El huracán Simón se aproxima con extrema peligrosidad a las costas del occidente de México como un devastador ciclón de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson . De acuerdo con los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), se prevé que el ojo del sistema toque tierra o impacte de forma directa la franja costera entre la tarde y la noche de este domingo 11 de octubre de 2026, manteniendo su trayectoria peligrosa hasta el lunes.

Con vientos máximos sostenidos que alcanzaron los 250 km/h (155 mph), Simón se posicionó al borde de convertirse en un fenómeno de categoría 5, el nivel máximo de destrucción meteorológica. Las autoridades locales y organismos de emergencia en estados del Pacífico mexicano han activado protocolos de alerta máxima ante la amenaza de marejadas ciclónicas mortales, inundaciones repentinas y vientos con fuerza de huracán que afectarán severamente las zonas urbanas y turísticas de la región.

El impacto del ciclón se enmarca en una temporada de huracanes en el Océano Pacífico caracterizada por una actividad significativamente superior al promedio histórico. Este fenómeno responde a los efectos del patrón climático de El Niño, cuyo calentamiento anómalo en las aguas oceánicas ha alterado los sistemas meteorológicos globales. La masa de aire húmedo generada por estas perturbaciones ya causa estragos en el sudoeste de Estados Unidos, provocando oleaje elevado en las costas de California e intensas lluvias en áreas desérticas.

En paralelo, la cuenca del Atlántico también registra complicaciones climáticas tras el paso de Isaías, el primer huracán de su temporada. Las remanentes de este sistema continúan generando intensas precipitaciones y riesgo elevado de inundaciones en los Apalaches centrales y la región del Atlántico Medio en territorio estadounidense. Para las comunidades en la trayectoria de Simón en México, las autoridades recomiendan resguardarse en refugios oficiales y seguir atentos a los boletines meteorológicos actualizados durante las próximas horas.

En esta cobertura EN VIVO encontrarás las últimas novedades sobre la trayectoria de Simón, su intensidad, las zonas bajo alerta y las recomendaciones para la población.

Huracán Simón EN VIVO hoy, 11 de octubre: últimas noticias

Última actualización: domingo 11 de octubre de 2026. Los siguientes datos corresponden a la información más reciente proporcionada para esta cobertura y deben contrastarse con el boletín vigente del Centro Nacional de Huracanes.

Categoría: 4, huracán mayor.

4, huracán mayor. Vientos máximos sostenidos: 140 millas por hora (220 km/h).

140 millas por hora (220 km/h). Ubicación: Se desplaza a unas 65 millas (100 kilómetros) muy cerca de Cabo Corrientes y Playa Pérula (Jalisco) , a una velocidad de aproximadamente 7 millas por hora (11 km/h).

Se desplaza a unas 65 millas (100 kilómetros) muy cerca de , a una velocidad de aproximadamente 7 millas por hora (11 km/h). Trayectoria: hacia el centro-oeste.

hacia el centro-oeste. Velocidad de desplazamiento: 7 millas por hora (11 km/h).

7 millas por hora (11 km/h). Posible impacto: podría acercarse a la zona de Puerto Vallarta alrededor de la medianoche del domingo 11 de octubre.

podría acercarse a la zona de Puerto Vallarta alrededor de la medianoche del domingo 11 de octubre. Estados bajo amenaza: Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Principales riesgos: vientos destructivos, marejada ciclónica, lluvias intensas e inundaciones.

vientos destructivos, marejada ciclónica, lluvias intensas e inundaciones. Población en zonas de riesgo: La población estimada de la zona metropolitana de Puerto Vallarta (que incluye la interacción con el municipio vecino de Bahía de Banderas) es de 588,000 habitantes. Si se toma en cuenta únicamente la cabecera municipal o su mancha urbana consolidada, la población oscila entre los 237,670 y los 547,810 habitantes según proyecciones demográficas internacionales.

El Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. informa que el huracán Simón presenta vientos sostenidos de 140 mph (220 kph) mientras esta tormenta de categoría 4, calificada como “extremadamente peligrosa”, avanza en paralelo a la costa del Pacífico de México, justo frente a la costa.

Según la trayectoria pronosticada, se espera que Simón pase muy cerca de la costa del centro-oeste de México esta tarde y esta noche, y que permanezca cerca de la costa el lunes, señaló el centro de huracanes. Se desplaza a unas 65 millas (100 kilómetros) de Cabo Corrientes a una velocidad de aproximadamente 7 mph (11 kph). Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 25 millas (35 kilómetros) y los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan hasta 80 millas (130 kilómetros) desde el centro de Simón.

Cabo Corrientes se encuentra en el extremo sur de la Bahía de Banderas, la amplia bahía desde donde Puerto Vallarta da al Pacífico.

A este ritmo, el centro del huracán podría acercarse a la zona de Puerto Vallarta alrededor de la medianoche del domingo.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Simón y dónde tocará tierra?

Simón avanza hacia el norte-noroeste a unos 11 kilómetros por hora frente al occidente de México.El pronóstico consultado prevé que permanezca cerca de la costa durante el domingo y el lunes.Protección Civil señala que podría continuar frente al litoral de Cabo Corrientes, en Jalisco.Aunque los modelos anteriores contemplaban un ingreso a tierra este domingo, la trayectoria cambió.Por ello, no está confirmado un punto de entrada ni una hora exacta de impacto terrestre.

Estados de México que podrían verse afectados por el huracán Simón

Protección Civil pidió mantenerse a resguardo a la población de los siguientes estados:

Jalisco: por la cercanía del ciclón y el riesgo de vientos intensos, oleaje elevado y marea de tormenta.

Colima: incluido en los llamados a resguardarse y en el pronóstico de lluvias intensas.

Michoacán: con riesgo de precipitaciones abundantes e inundaciones.

Nayarit: incluido en las medidas preventivas y los llamados de Protección Civil.

En Guerrero ya se reportaron afectaciones por lluvias y cortes eléctricos, incluidos sectores de Acapulco. Esto no significa que el centro del huracán vaya a tocar tierra en ese estado.

¿Qué categoría tiene el huracán Simón y a cuánto llegan sus vientos?

Simón permanece como un huracán de categoría 4, según el último reporte del NHC consultado. El boletín intermedio de las 12:00 p. m. CST registra vientos máximos sostenidos de 140 mph.El informe anterior, de las 9:00 a. m. CST, indicaba 145 mph, equivalentes a unos 230 km/h. Protección Civil también advirtió sobre posibles rachas de entre 240 y 250 kilómetros por hora.

¿Qué alertas y emergencias se han declarado en México por el huracán Simón?

Aviso de huracán: el boletín de las 9:00 a. m. CST mantiene el aviso desde Punta San Telmo hasta El Roblito, además de las Islas Marías.

Evacuaciones preventivas: las autoridades mexicanas informaron que continúan estas labores y solicitaron permanecer a resguardo hasta el aviso oficial de que terminó el peligro.

Suspensión de actividades no esenciales: se anunció para Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit desde la tarde del sábado.

Afectaciones aeroportuarias: se reportaron cierres o suspensiones de operaciones en Puerto Vallarta y Manzanillo.

¿Cómo podría afectar el huracán Simón a México?

Inundaciones y deslizamientos: el NHC advierte que las lluvias pueden provocar situaciones que amenacen la vida, especialmente en terrenos con pendientes.

Vientos peligrosos: las condiciones de huracán podrían extenderse hacia el norte del área bajo aviso entre el domingo y el lunes.

Oleaje destructivo: Protección Civil pronostica olas de hasta 10 metros en las zonas afectadas; el NHC también alerta sobre corrientes marinas peligrosas.

Interrupciones de servicios y viajes: ya se registraron cortes eléctricos y afectaciones en aeropuertos. Para quienes viajan desde Estados Unidos, esto implica posibles cambios en sus itinerarios.

¿Qué es la marejada ciclónica y por qué representa un peligro?

La marejada ciclónica implica una elevación peligrosa del agua del mar asociada al ciclón, capaz de afectar el litoral. Para Simón, el NHC advierte sobre este peligro cerca y al este del lugar donde el centro se aproxime a tierra, acompañado de olas grandes y destructivas.

El riesgo no se limita al punto donde pueda entrar el ojo.

Las zonas costeras pueden sufrir condiciones peligrosas mientras el centro sigue en el mar.

Las autoridades piden permanecer a resguardo hasta que se anuncie oficialmente el fin del peligro.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el huracán Isaías

¿Isaías y Simón son el mismo huracán?

No. Son sistemas distintos y pertenecen a cuencas diferentes: Isaías al Atlántico y Simón al Pacífico oriental.

¿Isaías sigue siendo un huracán hoy, domingo 11 de octubre?

No. El último reporte consultado del NHC lo clasifica como ciclón postropical, con vientos máximos sostenidos de 25 mph.

¿Isaías tocará tierra en México este domingo?

Las fuentes consultadas no respaldan esa afirmación. El último reporte lo ubica sobre Estados Unidos y señala un riesgo de inundaciones todavía presente en sectores de los Apalaches y el Atlántico medio.

¿A qué hora tocará tierra Simón en México?

No hay una hora confirmada en los boletines consultados. El pronóstico actualizado lo mantiene muy cerca de la costa occidental de México, con posibilidad de continuar próximo al litoral durante el lunes.

¿Dónde consultar la trayectoria desde Estados Unidos?

El NHC publica boletines, mapas y productos en español sobre Simón. Sus actualizaciones permiten distinguir la posición observada del ciclón, su trayectoria prevista y las áreas bajo aviso.