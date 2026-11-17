Si vives en Florida y tienes una licencia de conducir o planeas solicitarla, hay un cambio que debes conocer. La ley HB 991 establece que estos documentos incluirán una indicación de ciudadanía en los casos previstos por la norma. ¿Cuándo comenzará a implementarse? ¿Para quiénes será obligatoria? A continuación, te explicamos los detalles para que sepas si el cambio te corresponde y qué debes tener en cuenta al realizar tu próximo trámite.

¿Tendrás que cambiar tu licencia de Florida? Qué implica la nueva indicación de ciudadanía (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNDO COMENZARÁ EL CAMBIO EN LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DE FLORIDA?

La indicación de ciudadanía en las licencias de conducir y tarjetas de identificación de Florida deberá incorporarse a más tardar el 1 de julio de 2027. La obligación establecida en la ley se refiere a los documentos emitidos a personas que figuren en el sistema estatal como ciudadanos estadounidenses, cuando soliciten una licencia nueva, una renovación o un reemplazo, publica The Florida Senate.

Cabe precisar que la ley HB 991 entrará en vigor de manera general el 1 de enero de 2027, salvo las excepciones previstas en la norma. Sin embargo, el plazo para incorporar la indicación de ciudadanía en las licencias de conducir y tarjetas de identificación correspondientes vencerá el 1 de julio de ese año.

¿A QUIÉNES APLICA DE FORMA OBLIGATORIA?

La sección 322.034 establece que la indicación de ciudadanía debe aparecer en las licencias de conducir y tarjetas de identificación de Florida expedidas a solicitantes habilitados que estén registrados como ciudadanos estadounidenses. Se incorpora al realizar cualquiera de estos trámites:

Primera expedición del documento.

Renovación.

Reemplazo o reposición.

Algo que debes tener en cuenta es que el requisito no distingue entre ciudadanos por nacimiento y ciudadanos por naturalización. Tampoco debe describirse como una obligación exclusiva para inmigrantes, ya que el criterio es que la persona figure como ciudadana estadounidense en el sistema.

¿HAY QUE CAMBIAR UNA LICENCIA VIGENTE ANTES DE QUE VENZA?

No se exige un reemplazo masivo inmediato de las licencias vigentes únicamente por este cambio. La incorporación se hará conforme se tramiten nuevas expediciones, renovaciones o reposiciones, según explicó el recaudador de impuestos de Miami-Dade y conforme al mecanismo previsto en la norma.

Además, quienes adquieran la ciudadanía estadounidense y actualicen oportunamente su condición tendrán derecho a una renovación o reemplazo gratuito. El análisis legislativo señala que esa actualización debe hacerse dentro de los 30 días posteriores a convertirse en ciudadano.

La indicación deberá incorporarse a más tardar el 1 de julio de 2027. Su aplicación dependerá de la ciudadanía registrada y del trámite que realice cada titular (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial para fines educativos)

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