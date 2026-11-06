A inicios del presente mes, Florida presentó un panorama climático que causó asombro entre los especialistas en meteorología: en tan solo 36 horas, registró la misma cantidad de lluvia que suele caer en un aproximado de 6 meses. Dicho fenómeno fue perjudicial en un sector específico del estado, pues provocó inundaciones repentinas. Ante estos resultados, aún existe la duda si se mantendrá este mal tiempo durante este fin de semana. A continuación, te revelaré qué indica el pronóstico.

Según información compartida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el episodio climático ocurrió entre el 1 y 3 de noviembre de 2026, impactando específicamente a comunidades situadas en la costa este de Florida.

El condado de Brevard resultó ser el más afectado por estas precipitaciones continuas, alcanzando un acumlado total de 28 pulgadas de agua (71 centímetros) entre las fechas señaladas; lo que provocó inundaciones repentinas en la zona.

Ante esta situación, el gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia en el condado indicado el pasado 2 de noviembre; además autorizó la activación de recursos de emergencias destinados para las comunidades más afectadas por estas lluvias.

El condado de Brevard registró un total de 28 pulgadas de agua en tres días, originando la presencia de inundaciones repentinas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

A qué se debe estas lluvias continuas en Florida

El NWS explicó que este fenómeno ocurrido en la costa este de Florida se debe a una combinación de humedad abundante, vientos persistentes y un sistema atmosférico que se trasladó progresivamente hacia dicha área del estado mencionado.

Lo llamativo es que los valores de agua precipitable estaban por encima del 70% de los niveles normales; fue así que permitió el desarrollo de bandas de lluvias. Además, las tormentas pasaban una y otra vez por los mismos lugares, logrando que estas comunidades reciban grandes cantidades de agua en poco tiempo.

Ciertas calles de la costa este de Florida registraron inundaciones entre el 1 y 3 de noviembre. (Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Qué espera el sur de Florida para este fin de semana

Pese al mal tiempo registrado en los primeros días del presente mes, las condiciones climáticas en esta área de Florida mejorarán notoriamente durante este fin de semana. Por suponer, hoy este sector presentó un clima seco y un cielo parcialmente nublado.

Respecto al fin de semana, será ideal para que los habitantes disfruten de actividades al aire libre, ya que el NWS prevé cielos más soleados en las ciudades de Miami, West Palm Beach, Fort Lauderdale y Naples, donde los valores térmicos pueden oscilar entre los 84 y 85 °F.