precisó.

En esta imagen aparece Jennifer Lopez señalando durante su discurso en Las Vegas. (Foto: David Becker / AFP)

“Esta elección es sobre tu vida. Se trata de ti y de mí y de mis hijos y de tus hijos. No se lo pongas fácil, haz que te presten atención. Ese es tu poder. Tu voto es tu poder”, aseveró después la mamá de Max y Emme, quien considera que la democracia y los derechos humanos corren peligro si gana Donald Trump. Pero a pesar de ello, hizo un llamado a la paz.

Esta imagen muestra a Jennifer Lopez sonriendo durante su discurso en Las Vegas. (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

“Soy de las que aman, ustedes me conocen, no soy de pelear, no estoy aquí para tirar a nadie por los suelos, sé lo que es eso y no se lo haría ni a mi peor enemigo”, manifestó. “Kamala nos ha demostrado quién es, ha estado ahí por nosotros cada día, y es nuestro momento para estar ahí para ella. Es hora de decir ¡PRESENTE!”, subrayó. Aquel discurso no ha tardado en volverse viral en Instagram, pues la propia Jennifer Lopez se encargó de subirlo a su cuenta oficial (@jlo). Date un tiempo para ver el video. No hay pierde.

Si disfrutaste la nota de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.