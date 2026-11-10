El histórico transatlántico SS United States está a punto de iniciar una nueva etapa bajo las aguas del golfo de México, pero los planes para su hundimiento tuvieron que modificarse por las condiciones meteorológicas. Las autoridades de Florida anunciaron un cambio en el calendario de esta operación, que convertirá al emblemático barco en el arrecife artificial más grande del mundo. La decisión busca evitar riesgos durante el despliegue y permitirá que el acontecimiento coincida con una fecha especial para Estados Unidos.

Según informó ABC7 New York, la Junta de Comisionados del condado de Okaloosa confirmó que el hundimiento se realizará el miércoles 11 de noviembre, un día antes de lo previsto inicialmente. El anuncio fue realizado el lunes por la noche y responde a la necesidad de adaptar las operaciones a las condiciones del tiempo en la costa del noroeste de Florida.

El SS United States es remolcado por el río Delaware entre Pensilvania y Nueva Jersey, desde Filadelfia, el miércoles 19 de febrero de 2025. | Crédito: AP Foto/Matt Rourke, Archivo / Matt Rourke

¿Cuándo hundirán el SS United States en Florida?

El SS United States será hundido el miércoles 11 de noviembre frente a la costa del condado de Okaloosa, en Florida. Las operaciones de despliegue comenzarán a la 1 p. m. (hora central, CST), equivalente a las 2 p. m. (hora del este, EST).

Las autoridades también informaron que compartirán un enlace para seguir el procedimiento mediante una transmisión en vivo. Los interesados podrán consultar la información en el portal turístico de Destin-Fort Walton Beach.

El hundimiento marcará el inicio de una nueva etapa para el transatlántico, que dejará de ser una embarcación para convertirse en un atractivo submarino destinado al buceo y a la conservación de la vida marina.

¿Por qué adelantaron el hundimiento del SS United States?

El cambio de fecha responde a las condiciones meteorológicas previstas en la zona. Las autoridades de Okaloosa County decidieron adelantar un día la operación para evitar riesgos innecesarios durante el procedimiento.

Trey Goodwin, presidente de la Junta de Comisionados del condado de Okaloosa, explicó que la seguridad es la prioridad de las autoridades y que modificar el calendario permitirá realizar el despliegue de manera segura y sin contratiempos.

“La seguridad es siempre una prioridad en el condado de Okaloosa. Simplemente no hay razón para asumir un riesgo innecesario cuando ajustar el calendario nos permitirá llevar a cabo este despliegue histórico de manera segura y sin problemas”, señaló Goodwin.

El funcionario también destacó que la nueva fecha tiene un significado especial para el país. El hundimiento coincidirá con el Día de los Veteranos (Veterans Day), una jornada en la que EE.UU. rinde homenaje a quienes sirvieron en sus Fuerzas Armadas.

El barco se convertirá en el arrecife artificial más grande del mundo. | Crédito: René Beauchamp

¿En qué se convertirá el SS United States después de hundirse?

El histórico transatlántico será transformado en el arrecife artificial más grande del mundo. El proyecto busca crear un nuevo hábitat para distintas especies marinas y, al mismo tiempo, impulsar el turismo relacionado con el buceo en la costa de Florida.

Las autoridades del condado de Okaloosa consideran que la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la economía local mediante la llegada de visitantes interesados en explorar los restos de la embarcación.

La estructura del barco también podrá servir como refugio para organismos marinos y contribuir al desarrollo de un ecosistema submarino en la región.

Antes de su hundimiento, el SS United States pasó por un proceso de preparación y descontaminación para retirar materiales y componentes que no podían permanecer en el océano. Estos trabajos comenzaron después de que la embarcación fuera remolcada desde Filadelfia el año pasado.