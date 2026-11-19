Las fuertes precipitaciones vuelven a generar preocupación en el centro de Florida, donde el avance de un sistema de tormentas podría provocar nuevas inundaciones repentinas durante este jueves. Las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia varias comunidades debido a que algunas localidades ya acumularon importantes cantidades de agua en las últimas horas. El riesgo es mayor en sectores que todavía enfrentan las consecuencias de las lluvias anteriores, por lo que los residentes deberán mantenerse atentos a los avisos y posibles cambios en las condiciones del tiempo.

Según WESH 2 News, este prolongado episodio de lluvias podría agravar las inundaciones en distintas zonas de la región. Además, el condado de Brevard permanece bajo una advertencia de inundación repentina (Flash Flood Warning), vigente hasta las 9:45 a. m. de este jueves 19 de noviembre.

¿Qué zonas del centro de Florida están bajo riesgo de inundaciones repentinas?

La vigilancia por posibles inundaciones debido a las lluvias excesivas comprende gran parte del centro de Florida. Entre los condados que podrían experimentar complicaciones se encuentran:

Volusia

Seminole

Orange

Osceola

Flagler

Okeechobee

Brevard

Indian River

St. Lucie

Martin

Los residentes de estas jurisdicciones deben prestar atención a las alertas meteorológicas y evitar circular por calles y carreteras inundadas. Incluso cuando las precipitaciones disminuyan, el agua acumulada podría mantener condiciones peligrosas.

Vigilancia de inundaciones y lluvias fuertes en Florida hasta viernes 20 de noviembre. | Crédito: WESH 2 News

¿Cuánta lluvia ha caído en el centro de Florida?

Las precipitaciones registradas desde la medianoche del jueves 19 de noviembre muestran acumulaciones importantes en distintas localidades, especialmente en comunidades cercanas a la costa.

Estos son los registros reportados:

Cocoa 5.55 pulgadas Satellite Beach 3.93 pulgadas Merritt Island 3.92 pulgadas Port Canaveral 3.86 pulgadas Christmas 3.70 pulgadas

Cocoa encabeza la lista con 5.55 pulgadas de lluvia acumulada, mientras que Satellite Beach y Merritt Island también superan las 3.9 pulgadas.

Estas cantidades aumentan la preocupación por posibles inundaciones, sobre todo en sectores que ya recibieron precipitaciones considerables durante los últimos días.

La alerta en el centro de Florida advierte sobre fuertes lluvias e inundaciones repentinas este jueves. | Foto por JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Hasta cuándo continuarán las lluvias en Florida?

El pronóstico contempla una elevada probabilidad de lluvia durante este jueves 19 de noviembre, aunque las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente durante los siguientes días.

El jueves 19 y el viernes 20 de noviembre fueron identificados como días de advertencia por tiempo severo (Severe Weather Warning Days) para las comunidades costeras. Por ello, se recomienda mantener la vigilancia ante posibles tormentas y nuevas acumulaciones de agua.

El panorama meteorológico para el fin de semana contempla una disminución de las precipitaciones:

Jueves 19 Alta probabilidad de lluvia y riesgo de inundaciones Viernes 20 Continúa la vigilancia por tiempo severo en comunidades costeras Sábado 21 Regreso de condiciones más secas, con 30% de probabilidad de lluvia Domingo 22 Mayormente soleado, con 10% de probabilidad de lluvia

Aunque el tiempo comenzaría a estabilizarse desde el sábado, las preocupaciones por inundaciones podrían continuar debido al volumen de agua que ya cayó y a las precipitaciones que todavía se esperan.