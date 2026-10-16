Florida se prepara para un fin de semana marcado por fuertes tormentas, lluvias persistentes y ráfagas de viento que podrían complicar los planes de quienes tengan actividades al aire libre. Ante este pronóstico de condiciones adversas y la posibilidad de anegamientos en distintas zonas del estado, es importante conocer la advertencia de los meteorólogos, así como hasta cuándo y en qué áreas se mantendrá el riesgo de inundaciones. En esta nota te lo contamos.

Florida se prepara para un fin de semana de tormentas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LA ADVERTENCIA PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EL FIN DE SEMANA EN FLORIDA

La advertencia es limitar o reprogramar las actividades al aire libre, especialmente en playas y zonas costeras, por tormentas con lluvias intensas, viento, oleaje peligroso y corrientes de resaca. También se recomienda no conducir por calles anegadas y seguir los avisos locales.

La amenaza de inundaciones repentinas se mantiene durante todo el fin de semana, principalmente en la costa este y el sur de Florida, y el patrón de lluvias podría prolongarse hasta el lunes. Se prevén acumulados de entre 3 y 5 pulgadas de lluvia en sectores del sur del estado.

“La combinación de vientos persistentes que chocan a lo largo del frente y la intensa humedad tropical que se desplaza hacia el norte sobre el frente provocará oleadas generalizadas de chubascos y aguaceros”, informó el Centro de Pronósticos de FOX.

¿HASTA CUÁNDO Y EN QUÉ ÁREAS SE MANTENDRÁ EL RIESGO DE INUNDACIONES?

Hay alerta por la combinación de una franja frontal casi estacionaria, abundante humedad y vientos persistentes del noreste. Ese patrón favorecerá lluvias repetidas, tormentas, ráfagas, oleaje elevado y mareas altas, condiciones que pueden causar inundaciones repentinas y costeras.

ZONAS CON MAYOR RIESGO

Las tormentas más intensas y el riesgo de anegamientos se concentrarán en:

El sur y centro de Florida, donde el Servicio Meteorológico Nacional prevé riesgo marginal de lluvias excesivas.

La costa este de Florida, incluida la franja atlántica y el área de la Gold Coast, se encuentra bajo amenaza de inundaciones repentinas durante el fin de semana.

El sur de Florida, especialmente comunidades costeras y urbanas con drenaje deficiente; se estiman acumulados de 3 a 5 pulgadas de lluvia hasta el lunes.

El área de Miami, donde la lluvia coincidiría con mareas superiores a lo normal y podría provocar inundaciones en calles entre el domingo y el lunes, señala AccuWeather.

También se esperan chubascos y tormentas en Florida central, incluido el entorno de Orlando, desde la tarde del viernes y durante el sábado.

LOS ACUMULADOS DE LLUVIA ESPERADOS

En la siguiente tabla, los acumulados de lluvias esperados este fin de semana en Florida:

Zona Acumulado de lluvia previsto Período Costa este inmediata de Florida, especialmente al sur de Daytona Beach 1 a 3 pulgadas; máximos aislados de hasta 5 pulgadas Desde el viernes, con mayor intensidad el sábado Sur de Florida 3 a 5 pulgadas Hasta el lunes Miami-Dade y Broward 2 a 4 pulgadas en 24 horas en el escenario más severo Sábado Miami-Dade, Broward y Palm Beach 3 a 5 pulgadas Hasta el lunes Florida central y sur, antes del período más intenso Menos de 0.25 a 0.5 pulgadas Próximos tres días, antes del repunte de lluvias del viernes

Los mayores acumulados se esperan en el corredor de la costa atlántica, particularmente al sur de Daytona Beach, debido al flujo persistente del este que puede mantener los chubascos sobre las mismas áreas, publica State Meteorology Support Unit/Florida Division of Emergency Management.