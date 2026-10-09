El huracán Isaías se fortaleció este viernes 9 de octubre hasta alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (195 kilómetros por hora), mientras avanza hacia la costa sur de Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advierte que el ciclón amenaza a más de 20 millones de personas y podría tocar tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, con Florida y Alabama entre las zonas de mayor preocupación.

Las autoridades de ambos estados han activado medidas de emergencia y órdenes de evacuación en condados costeros del golfo de México ante el riesgo de vientos destructivos, marejada ciclónica, lluvias intensas e inundaciones. En esta cobertura EN VIVO encontrarás las últimas novedades sobre la trayectoria de Isaías, su intensidad, las zonas bajo alerta y las recomendaciones para la población.

Huracán Isaías EN VIVO hoy, 9 de octubre: últimas noticias

Última actualización: viernes 9 de octubre de 2026. Los siguientes datos corresponden a la información más reciente proporcionada para esta cobertura y deben contrastarse con el boletín vigente del Centro Nacional de Huracanes.

Categoría: 3, huracán mayor.

3, huracán mayor. Vientos máximos sostenidos: 120 millas por hora (195 km/h).

120 millas por hora (195 km/h). Ubicación: a 240 millas (390 kilómetros) al sur de Pensacola, Florida, y a unas 170 millas (275 kilómetros) al sureste de la desembocadura del río Misisipi.

a 240 millas (390 kilómetros) al sur de Pensacola, Florida, y a unas 170 millas (275 kilómetros) al sureste de la desembocadura del río Misisipi. Trayectoria: hacia el norte-noreste.

hacia el norte-noreste. Velocidad de desplazamiento: 15 millas por hora (24 km/h).

15 millas por hora (24 km/h). Posible impacto: entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de octubre.

entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de octubre. Estados bajo amenaza: Florida, Alabama, Misisipi, Georgia y Carolina del Norte y del Sur.

Florida, Alabama, Misisipi, Georgia y Carolina del Norte y del Sur. Principales riesgos: vientos destructivos, marejada ciclónica, lluvias intensas e inundaciones.

vientos destructivos, marejada ciclónica, lluvias intensas e inundaciones. Población en zonas de riesgo: más de 20 millones de personas, según la información difundida sobre el ciclón.

El NHC advierte que Isaías puede provocar inundaciones repentinas y urbanas considerables, además de crecidas significativas de los ríos. Las comunidades costeras también deben prepararse para posibles cortes prolongados del suministro eléctrico.

[PRIMER HURACÁN INTENSO 2026] #Isaias se convierte en huracán categoría 3. Los datos del cazahuracán de la Reserva de la Fuerza Aérea confirman que Isaías alcanzó vientos máximos sostenidos de 120 mph, con ráfagas más fuertes. La presión central descendió a 959 milibares, una señal de su intensificación mientras se acerca a la costa norte del Golfo. Es un huracán extremadamente peligroso. Los vientos destructivos, la marejada ciclónica (5’-7’) y las lluvias (4”-10”/15”) capaces de provocar inundaciones amenazan sectores de la costa de Alabama y el noroeste de Florida. Espero que el ojo toque tierra más tarde esta noche. Si usted está en el área bajo aviso de huracán debe ya finalizar sus preparativos y seguir las instrucciones de desalojo de las autoridades locales. No esperen a que las condiciones se deterioren. La prioridad es proteger la vida. — Ada Monzón (@adamonzon) October 9, 2026

¿Cuál es la trayectoria del huracán Isaías y dónde tocará tierra?

El huracán Isaías avanza hacia el norte-noreste sobre el golfo de México a una velocidad de 15 millas por hora (24 km/h). De acuerdo con la información más reciente proporcionada, su centro se encontraba a 240 millas (390 kilómetros) al sur de Pensacola, en Florida, y a unas 170 millas (275 kilómetros) al sureste de la desembocadura del río Misisipi.

El pronóstico contempla que el sistema llegue a la costa norte del golfo de Estados Unidos entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de octubre. Florida y Alabama figuran entre las áreas de especial atención, aunque la ubicación exacta del impacto dependerá de la evolución del ciclón y de las actualizaciones oficiales.

AHORA | #Isaias se convierte en un poderoso huracán de categoría 3 con vientos sostenidos de 120 mph. Este es el primer huracán del 2026 en el Atlántico y, a su vez, el primero de categoría mayor. https://t.co/SexT4nBp2P — Carlos Tolentino (@Carlostoletv) October 9, 2026

Misisipi, Georgia y las dos Carolinas también se encuentran entre los estados amenazados por los efectos de Isaías. La lluvia, las inundaciones y los vientos peligrosos podrían afectar zonas alejadas del punto donde el centro del huracán toque tierra.

Estados de

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 09/10/2026.- El huracán Isaías se intensificó este jueves a categoría 2, con vientos máximos de 100 millas por hora (155 kilómetros por hora), mientras se dirige al sur de Estados Unidos, donde podría tocar tierra entre el viernes y el sábado, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). FOTO DE TELEMUNDO / TELEMUNDO

Para seguir el desplazamiento del ciclón, consulta los avisos y mapas del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El pronóstico y las alertas pueden cambiar conforme se acerque a la costa.

Estados de EE.UU. que podrían verse afectados por el huracán Isaías

Más de 20 millones de personas habitan en zonas que podrían estar expuestas a los efectos del ciclón, según la información difundida sobre su avance. Los riesgos varían según la ubicación, la intensidad de los vientos, las precipitaciones y la exposición a la marejada ciclónica.

Estados de EE.UU. que podrían verse afectados por Isaías

Estado Riesgos que deben vigilarse Florida Marejada ciclónica, vientos fuertes, lluvias e inundaciones costeras Alabama Vientos dañinos, precipitaciones intensas e inundaciones Misisipi Lluvias fuertes, inundaciones y efectos de la marejada Luisiana Lluvias, viento y posibles efectos costeros, según la evolución Georgia Lluvias y posibles efectos asociados al desplazamiento del sistema Carolina del Norte y del Sur Riesgo de lluvias e inundaciones, sujeto al pronóstico actualizado

La presencia de un estado en esta lista no significa que todo su territorio tenga el mismo nivel de peligro. Los residentes deben comprobar las advertencias vigentes para su condado y localidad, especialmente si viven cerca de la costa, en terrenos bajos o en zonas históricamente inundables.

¿Qué categoría tiene el huracán Isaías y a cuánto llegan sus vientos?

Isaías alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson este viernes, con vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (195 km/h). Este nivel lo convierte en un huracán mayor y supone un aumento de intensidad frente al reporte anterior, que lo situaba en categoría 2, con vientos de 105 mph (169 km/h).

La escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes en cinco categorías según la velocidad de sus vientos máximos sostenidos. Sin embargo, la categoría no determina por sí sola la totalidad de los daños que puede causar un ciclón: la marejada ciclónica, las precipitaciones y las inundaciones también representan amenazas graves.

Dato Información actualizada Sistema Huracán Isaías Categoría 3 Vientos máximos sostenidos 120 mph (195 km/h) Desplazamiento Noreste Velocidad de traslación 15 mph (24 km/h) Ubicación de referencia Al sur de Pensacola y al sureste de la desembocadura del río Misisipi Zona de seguimiento Golfo de México y costa norte del golfo de EE.UU.

Fuente: información del último reporte compartido para esta cobertura. La posición, la intensidad y la velocidad de desplazamiento deben cotejarse con el siguiente boletín oficial del NHC antes de publicar nuevas actualizaciones.

¿Qué alertas y emergencias se han declarado en Estados Unidos?

La aproximación del huracán Isaías ha llevado a las autoridades de Florida y Alabama a activar medidas de preparación y respuesta. Los gobiernos estatales han advertido sobre los riesgos para las comunidades costeras y la necesidad de seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis anunció el despliegue de más de 12.000 efectivos, incluidos 5.000 integrantes de la Guardia Nacional, para apoyar las operaciones relacionadas con el ciclón.

En Alabama, la gobernadora Kay Ivey decretó el estado de emergencia para 40 condados. Las autoridades también han establecido órdenes de evacuación en sectores costeros expuestos al impacto de Isaías.

El Centro Nacional de Huracanes advierte que las comunidades afectadas deben prepararse para posibles cortes prolongados de electricidad. Los residentes deben comprobar las instrucciones de sus autoridades locales y no asumir que las medidas anunciadas para un condado se aplican automáticamente a todo el estado.

Qué debe hacer la población en las zonas bajo alerta

Consultar los avisos del NHC y de los servicios locales de emergencia.

Cumplir de inmediato las órdenes de evacuación emitidas para su localidad.

Preparar agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, baterías y documentos esenciales.

Identificar refugios y rutas de evacuación seguras.

Evitar playas, puertos y carreteras costeras expuestas a inundaciones.

No caminar ni conducir por calles inundadas.

Mantener los teléfonos cargados y seguir los canales oficiales de comunicación.

¿Cómo podría afectar el huracán Isaías a México?

Aunque la trayectoria descrita para Isaías apunta hacia la costa sur de Estados Unidos, las condiciones meteorológicas asociadas con un ciclón pueden extenderse más allá de su centro. Las bandas nubosas, las lluvias y el oleaje deben vigilarse en las regiones que puedan verse afectadas.

Para conocer el posible impacto en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y otros estados mexicanos, es necesario consultar los avisos vigentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil. Los acumulados de lluvia, las velocidades del viento y la altura del oleaje deben confirmarse con los reportes oficiales antes de publicarse como datos actualizados.

Recomendaciones para las zonas costeras de México

Identificar refugios temporales y rutas seguras.

Evitar las actividades marítimas si las autoridades advierten sobre oleaje peligroso.

No cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse atento a los avisos del SMN y de Protección Civil.

¿Por qué Isaías es un huracán inusual en la temporada atlántica de 2026?

Isaías es el primer huracán de la temporada atlántica de 2026, de acuerdo con la información proporcionada para esta cobertura, y alcanzó la categoría de huracán durante la primera semana de octubre.

La actividad ciclónica por debajo del promedio se ha relacionado con las condiciones atmosféricas asociadas con El Niño. Este fenómeno puede favorecer una mayor cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico, dificultando la organización y el fortalecimiento de algunos sistemas tropicales.

No obstante, para establecer comparaciones históricas o afirmar que Isaías ha igualado un récord, es necesario comprobar los registros oficiales y la definición meteorológica utilizada. La fecha de formación del primer huracán de una temporada no basta, por sí sola, para establecer un récord histórico.

¿Qué es la marejada ciclónica y por qué representa un peligro?

La marejada ciclónica es el aumento anormal del nivel del mar provocado principalmente por los vientos de una tormenta o un huracán. El fenómeno puede empujar el agua hacia la costa e inundar comunidades, carreteras y viviendas, incluso antes de que el centro del sistema toque tierra.

El peligro es especialmente elevado en zonas costeras bajas. La magnitud de la inundación depende de factores como la intensidad y el tamaño del ciclón, la forma de la costa, la profundidad del agua y las condiciones de la marea.

Ante una advertencia de marejada ciclónica, la población debe respetar las órdenes de evacuación y evitar acercarse a playas, muelles y carreteras inundables para observar el avance del huracán.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el huracán Isaías

¿Qué categoría tiene el huracán Isaías hoy, 9 de octubre?

Según la información más reciente proporcionada para esta cobertura, Isaías alcanzó la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (195 km/h). La cifra debe confirmarse con el último boletín del Centro Nacional de Huracanes.

¿Dónde tocará tierra el huracán Isaías?

El pronóstico apunta a la costa norte del golfo de Estados Unidos, con Florida y Alabama entre las zonas de mayor atención. La ubicación exacta del impacto puede cambiar según la evolución del ciclón.

¿Cuándo llegará Isaías a Estados Unidos?

La información disponible contempla un posible impacto entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de octubre de 2026. La hora estimada debe verificarse en el aviso más reciente del NHC.

¿Qué estados están en riesgo por el huracán Isaías?

Florida, Alabama, Misisipi, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur figuran entre los estados amenazados por el sistema. El nivel de riesgo varía según la localidad y las alertas vigentes.

¿Cuáles son los vientos máximos del huracán Isaías?

Los vientos máximos sostenidos reportados son de 120 mph, equivalentes a aproximadamente 195 km/h. Esta intensidad corresponde a la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson.

¿Qué medidas de emergencia se han tomado en Estados Unidos?

Florida anunció el despliegue de más de 12.000 efectivos, incluidos 5.000 integrantes de la Guardia Nacional. Alabama declaró la emergencia para 40 condados. Los residentes deben consultar las instrucciones específicas de sus autoridades locales.

¿El huracán Isaías afectará a México?

El posible impacto debe determinarse a partir de los boletines meteorológicos vigentes. Las autoridades mexicanas deben confirmar las zonas expuestas a lluvias, vientos y oleaje antes de que se publiquen previsiones específicas.

¿Dónde consultar la trayectoria oficial de Isaías?

En el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, donde se publican los avisos meteorológicos, los mapas de trayectoria y las advertencias sobre huracanes, tormentas tropicales y marejada ciclónica.

¿Por qué Isaías es noticia por su fecha de formación?

Porque es el primer huracán de la temporada atlántica de 2026 y alcanzó esta condición durante octubre. Cualquier afirmación sobre récords históricos debe verificarse con los registros oficiales.