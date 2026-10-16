El paso de un frente casi estacionario y el ingreso de humedad favorecerán chubascos repetidos, tormentas y anegamientos en áreas urbanas y de drenaje deficiente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El paso de un frente casi estacionario y el ingreso de humedad favorecerán chubascos repetidos, tormentas y anegamientos en áreas urbanas y de drenaje deficiente (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
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Florida se prepara para , lluvias persistentes y ráfagas de viento que podrían complicar los planes de quienes tengan actividades al aire libre. Ante este y la posibilidad de anegamientos en distintas zonas del estado, es importante conocer la advertencia de los meteorólogos, así como hasta cuándo y en qué áreas se mantendrá el riesgo de inundaciones. En esta nota te lo contamos.

Florida se prepara para un fin de semana de tormentas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Florida se prepara para un fin de semana de tormentas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LA ADVERTENCIA PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EL FIN DE SEMANA EN FLORIDA

La advertencia es limitar o reprogramar las actividades al aire libre, especialmente en playas y zonas costeras, por tormentas con lluvias intensas, viento, oleaje peligroso y corrientes de resaca. También se recomienda no conducir por calles anegadas y seguir los avisos locales.

La amenaza de inundaciones repentinas se mantiene durante todo el fin de semana, principalmente en la costa este y el sur de Florida, y el patrón de lluvias podría prolongarse hasta el lunes. Se prevén acumulados de entre 3 y 5 pulgadas de lluvia en sectores del sur del estado.

“La combinación de vientos persistentes que chocan a lo largo del frente y la intensa humedad tropical que se desplaza hacia el norte sobre el frente provocará oleadas generalizadas de chubascos y aguaceros”, .

¿HASTA CUÁNDO Y EN QUÉ ÁREAS SE MANTENDRÁ EL RIESGO DE INUNDACIONES?

Hay alerta por la combinación de una franja frontal casi estacionaria, abundante humedad y vientos persistentes del noreste. Ese patrón favorecerá lluvias repetidas, tormentas, ráfagas, oleaje elevado y mareas altas, condiciones que pueden causar inundaciones repentinas y costeras.

ZONAS CON MAYOR RIESGO

Las tormentas más intensas y el riesgo de anegamientos se concentrarán en:

  • El sur y centro de Florida, donde el prevé riesgo marginal de lluvias excesivas.
  • La costa este de Florida, incluida la franja atlántica y el área de la Gold Coast, se encuentra bajo amenaza de inundaciones repentinas durante el fin de semana.
  • El sur de Florida, especialmente comunidades costeras y urbanas con drenaje deficiente; se estiman acumulados de 3 a 5 pulgadas de lluvia hasta el lunes.
  • El área de Miami, donde la lluvia coincidiría con mareas superiores a lo normal y podría provocar inundaciones en calles entre el domingo y el lunes, .

También se esperan chubascos y tormentas en Florida central, incluido el entorno de Orlando, desde la tarde del viernes y durante el sábado.

LOS ACUMULADOS DE LLUVIA ESPERADOS

En la siguiente tabla, los acumulados de lluvias esperados este fin de semana en Florida:

ZonaAcumulado de lluvia previstoPeríodo
Costa este inmediata de Florida, especialmente al sur de Daytona Beach1 a 3 pulgadas; máximos aislados de hasta 5 pulgadasDesde el viernes, con mayor intensidad el sábado
Sur de Florida3 a 5 pulgadasHasta el lunes
Miami-Dade y Broward2 a 4 pulgadas en 24 horas en el escenario más severoSábado
Miami-Dade, Broward y Palm Beach3 a 5 pulgadasHasta el lunes
Florida central y sur, antes del período más intensoMenos de 0.25 a 0.5 pulgadasPróximos tres días, antes del repunte de lluvias del viernes

Los mayores acumulados se esperan en el corredor de la costa atlántica, particularmente al sur de Daytona Beach, debido al flujo persistente del este que puede mantener los chubascos sobre las mismas áreas, .

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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